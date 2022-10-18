https://ria.ru/20221018/pamyatnik-1824930473.html

Реставрация памятника Минину и Пожарскому завершена

Реставрация памятника Минину и Пожарскому завершена - РИА Новости, 18.10.2022

Реставрация памятника Минину и Пожарскому завершена

Реставрационные работы на памятнике Минину и Пожарскому на Красной площади завершены, сообщили в музее со ссылкой на директора Государственного исторического... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T17:36

2022-10-18T17:36

2022-10-18T21:09

культура

новости культуры

реставрация

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

дмитрий пожарский

кузьма минин (сухорукий)

алексей левыкин

памятники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736469560_0:0:3094:1740_1920x0_80_0_0_527f097cd807d53f9e7f6c96f76c6b57.jpg

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Реставрационные работы на памятнике Минину и Пожарскому на Красной площади завершены, сообщили в музее со ссылкой на директора Государственного исторического музея (ГИМ) Алексея Левыкина. Полировка постамента и благоустройство прилегающей территории будут завершены к концу октября.Основной этап работ был завершен 13 июля 2022 года — тогда состоялся перенос скульптур с реставрационного стола на постамент. Минкульт сообщал, что на финальной стадии планируется укрепить фундамент памятника и восстановить благоустройство прилегающей территории.Как ранее сообщал РИА Новости Левыкин, открытие памятника состоится в срок — в День народного единства, 4 ноября."До конца октября реставраторы завершат полировку гранитного постамента и золочение букв памятной надписи. На сегодняшний момент завершены все работы по усилению фундамента", — цитирует музей Левыкина.Сейчас они устраняют герметическую целостность отмостки с бордюром вокруг памятника, добавили в музее.Восстановительные работы начались в январе 2022 года. Специалисты удалили из скульптур Минина и Пожарского более 500 килограмм корродированного технологического каркаса и остатков формовочной массы. Также отреставрированы и установлены на постамент барельефы, отлита наушина шлема Пожарского, которая была утрачена в начале 2000-х годов. Кроме того, устранены многочисленные дефекты оболочки скульптур, проведен комплекс работ по патине, также отлит и установлен новый каркас для укрепления плинта скульптурной композиции и подкладки под плинт.

https://radiosputnik.ria.ru/20221007/lepeshkina-1822314373.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Янсон

Екатерина Янсон

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

новости культуры, реставрация, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), дмитрий пожарский, кузьма минин (сухорукий), алексей левыкин, памятники