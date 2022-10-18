https://ria.ru/20221018/otsrochka-1824938047.html
В Госдуме попросили дать отсрочку педагогам детских домов и интернатов
В Госдуме попросили дать отсрочку педагогам детских домов и интернатов - РИА Новости, 18.10.2022
В Госдуме попросили дать отсрочку педагогам детских домов и интернатов
Депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к министру обороны Сергею Шойгу и министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой рассмотреть включение педагогов... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T17:41
2022-10-18T17:41
2022-10-18T18:00
общество
госдума рф
частичная мобилизация в россии
яна лантратова
сергей шойгу
сергей кравцов
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к министру обороны Сергею Шойгу и министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой рассмотреть включение педагогов интернатов и детских домов в перечень лиц, которым положена отсрочка по мобилизации, копии обращений имеются в распоряжении РИА Новости.Ранее Лантратова сообщила РИА Новости, что обратилась к Шойгу с просьбой расширить список работников, которые не подпадают под критерии частичной мобилизации, учителями начальной и средней школы.Как уточняет парламентарий в обращении к министрам, поступают обращения от граждан по вопросу отсрочки для педагогов и воспитателей детдомов, интернатов и центров соцреабилитации. По словам депутата, призыв педагогов-мужчин, работающих с детьми-сиротами, может "негативно отразиться на воспитанниках"."Прошу вас дополнительно предусмотреть проработку вопроса с привлечением профильных министерств и ведомств о включении в перечень граждан, имеющих право на предоставление отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, педагогов и воспитателей детских домов, интернатов и социально-реабилитационных центров, независимо от форм собственности", - указывается в обращениях.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, частичная мобилизация в россии, яна лантратова, сергей шойгу, сергей кравцов
Общество, Госдума РФ, Частичная мобилизация в России, Яна Лантратова, Сергей Шойгу, Сергей Кравцов
17:41 18.10.2022 (обновлено: 18:00 18.10.2022)
В Госдуме попросили дать отсрочку педагогам детских домов и интернатов
Депутат Лантратова попросила дать отсрочку педагогам детских домов и интернатов
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к министру обороны Сергею Шойгу и министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой рассмотреть включение педагогов интернатов и детских домов в перечень лиц, которым положена отсрочка по мобилизации, копии обращений имеются в распоряжении РИА Новости.
Ранее Лантратова сообщила РИА Новости, что обратилась к Шойгу с просьбой расширить список работников, которые не подпадают под критерии частичной мобилизации, учителями начальной и средней школы.
Как уточняет парламентарий в обращении к министрам, поступают обращения от граждан по вопросу отсрочки для педагогов и воспитателей детдомов, интернатов и центров соцреабилитации. По словам депутата, призыв педагогов-мужчин, работающих с детьми-сиротами, может "негативно отразиться на воспитанниках".
"Прошу вас дополнительно предусмотреть проработку вопроса с привлечением профильных министерств и ведомств о включении в перечень граждан, имеющих право на предоставление отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, педагогов и воспитателей детских домов, интернатов и социально-реабилитационных центров, независимо от форм собственности", - указывается в обращениях.