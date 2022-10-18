https://ria.ru/20221018/proisshestviya-1824768128.html

Число жертв ЧП с Су-34 в Ейске увеличилось до 13 человек

Число жертв ЧП с Су-34 в Ейске увеличилось до 13 человек - РИА Новости, 18.10.2022

Число жертв ЧП с Су-34 в Ейске увеличилось до 13 человек

По последним данным, в результате ЧП в Ейске погибли 13 человек, в том числе трое детей, 19 получили ранения, сообщил журналистам помощник министра... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T06:03

2022-10-18T06:03

2022-10-18T07:35

ейск

россия

крушение су-34 в ейске

происшествия

михаил мурашко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

су-34

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. По последним данным, в результате ЧП в Ейске погибли 13 человек, в том числе трое детей, 19 получили ранения, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Он уточнил, что 19 человек получили ранения, четверо из них благополучно доставлены на лечение в Краснодарскую краевую больницу, остальные продолжают получать лечение в больнице Ейска."Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь. Оказание помощи пострадавшим находится на личном контроле министра здравоохранения Михаила Мурашко", — отметил Кузнецов.В МЧС подтвердили информацию о количестве жертв. Там также уточнили, что сотрудники завершили разбор завалов, за время поисковой операции им удалось спасти 68 человек, и более 360 — эвакуировать."Спасатели завершили разбор завалов. В ходе поисково-спасательных работ обнаружены тела десяти погибших. Таким образом, общее число погибших составило 13 человек, в том числе трое детей, 19 человек пострадали в результате ЧС", — добавили в МЧС.Вечером в Ейске во дворе жилого дома упал российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34, после чего произошло возгорание авиатоплива.После падения самолета начался пожар площадью две тысячи квадратных метров на первых пяти этажах многоквартирного дома. Сейчас открытое горение ликвидировали, происходит проливка этажей и осмотр квартир.В Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин заслушал доклады министров и губернатора Кубани и поручил руководителю региона, главам МЧС и Минздрава вылететь в Ейск для помощи пострадавшим.Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за авиакатастрофы. Уточняется, что на место происшествия направлены криминалисты центрального аппарата ведомства. Военными следователями устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

https://ria.ru/20221017/eysk-1824752172.html

https://ria.ru/20221017/samolet-1824729889.html

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ейск, россия, крушение су-34 в ейске, происшествия, михаил мурашко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), су-34