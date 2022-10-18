https://ria.ru/20221018/proisshestviya-1824768128.html
Число жертв ЧП с Су-34 в Ейске увеличилось до 13 человек
Число жертв ЧП с Су-34 в Ейске увеличилось до 13 человек - РИА Новости, 18.10.2022
Число жертв ЧП с Су-34 в Ейске увеличилось до 13 человек
По последним данным, в результате ЧП в Ейске погибли 13 человек, в том числе трое детей, 19 получили ранения, сообщил журналистам помощник министра... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T06:03
2022-10-18T06:03
2022-10-18T07:35
ейск
россия
крушение су-34 в ейске
происшествия
михаил мурашко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
су-34
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. По последним данным, в результате ЧП в Ейске погибли 13 человек, в том числе трое детей, 19 получили ранения, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Он уточнил, что 19 человек получили ранения, четверо из них благополучно доставлены на лечение в Краснодарскую краевую больницу, остальные продолжают получать лечение в больнице Ейска."Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь. Оказание помощи пострадавшим находится на личном контроле министра здравоохранения Михаила Мурашко", — отметил Кузнецов.В МЧС подтвердили информацию о количестве жертв. Там также уточнили, что сотрудники завершили разбор завалов, за время поисковой операции им удалось спасти 68 человек, и более 360 — эвакуировать."Спасатели завершили разбор завалов. В ходе поисково-спасательных работ обнаружены тела десяти погибших. Таким образом, общее число погибших составило 13 человек, в том числе трое детей, 19 человек пострадали в результате ЧС", — добавили в МЧС.Вечером в Ейске во дворе жилого дома упал российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34, после чего произошло возгорание авиатоплива.После падения самолета начался пожар площадью две тысячи квадратных метров на первых пяти этажах многоквартирного дома. Сейчас открытое горение ликвидировали, происходит проливка этажей и осмотр квартир.В Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин заслушал доклады министров и губернатора Кубани и поручил руководителю региона, главам МЧС и Минздрава вылететь в Ейск для помощи пострадавшим.Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за авиакатастрофы. Уточняется, что на место происшествия направлены криминалисты центрального аппарата ведомства. Военными следователями устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.
https://ria.ru/20221017/eysk-1824752172.html
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ейск, россия, крушение су-34 в ейске, происшествия, михаил мурашко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), су-34
Ейск, Россия, Крушение Су-34 в Ейске, Происшествия, Михаил Мурашко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Су-34
06:03 18.10.2022 (обновлено: 07:35 18.10.2022)
Число жертв ЧП с Су-34 в Ейске увеличилось до 13 человек
Помощник главы Минздрава сообщил, что в результате ЧП в Ейске умерло 13 человек, 19 ранено
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. По последним данным, в результате ЧП в Ейске погибли 13 человек, в том числе трое детей, 19 получили ранения, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
"По данным МЧС, после разбора завалов, в Ейске на месте крушения самолета обнаружены тела погибших. По состоянию на 6:00 18 октября в результате крушения 13 человек погибли, в том числе трое детей", — сказал Кузнецов.
Он уточнил, что 19 человек получили ранения, четверо из них благополучно доставлены на лечение в Краснодарскую краевую больницу, остальные продолжают получать лечение в больнице Ейска.
"Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь. Оказание помощи пострадавшим находится на личном контроле министра здравоохранения Михаила Мурашко
", — отметил Кузнецов.
В МЧС подтвердили информацию о количестве жертв. Там также уточнили, что сотрудники завершили разбор завалов, за время поисковой операции им удалось спасти 68 человек, и более 360 — эвакуировать.
"Спасатели завершили разбор завалов. В ходе поисково-спасательных работ обнаружены тела десяти погибших. Таким образом, общее число погибших составило 13 человек, в том числе трое детей, 19 человек пострадали в результате ЧС", — добавили в МЧС.
Вечером в Ейске во дворе жилого дома упал российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34, после чего произошло возгорание авиатоплива.
После падения самолета начался пожар площадью две тысячи квадратных метров на первых пяти этажах многоквартирного дома. Сейчас открытое горение ликвидировали, происходит проливка этажей и осмотр квартир.
В Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин
заслушал доклады министров и губернатора Кубани и поручил руководителю региона, главам МЧС и Минздрава вылететь в Ейск для помощи пострадавшим.
Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за авиакатастрофы. Уточняется, что на место происшествия направлены криминалисты центрального аппарата ведомства. Военными следователями устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.