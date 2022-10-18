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Аграрии Приамурья нарастили урожай картофеля и овощей - РИА Новости, 18.10.2022
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Амурская область
Амурская область
https://ria.ru/20221018/priamure-1824799196.html
Аграрии Приамурья нарастили урожай картофеля и овощей
Аграрии Приамурья нарастили урожай картофеля и овощей - РИА Новости, 18.10.2022
Аграрии Приамурья нарастили урожай картофеля и овощей
Аграрии Приамурья в этом году увеличили урожай картофеля и овощей открытого грунта, этому способствовали новые региональные меры поддержки, сообщает областное... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T10:40
2022-10-18T10:40
амурская область
экономика
амурская область
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 окт – РИА Новости. Аграрии Приамурья в этом году увеличили урожай картофеля и овощей открытого грунта, этому способствовали новые региональные меры поддержки, сообщает областное правительство."В этом году амурские аграрии получили новую меру поддержки — субсидии в размере 70 тысяч рублей на каждый дополнительный гектар земли, занятый картофелем или овощами открытого грунта. Заметный прирост урожая говорит о том, что мера поддержки оказалась эффективна и востребована среди сельхозпроизводителей. Видим, что во многих хозяйствах посевные площади под картофель увеличивали за счет перераспределения земель, ранее занятых другими культурами. Это значит, овощеводство в регионе стало рентабельным и интересным для аграриев направлением", - приводятся слова губернатора Василия Орлова.Он отметил, что положительный эффект дали и меры поддержки на строительство овощехранилищ. В этом году регион сможет сохранить собственный урожай картофеля до весны в необходимом количестве, добавил Орлов.В Амурской области в этом году значительно увеличились посевные площади под картофель и овощи. Урожайность картофеля сейчас - на 25 центнеров с гектара выше показателей прошлого года. Валовой сбор - 27,6 тысячи тонн, что выше уровня прошлого года на 9,2 тысячи тонн.В текущем году в Приамурье планируется получить 450 тонн зерновых. Это на 23 тонны больше уровня прошлого года. Достичь этого удалось за счет увеличения практически вдвое посевных площадей под кукурузу.
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экономика, амурская область, василий орлов (губернатор)
Амурская область, Экономика, Амурская область, Василий Орлов (губернатор)
10:40 18.10.2022
 
Аграрии Приамурья нарастили урожай картофеля и овощей

Губернатор Орлов: аграрии Приамурья нарастили урожай картофеля и овощей открытого грунта

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкКартофель
Картофель - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Картофель. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 окт – РИА Новости. Аграрии Приамурья в этом году увеличили урожай картофеля и овощей открытого грунта, этому способствовали новые региональные меры поддержки, сообщает областное правительство.
"В этом году амурские аграрии получили новую меру поддержки — субсидии в размере 70 тысяч рублей на каждый дополнительный гектар земли, занятый картофелем или овощами открытого грунта. Заметный прирост урожая говорит о том, что мера поддержки оказалась эффективна и востребована среди сельхозпроизводителей. Видим, что во многих хозяйствах посевные площади под картофель увеличивали за счет перераспределения земель, ранее занятых другими культурами. Это значит, овощеводство в регионе стало рентабельным и интересным для аграриев направлением", - приводятся слова губернатора Василия Орлова.
Он отметил, что положительный эффект дали и меры поддержки на строительство овощехранилищ. В этом году регион сможет сохранить собственный урожай картофеля до весны в необходимом количестве, добавил Орлов.
В Амурской области в этом году значительно увеличились посевные площади под картофель и овощи. Урожайность картофеля сейчас - на 25 центнеров с гектара выше показателей прошлого года. Валовой сбор - 27,6 тысячи тонн, что выше уровня прошлого года на 9,2 тысячи тонн.
В текущем году в Приамурье планируется получить 450 тонн зерновых. Это на 23 тонны больше уровня прошлого года. Достичь этого удалось за счет увеличения практически вдвое посевных площадей под кукурузу.
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
10 июня, 13:27Амурская область
Глава Приамурья не видит серьезных рисков из-за санкций для аграриев
 
Амурская областьЭкономикаАмурская областьВасилий Орлов (губернатор)
 
 
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