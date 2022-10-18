https://ria.ru/20221018/potok-1824840912.html

Путин сообщил Эрдогану о диверсии на "Турецком потоке"

Путин сообщил Эрдогану о диверсии на "Турецком потоке" - РИА Новости, 18.10.2022

Путин сообщил Эрдогану о диверсии на "Турецком потоке"

Президент РФ Владимир Путин проинформировал турецкого коллегу Тайипа Эрдогана о диверсии в отношении "Турецкого потока", Анкара и Москва находится в контакте по РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T12:40

2022-10-18T12:40

2022-10-18T13:08

владимир путин

в мире

ибрагим калын

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реджеп тайип эрдоган

природный газ

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АНКАРА, 18 окт – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проинформировал турецкого коллегу Тайипа Эрдогана о диверсии в отношении "Турецкого потока", Анкара и Москва находится в контакте по вопросам безопасности, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.В понедельник Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза заявил, что киевский режим пытался совершить подрыв на одном из участков газотранспортной системы "Турецкий поток"."По этой ситуации нас проинформировали, по их словам, диверсия была осуществлена на ветке с российской стороны, есть задержанные. Российская сторона возлагает ответственность на украинскую. Они (российская сторона) усилили меры безопасности, мы находимся в контакте по этому вопросу", - сказал Калын в интервью телеканалу A Haber.

https://ria.ru/20221014/khab-1823982980.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир путин, в мире, ибрагим калын, турецкий поток, россия, турция, реджеп тайип эрдоган, природный газ