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Путин сообщил Эрдогану о диверсии на "Турецком потоке" - РИА Новости, 18.10.2022
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Путин сообщил Эрдогану о диверсии на "Турецком потоке"
Путин сообщил Эрдогану о диверсии на "Турецком потоке" - РИА Новости, 18.10.2022
Путин сообщил Эрдогану о диверсии на "Турецком потоке"
Президент РФ Владимир Путин проинформировал турецкого коллегу Тайипа Эрдогана о диверсии в отношении "Турецкого потока", Анкара и Москва находится в контакте по РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T12:40
2022-10-18T13:08
владимир путин
в мире
ибрагим калын
турецкий поток
россия
турция
реджеп тайип эрдоган
природный газ
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АНКАРА, 18 окт – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проинформировал турецкого коллегу Тайипа Эрдогана о диверсии в отношении "Турецкого потока", Анкара и Москва находится в контакте по вопросам безопасности, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.В понедельник Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза заявил, что киевский режим пытался совершить подрыв на одном из участков газотранспортной системы "Турецкий поток"."По этой ситуации нас проинформировали, по их словам, диверсия была осуществлена на ветке с российской стороны, есть задержанные. Российская сторона возлагает ответственность на украинскую. Они (российская сторона) усилили меры безопасности, мы находимся в контакте по этому вопросу", - сказал Калын в интервью телеканалу A Haber.
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владимир путин, в мире, ибрагим калын, турецкий поток, россия, турция, реджеп тайип эрдоган, природный газ
Владимир Путин, В мире, Ибрагим Калын, Турецкий поток, Россия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Природный газ
12:40 18.10.2022 (обновлено: 13:08 18.10.2022)
 
Путин сообщил Эрдогану о диверсии на "Турецком потоке"

Президент Путин проинформировал Эрдогана о диверсии в отношении "Турецкого потока"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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АНКАРА, 18 окт – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проинформировал турецкого коллегу Тайипа Эрдогана о диверсии в отношении "Турецкого потока", Анкара и Москва находится в контакте по вопросам безопасности, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
В понедельник Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза заявил, что киевский режим пытался совершить подрыв на одном из участков газотранспортной системы "Турецкий поток".
"По этой ситуации нас проинформировали, по их словам, диверсия была осуществлена на ветке с российской стороны, есть задержанные. Российская сторона возлагает ответственность на украинскую. Они (российская сторона) усилили меры безопасности, мы находимся в контакте по этому вопросу", - сказал Калын в интервью телеканалу A Haber.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 12:53
Эрдоган рассказал, где может разместиться новый газовый хаб
 
Владимир ПутинВ миреИбрагим КалынТурецкий потокРоссияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганПриродный газ
 
 
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