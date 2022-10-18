Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Германии заявила о необходимости безопасности от России - РИА Новости, 19.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221018/peregovory-1824827157.html
Глава МИД Германии заявила о необходимости безопасности от России
Глава МИД Германии заявила о необходимости безопасности от России - РИА Новости, 19.10.2022
Глава МИД Германии заявила о необходимости безопасности от России
Требовать компромиссы и переговоры с Россией наивно, необходима безопасность не с Россией, а от нее самой, заявила во вторник министр иностранных дел Германии... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-18T11:58
2022-10-19T02:29
в мире
россия
украина
анналена бербок
мид германии
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788645032_0:387:2625:1864_1920x0_80_0_0_3210015dac7a0bda99538f9733895c56.jpg
БЕРЛИН, 18 окт — РИА Новости. Требовать компромиссы и переговоры с Россией наивно, необходима безопасность не с Россией, а от нее самой, заявила во вторник министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на внешнеполитическом форуме фонда "Körber-Stiftung"."Звучат вопросы и легкомысленные изречения, мол, "давайте уже, устраивайте переговоры, ведь не так уж и важна каждая часть Украины. И не нужна ли нам готовность к компромиссам, чтобы у нас наконец наступил мир?" Но я вам скажу четко и ясно, даже если это и важно при расходящемся мнении вести дискуссии, особенно в эти времена: это наивная позиция", — заявила она на конференции, которая транслировалась на сайте фонда.По мнению Бербок, такая позиция потерпела неудачу еще в 2014 году, когда Крым воссоединился с Россией. Министр считает, что Европа все последние шесть-семь месяцев "делала все, чтобы восстановить мир", и будет и далее поддерживать Украину и поставлять вооружение Киеву.Европе важна не "безопасность с Россией", а "безопасность от России", добавила она.Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает.ряд оппозиционных немецких политиков ранее выступил за мирные переговоры по событиям на Украине с участием Москвы. В частности, сопредседатель оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель и депутат бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221017/ukraina-1824534581.html
https://ria.ru/20221018/peregovory-1824712216.html
https://ria.ru/20221015/zapad-1824188746.html
россия
украина
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788645032_0:196:2470:2048_1920x0_80_0_0_d63ab31a33293ded600e40f9e48d6b50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, анналена бербок, мид германии, германия
В мире, Россия, Украина, Анналена Бербок, МИД Германии, Германия
11:58 18.10.2022 (обновлено: 02:29 19.10.2022)
 
Глава МИД Германии заявила о необходимости безопасности от России

Глава МИД Германии Бербок заявила необходимости "безопасности от России" для Европы

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 18 окт — РИА Новости. Требовать компромиссы и переговоры с Россией наивно, необходима безопасность не с Россией, а от нее самой, заявила во вторник министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на внешнеполитическом форуме фонда "Körber-Stiftung".
"Звучат вопросы и легкомысленные изречения, мол, "давайте уже, устраивайте переговоры, ведь не так уж и важна каждая часть Украины. И не нужна ли нам готовность к компромиссам, чтобы у нас наконец наступил мир?" Но я вам скажу четко и ясно, даже если это и важно при расходящемся мнении вести дискуссии, особенно в эти времена: это наивная позиция", — заявила она на конференции, которая транслировалась на сайте фонда.
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 10:35
В Германии рассказали, кто больше всех потеряет от ситуации на Украине
По мнению Бербок, такая позиция потерпела неудачу еще в 2014 году, когда Крым воссоединился с Россией. Министр считает, что Европа все последние шесть-семь месяцев "делала все, чтобы восстановить мир", и будет и далее поддерживать Украину и поставлять вооружение Киеву.
Европе важна не "безопасность с Россией", а "безопасность от России", добавила она.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает.
Флаг с символикой Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
Вчера, 08:00
Европа дозревает до переговоров. Америке это еще предстоит
ряд оппозиционных немецких политиков ранее выступил за мирные переговоры по событиям на Украине с участием Москвы. В частности, сопредседатель оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель и депутат бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Украинские новобранцы во время курса боевой подготовки с британскими военными на юге Англии - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
15 октября, 08:00
В ожидании поражения: Западу еще не поздно отказаться от потерянного
 
В миреРоссияУкраинаАнналена БербокМИД ГерманииГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала