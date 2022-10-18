https://ria.ru/20221018/priamure-1824799196.html

Аграрии Приамурья нарастили урожай картофеля и овощей

Аграрии Приамурья нарастили урожай картофеля и овощей - РИА Новости, 18.10.2022

Аграрии Приамурья нарастили урожай картофеля и овощей

Аграрии Приамурья в этом году увеличили урожай картофеля и овощей открытого грунта, этому способствовали новые региональные меры поддержки, сообщает областное... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T10:40

2022-10-18T10:40

2022-10-18T10:40

амурская область

экономика

амурская область

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 окт – РИА Новости. Аграрии Приамурья в этом году увеличили урожай картофеля и овощей открытого грунта, этому способствовали новые региональные меры поддержки, сообщает областное правительство."В этом году амурские аграрии получили новую меру поддержки — субсидии в размере 70 тысяч рублей на каждый дополнительный гектар земли, занятый картофелем или овощами открытого грунта. Заметный прирост урожая говорит о том, что мера поддержки оказалась эффективна и востребована среди сельхозпроизводителей. Видим, что во многих хозяйствах посевные площади под картофель увеличивали за счет перераспределения земель, ранее занятых другими культурами. Это значит, овощеводство в регионе стало рентабельным и интересным для аграриев направлением", - приводятся слова губернатора Василия Орлова.Он отметил, что положительный эффект дали и меры поддержки на строительство овощехранилищ. В этом году регион сможет сохранить собственный урожай картофеля до весны в необходимом количестве, добавил Орлов.В Амурской области в этом году значительно увеличились посевные площади под картофель и овощи. Урожайность картофеля сейчас - на 25 центнеров с гектара выше показателей прошлого года. Валовой сбор - 27,6 тысячи тонн, что выше уровня прошлого года на 9,2 тысячи тонн.В текущем году в Приамурье планируется получить 450 тонн зерновых. Это на 23 тонны больше уровня прошлого года. Достичь этого удалось за счет увеличения практически вдвое посевных площадей под кукурузу.

https://ria.ru/20220610/riski-1794537613.html

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, амурская область, василий орлов (губернатор)