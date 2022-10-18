https://ria.ru/20221018/peregovory-1824827157.html

Глава МИД Германии заявила о необходимости безопасности от России

Глава МИД Германии заявила о необходимости безопасности от России - РИА Новости, 19.10.2022

Глава МИД Германии заявила о необходимости безопасности от России

Требовать компромиссы и переговоры с Россией наивно, необходима безопасность не с Россией, а от нее самой, заявила во вторник министр иностранных дел Германии... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-18T11:58

2022-10-18T11:58

2022-10-19T02:29

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БЕРЛИН, 18 окт — РИА Новости. Требовать компромиссы и переговоры с Россией наивно, необходима безопасность не с Россией, а от нее самой, заявила во вторник министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на внешнеполитическом форуме фонда "Körber-Stiftung"."Звучат вопросы и легкомысленные изречения, мол, "давайте уже, устраивайте переговоры, ведь не так уж и важна каждая часть Украины. И не нужна ли нам готовность к компромиссам, чтобы у нас наконец наступил мир?" Но я вам скажу четко и ясно, даже если это и важно при расходящемся мнении вести дискуссии, особенно в эти времена: это наивная позиция", — заявила она на конференции, которая транслировалась на сайте фонда.По мнению Бербок, такая позиция потерпела неудачу еще в 2014 году, когда Крым воссоединился с Россией. Министр считает, что Европа все последние шесть-семь месяцев "делала все, чтобы восстановить мир", и будет и далее поддерживать Украину и поставлять вооружение Киеву.Европе важна не "безопасность с Россией", а "безопасность от России", добавила она.Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает.ряд оппозиционных немецких политиков ранее выступил за мирные переговоры по событиям на Украине с участием Москвы. В частности, сопредседатель оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель и депутат бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221017/ukraina-1824534581.html

https://ria.ru/20221018/peregovory-1824712216.html

https://ria.ru/20221015/zapad-1824188746.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, украина, анналена бербок, мид германии, германия