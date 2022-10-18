https://ria.ru/20221018/pensii-1824919501.html

Госдума приняла в I чтении проект о заморозке накопительной части пенсий

Госдума приняла в I чтении проект о заморозке накопительной части пенсий - РИА Новости, 18.10.2022

Госдума приняла в I чтении проект о заморозке накопительной части пенсий

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, продлевающий заморозку накопительной части пенсий на год, до... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T16:52

2022-10-18T16:52

2022-10-18T16:52

госдума рф

пенсионный фонд рф

пенсия

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общество

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, продлевающий заморозку накопительной части пенсий на год, до 2025 года.В финансово-экономическом обосновании сказано, что реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет ПФР на 925,9 миллиарда рублей.Накопительная пенсия заморожена с 2014 года. Это означает, что отчисления в размере 6% от зарплаты направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Ранее граждане могли самостоятельно решать, направлять деньги на формирование накоплений или передать в страховую часть, тем самым увеличив баллы для расчета размера пенсии.

https://ria.ru/20221015/pensiya-1824221375.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

госдума рф, пенсионный фонд рф, пенсия, россия, общество