Рейтинг@Mail.ru
Пользователи в России опубликовали 163 тысячи поздравлений ко Дню отца - РИА Новости, 18.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221018/ottsy-1824889917.html
Пользователи в России опубликовали 163 тысячи поздравлений ко Дню отца
Пользователи в России опубликовали 163 тысячи поздравлений ко Дню отца - РИА Новости, 18.10.2022
Пользователи в России опубликовали 163 тысячи поздравлений ко Дню отца
Российские пользователи опубликовали в социальных медиа 163 тысячи поздравлений ко Дню отца, соответствующие посты собрали более 3,7 миллиона лайков,... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T15:23
2022-10-18T15:23
общество
технологии
россия
одноклассники
brand analytics
tiktok
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754712203_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_f52b1d7e6c5d13434c7b2847a6ae05e7.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Российские пользователи опубликовали в социальных медиа 163 тысячи поздравлений ко Дню отца, соответствующие посты собрали более 3,7 миллиона лайков, комментариев и репостов, свидетельствуют данные исследования Brand Analytics, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.В Brand Analytics напомнили, что в России День отца был учрежден в октябре 2021 года по указу президента России и отмечается каждое третье воскресенье октября. "Праздник призван подчеркнуть важность института семьи и расширить внимание общественности на важности отцовства. В этом году пользователи опубликовали 163 тысячи сообщений с поздравлениями, 86 тысяч из которых были в личных профилях", - отмечают специалисты.Исследование также показало, что посты со словами благодарности и признаниями в любви папам собрали более 3,7 миллиона лайков, комментариев и репостов. Аналитики выяснили, что праздник больше всех откликнулся "слабой половине" – женщины старше 35 лет чаще других публиковали поздравления папам."Для взрослого поколения день отца оказался более значимым: наибольшее число поздравлений опубликовали пользователи в возрасте 55+ лет, поддерживающие важность отцовского воспитания. Молодые люди в возрасте 25–34 лет оказались в разы активнее юношей и девушек до 24 лет – у студентов были другие приоритеты", - говорится в исследовании.Женская часть аудитории была более открыта публичному проявлению чувств: доля мужских поздравлений составила лишь 24,7%. Помимо этого, слова благодарности от сыновей были сдержаны - мужчины были более лаконичны и отдавали предпочтения текстовым публикациям, тогда как женщины "не жалели смайлов, музыкальных треков и активно публиковали совместные фото и видео". Основными площадками поздравления стали "ВКонтакте" и "Одноклассники" - на них пришлось более 80% всех публикаций. На третьей строчке оказался Instagram*.Специалисты проанализировали более 77 миллионов русскоязычных публичных сообщений в социальных медиа 16 октября 2022 года. Данные включают сообщения в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники", Instagram*, TikTok, Youtube, Facebook*, Twitter, а также сообщения блогов, форумов, сайтов отзывов, публичных каналов мессенджеров, комментарии к новостным статьям и другие источники соцмедиа.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20211004/denottsa-1753032507.html
https://ria.ru/20221016/ottsovstvo-1823941672.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754712203_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8b2db16dd207068c58e22648e828b146.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, россия, одноклассники, brand analytics, tiktok
Общество, Технологии, Россия, Одноклассники, Brand Analytics, TikTok
15:23 18.10.2022
 
Пользователи в России опубликовали 163 тысячи поздравлений ко Дню отца

Brand Analytics: российские пользователи опубликовали 163 тысячи поздравлений ко Дню отца

© Depositphotos / EpicStockMediaОтец и сын на пляже
Отец и сын на пляже - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© Depositphotos / EpicStockMedia
Отец и сын на пляже. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Российские пользователи опубликовали в социальных медиа 163 тысячи поздравлений ко Дню отца, соответствующие посты собрали более 3,7 миллиона лайков, комментариев и репостов, свидетельствуют данные исследования Brand Analytics, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
В Brand Analytics напомнили, что в России День отца был учрежден в октябре 2021 года по указу президента России и отмечается каждое третье воскресенье октября. "Праздник призван подчеркнуть важность института семьи и расширить внимание общественности на важности отцовства. В этом году пользователи опубликовали 163 тысячи сообщений с поздравлениями, 86 тысяч из которых были в личных профилях", - отмечают специалисты.
Молодая семья с детьми - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
4 октября 2021, 16:48
Вы будете праздновать День отца?
Исследование также показало, что посты со словами благодарности и признаниями в любви папам собрали более 3,7 миллиона лайков, комментариев и репостов. Аналитики выяснили, что праздник больше всех откликнулся "слабой половине" – женщины старше 35 лет чаще других публиковали поздравления папам.
"Для взрослого поколения день отца оказался более значимым: наибольшее число поздравлений опубликовали пользователи в возрасте 55+ лет, поддерживающие важность отцовского воспитания. Молодые люди в возрасте 25–34 лет оказались в разы активнее юношей и девушек до 24 лет – у студентов были другие приоритеты", - говорится в исследовании.
Женская часть аудитории была более открыта публичному проявлению чувств: доля мужских поздравлений составила лишь 24,7%. Помимо этого, слова благодарности от сыновей были сдержаны - мужчины были более лаконичны и отдавали предпочтения текстовым публикациям, тогда как женщины "не жалели смайлов, музыкальных треков и активно публиковали совместные фото и видео". Основными площадками поздравления стали "ВКонтакте" и "Одноклассники" - на них пришлось более 80% всех публикаций. На третьей строчке оказался Instagram*.
Специалисты проанализировали более 77 миллионов русскоязычных публичных сообщений в социальных медиа 16 октября 2022 года. Данные включают сообщения в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники", Instagram*, TikTok, Youtube, Facebook*, Twitter, а также сообщения блогов, форумов, сайтов отзывов, публичных каналов мессенджеров, комментарии к новостным статьям и другие источники соцмедиа.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Мужчина с ребенком в центре Космонавтика и авиация на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
16 октября, 00:38
День отца в России
 
ОбществоТехнологииРоссияОдноклассникиBrand AnalyticsTikTok
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала