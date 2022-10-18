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Реставрация памятника Минину и Пожарскому завершена - РИА Новости, 18.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221018/pamyatnik-1824930473.html
Реставрация памятника Минину и Пожарскому завершена
Реставрация памятника Минину и Пожарскому завершена - РИА Новости, 18.10.2022
Реставрация памятника Минину и Пожарскому завершена
Реставрационные работы на памятнике Минину и Пожарскому на Красной площади завершены, сообщили в музее со ссылкой на директора Государственного исторического... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T17:36
2022-10-18T21:09
культура
новости культуры
реставрация
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
дмитрий пожарский
кузьма минин (сухорукий)
алексей левыкин
памятники
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Реставрационные работы на памятнике Минину и Пожарскому на Красной площади завершены, сообщили в музее со ссылкой на директора Государственного исторического музея (ГИМ) Алексея Левыкина. Полировка постамента и благоустройство прилегающей территории будут завершены к концу октября.Основной этап работ был завершен 13 июля 2022 года — тогда состоялся перенос скульптур с реставрационного стола на постамент. Минкульт сообщал, что на финальной стадии планируется укрепить фундамент памятника и восстановить благоустройство прилегающей территории.Как ранее сообщал РИА Новости Левыкин, открытие памятника состоится в срок — в День народного единства, 4 ноября."До конца октября реставраторы завершат полировку гранитного постамента и золочение букв памятной надписи. На сегодняшний момент завершены все работы по усилению фундамента", — цитирует музей Левыкина.Сейчас они устраняют герметическую целостность отмостки с бордюром вокруг памятника, добавили в музее.Восстановительные работы начались в январе 2022 года. Специалисты удалили из скульптур Минина и Пожарского более 500 килограмм корродированного технологического каркаса и остатков формовочной массы. Также отреставрированы и установлены на постамент барельефы, отлита наушина шлема Пожарского, которая была утрачена в начале 2000-х годов. Кроме того, устранены многочисленные дефекты оболочки скульптур, проведен комплекс работ по патине, также отлит и установлен новый каркас для укрепления плинта скульптурной композиции и подкладки под плинт.
https://radiosputnik.ria.ru/20221007/lepeshkina-1822314373.html
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новости культуры, реставрация, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), дмитрий пожарский, кузьма минин (сухорукий), алексей левыкин, памятники
Культура, Новости культуры, Реставрация, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Дмитрий Пожарский, Кузьма Минин (Сухорукий), Алексей Левыкин, Памятники
17:36 18.10.2022 (обновлено: 21:09 18.10.2022)
 
Реставрация памятника Минину и Пожарскому завершена

ГИМ: завершена реставрация памятника Минину и Пожарскому, осталось благоустройство

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкРеставрационные работы у памятника Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве
Реставрационные работы у памятника Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Реставрационные работы на памятнике Минину и Пожарскому на Красной площади завершены, сообщили в музее со ссылкой на директора Государственного исторического музея (ГИМ) Алексея Левыкина.
Полировка постамента и благоустройство прилегающей территории будут завершены к концу октября.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанк

Обследование памятника Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому

Обследование памятника Минину и Пожарскому
1 из 3

Обследование памятника Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанк

Фрагмент памятника Минину и Пожарскому в реставрационном павильоне на территории Покровского собора в Москве

Фрагмент памятника Минину и Пожарскому в реставрационном павильоне на территории Покровского собора в Москве
2 из 3

Фрагмент памятника Минину и Пожарскому в реставрационном павильоне на территории Покровского собора в Москве

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© Пресс-служба Исторического музея / Перейти в медиабанк

Демонтаж памятника Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве для реставрационных работ

Реставрация памятника Минину и Пожарскому на Красной площади
3 из 3

Демонтаж памятника Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве для реставрационных работ

© Пресс-служба Исторического музея
Перейти в медиабанк
1 из 3

Обследование памятника Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
2 из 3

Фрагмент памятника Минину и Пожарскому в реставрационном павильоне на территории Покровского собора в Москве

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
3 из 3

Демонтаж памятника Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве для реставрационных работ

© Пресс-служба Исторического музея
Перейти в медиабанк
Основной этап работ был завершен 13 июля 2022 года — тогда состоялся перенос скульптур с реставрационного стола на постамент. Минкульт сообщал, что на финальной стадии планируется укрепить фундамент памятника и восстановить благоустройство прилегающей территории.
Как ранее сообщал РИА Новости Левыкин, открытие памятника состоится в срок — в День народного единства, 4 ноября.
"До конца октября реставраторы завершат полировку гранитного постамента и золочение букв памятной надписи. На сегодняшний момент завершены все работы по усилению фундамента", — цитирует музей Левыкина.
Сейчас они устраняют герметическую целостность отмостки с бордюром вокруг памятника, добавили в музее.
Восстановительные работы начались в январе 2022 года. Специалисты удалили из скульптур Минина и Пожарского более 500 килограмм корродированного технологического каркаса и остатков формовочной массы. Также отреставрированы и установлены на постамент барельефы, отлита наушина шлема Пожарского, которая была утрачена в начале 2000-х годов. Кроме того, устранены многочисленные дефекты оболочки скульптур, проведен комплекс работ по патине, также отлит и установлен новый каркас для укрепления плинта скульптурной композиции и подкладки под плинт.
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