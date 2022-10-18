Реставрация памятника Минину и Пожарскому завершена

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Реставрационные работы на памятнике Минину и Пожарскому на Красной площади завершены, сообщили в музее со ссылкой на директора Государственного исторического музея (ГИМ) Алексея Левыкина. Полировка постамента и благоустройство прилегающей территории будут завершены к концу октября.Основной этап работ был завершен 13 июля 2022 года — тогда состоялся перенос скульптур с реставрационного стола на постамент. Минкульт сообщал, что на финальной стадии планируется укрепить фундамент памятника и восстановить благоустройство прилегающей территории.Как ранее сообщал РИА Новости Левыкин, открытие памятника состоится в срок — в День народного единства, 4 ноября."До конца октября реставраторы завершат полировку гранитного постамента и золочение букв памятной надписи. На сегодняшний момент завершены все работы по усилению фундамента", — цитирует музей Левыкина.Сейчас они устраняют герметическую целостность отмостки с бордюром вокруг памятника, добавили в музее.Восстановительные работы начались в январе 2022 года. Специалисты удалили из скульптур Минина и Пожарского более 500 килограмм корродированного технологического каркаса и остатков формовочной массы. Также отреставрированы и установлены на постамент барельефы, отлита наушина шлема Пожарского, которая была утрачена в начале 2000-х годов. Кроме того, устранены многочисленные дефекты оболочки скульптур, проведен комплекс работ по патине, также отлит и установлен новый каркас для укрепления плинта скульптурной композиции и подкладки под плинт.
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Реставрационные работы на памятнике Минину и Пожарскому на Красной площади завершены, сообщили в музее со ссылкой на директора Государственного исторического музея (ГИМ) Алексея Левыкина.
Полировка постамента и благоустройство прилегающей территории будут завершены к концу октября.
Основной этап работ был завершен 13 июля 2022 года — тогда состоялся перенос скульптур с реставрационного стола на постамент. Минкульт сообщал, что на финальной стадии планируется укрепить фундамент памятника и восстановить благоустройство прилегающей территории.
Как ранее сообщал РИА Новости Левыкин, открытие памятника состоится в срок — в День народного единства, 4 ноября.
"До конца октября реставраторы завершат полировку гранитного постамента и золочение букв памятной надписи. На сегодняшний момент завершены все работы по усилению фундамента", — цитирует музей Левыкина.
Сейчас они устраняют герметическую целостность отмостки с бордюром вокруг памятника, добавили в музее.
Восстановительные работы начались в январе 2022 года. Специалисты удалили из скульптур Минина и Пожарского более 500 килограмм корродированного технологического каркаса и остатков формовочной массы. Также отреставрированы и установлены на постамент барельефы, отлита наушина шлема Пожарского, которая была утрачена в начале 2000-х годов. Кроме того, устранены многочисленные дефекты оболочки скульптур, проведен комплекс работ по патине, также отлит и установлен новый каркас для укрепления плинта скульптурной композиции и подкладки под плинт.
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