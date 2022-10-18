https://ria.ru/20221018/ottsy-1824889917.html

Пользователи в России опубликовали 163 тысячи поздравлений ко Дню отца

Пользователи в России опубликовали 163 тысячи поздравлений ко Дню отца - РИА Новости, 18.10.2022

Пользователи в России опубликовали 163 тысячи поздравлений ко Дню отца

Российские пользователи опубликовали в социальных медиа 163 тысячи поздравлений ко Дню отца, соответствующие посты собрали более 3,7 миллиона лайков,... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T15:23

2022-10-18T15:23

2022-10-18T15:23

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технологии

россия

одноклассники

brand analytics

tiktok

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Российские пользователи опубликовали в социальных медиа 163 тысячи поздравлений ко Дню отца, соответствующие посты собрали более 3,7 миллиона лайков, комментариев и репостов, свидетельствуют данные исследования Brand Analytics, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.В Brand Analytics напомнили, что в России День отца был учрежден в октябре 2021 года по указу президента России и отмечается каждое третье воскресенье октября. "Праздник призван подчеркнуть важность института семьи и расширить внимание общественности на важности отцовства. В этом году пользователи опубликовали 163 тысячи сообщений с поздравлениями, 86 тысяч из которых были в личных профилях", - отмечают специалисты.Исследование также показало, что посты со словами благодарности и признаниями в любви папам собрали более 3,7 миллиона лайков, комментариев и репостов. Аналитики выяснили, что праздник больше всех откликнулся "слабой половине" – женщины старше 35 лет чаще других публиковали поздравления папам."Для взрослого поколения день отца оказался более значимым: наибольшее число поздравлений опубликовали пользователи в возрасте 55+ лет, поддерживающие важность отцовского воспитания. Молодые люди в возрасте 25–34 лет оказались в разы активнее юношей и девушек до 24 лет – у студентов были другие приоритеты", - говорится в исследовании.Женская часть аудитории была более открыта публичному проявлению чувств: доля мужских поздравлений составила лишь 24,7%. Помимо этого, слова благодарности от сыновей были сдержаны - мужчины были более лаконичны и отдавали предпочтения текстовым публикациям, тогда как женщины "не жалели смайлов, музыкальных треков и активно публиковали совместные фото и видео". Основными площадками поздравления стали "ВКонтакте" и "Одноклассники" - на них пришлось более 80% всех публикаций. На третьей строчке оказался Instagram*.Специалисты проанализировали более 77 миллионов русскоязычных публичных сообщений в социальных медиа 16 октября 2022 года. Данные включают сообщения в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники", Instagram*, TikTok, Youtube, Facebook*, Twitter, а также сообщения блогов, форумов, сайтов отзывов, публичных каналов мессенджеров, комментарии к новостным статьям и другие источники соцмедиа.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20211004/denottsa-1753032507.html

https://ria.ru/20221016/ottsovstvo-1823941672.html

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общество, технологии, россия, одноклассники, brand analytics, tiktok