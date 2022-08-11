https://ria.ru/20220811/pamyatnik-1808957038.html

Памятник Минину и Пожарскому откроют в День народного единства

Памятник Минину и Пожарскому откроют в День народного единства - РИА Новости, 11.08.2022

Памятник Минину и Пожарскому откроют в День народного единства

Памятник Минину и Пожарскому на Красной площади откроется после реставрации в День народного единства, как и планировалось, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T19:08

2022-08-11T19:08

2022-08-11T19:08

культура

москва

реставрация

памятники

новости культуры

кузьма минин (сухорукий)

дмитрий пожарский

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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Памятник Минину и Пожарскому на Красной площади откроется после реставрации в День народного единства, как и планировалось, сообщает пресс-служба Государственного исторического музея."Реставраторы начали снимать строительные леса с памятника. Основной комплекс работ по реставрации скульптурной группы завершен, но в ближайшие месяцы предстоит выполнить работы по благоустройству территории вокруг памятника. Как и планировалось, работы будут завершены к 4 ноября 2022 года", – говорится в сообщении.Работы начались в январе 2022 года. В ходе них специалисты удалили из скульптур Минина и Пожарского более 500 килограмм корродированного технологического каркаса и остатков формовочной массы. Также отреставрированы и установлены на постамент барельефы, отлита наушина шлема Пожарского, которая была утрачена в начале 2000-х годов. Кроме того, устранены многочисленные дефекты оболочки скульптур, проведен комплекс работ по патине, также отлит и установлен новый каркас для укрепления плинта скульптурной композиции и подкладки под плинт.

https://ria.ru/20220713/restavratsiya-1802231651.html

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Екатерина Янсон

Екатерина Янсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

москва, реставрация, памятники, новости культуры, кузьма минин (сухорукий), дмитрий пожарский