https://ria.ru/20220811/pamyatnik-1808957038.html
Памятник Минину и Пожарскому откроют в День народного единства
Памятник Минину и Пожарскому откроют в День народного единства - РИА Новости, 11.08.2022
Памятник Минину и Пожарскому откроют в День народного единства
Памятник Минину и Пожарскому на Красной площади откроется после реставрации в День народного единства, как и планировалось, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T19:08
2022-08-11T19:08
2022-08-11T19:08
культура
москва
реставрация
памятники
новости культуры
кузьма минин (сухорукий)
дмитрий пожарский
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Памятник Минину и Пожарскому на Красной площади откроется после реставрации в День народного единства, как и планировалось, сообщает пресс-служба Государственного исторического музея."Реставраторы начали снимать строительные леса с памятника. Основной комплекс работ по реставрации скульптурной группы завершен, но в ближайшие месяцы предстоит выполнить работы по благоустройству территории вокруг памятника. Как и планировалось, работы будут завершены к 4 ноября 2022 года", – говорится в сообщении.Работы начались в январе 2022 года. В ходе них специалисты удалили из скульптур Минина и Пожарского более 500 килограмм корродированного технологического каркаса и остатков формовочной массы. Также отреставрированы и установлены на постамент барельефы, отлита наушина шлема Пожарского, которая была утрачена в начале 2000-х годов. Кроме того, устранены многочисленные дефекты оболочки скульптур, проведен комплекс работ по патине, также отлит и установлен новый каркас для укрепления плинта скульптурной композиции и подкладки под плинт.
https://ria.ru/20220713/restavratsiya-1802231651.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, реставрация, памятники, новости культуры, кузьма минин (сухорукий), дмитрий пожарский
Культура, Москва, Реставрация, Памятники, Новости культуры, Кузьма Минин (Сухорукий), Дмитрий Пожарский
Памятник Минину и Пожарскому откроют в День народного единства
После реставрации памятник Минину и Пожарскому откроют в День народного единства
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Памятник Минину и Пожарскому на Красной площади откроется после реставрации в День народного единства, как и планировалось, сообщает пресс-служба Государственного исторического музея.
"Реставраторы начали снимать строительные леса с памятника. Основной комплекс работ по реставрации скульптурной группы завершен, но в ближайшие месяцы предстоит выполнить работы по благоустройству территории вокруг памятника. Как и планировалось, работы будут завершены к 4 ноября 2022 года", – говорится в сообщении.
Работы начались в январе 2022 года. В ходе них специалисты удалили из скульптур Минина и Пожарского более 500 килограмм корродированного технологического каркаса и остатков формовочной массы. Также отреставрированы и установлены на постамент барельефы, отлита наушина шлема Пожарского, которая была утрачена в начале 2000-х годов. Кроме того, устранены многочисленные дефекты оболочки скульптур, проведен комплекс работ по патине, также отлит и установлен новый каркас для укрепления плинта скульптурной композиции и подкладки под плинт.