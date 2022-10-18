Пользователи в России опубликовали 163 тысячи поздравлений ко Дню отца
Brand Analytics: российские пользователи опубликовали 163 тысячи поздравлений ко Дню отца
© Depositphotos / EpicStockMediaОтец и сын на пляже
© Depositphotos / EpicStockMedia
Отец и сын на пляже. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Российские пользователи опубликовали в социальных медиа 163 тысячи поздравлений ко Дню отца, соответствующие посты собрали более 3,7 миллиона лайков, комментариев и репостов, свидетельствуют данные исследования Brand Analytics, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
В Brand Analytics напомнили, что в России День отца был учрежден в октябре 2021 года по указу президента России и отмечается каждое третье воскресенье октября. "Праздник призван подчеркнуть важность института семьи и расширить внимание общественности на важности отцовства. В этом году пользователи опубликовали 163 тысячи сообщений с поздравлениями, 86 тысяч из которых были в личных профилях", - отмечают специалисты.
4 октября 2021, 16:48Вы будете праздновать День отца?
Исследование также показало, что посты со словами благодарности и признаниями в любви папам собрали более 3,7 миллиона лайков, комментариев и репостов. Аналитики выяснили, что праздник больше всех откликнулся "слабой половине" – женщины старше 35 лет чаще других публиковали поздравления папам.
"Для взрослого поколения день отца оказался более значимым: наибольшее число поздравлений опубликовали пользователи в возрасте 55+ лет, поддерживающие важность отцовского воспитания. Молодые люди в возрасте 25–34 лет оказались в разы активнее юношей и девушек до 24 лет – у студентов были другие приоритеты", - говорится в исследовании.
Женская часть аудитории была более открыта публичному проявлению чувств: доля мужских поздравлений составила лишь 24,7%. Помимо этого, слова благодарности от сыновей были сдержаны - мужчины были более лаконичны и отдавали предпочтения текстовым публикациям, тогда как женщины "не жалели смайлов, музыкальных треков и активно публиковали совместные фото и видео". Основными площадками поздравления стали "ВКонтакте" и "Одноклассники" - на них пришлось более 80% всех публикаций. На третьей строчке оказался Instagram*.
Специалисты проанализировали более 77 миллионов русскоязычных публичных сообщений в социальных медиа 16 октября 2022 года. Данные включают сообщения в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники", Instagram*, TikTok, Youtube, Facebook*, Twitter, а также сообщения блогов, форумов, сайтов отзывов, публичных каналов мессенджеров, комментарии к новостным статьям и другие источники соцмедиа.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
16 октября, 00:38День отца в России