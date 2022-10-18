https://ria.ru/20221018/otsrochka-1824938047.html

В Госдуме попросили дать отсрочку педагогам детских домов и интернатов

В Госдуме попросили дать отсрочку педагогам детских домов и интернатов - РИА Новости, 18.10.2022

В Госдуме попросили дать отсрочку педагогам детских домов и интернатов

Депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к министру обороны Сергею Шойгу и министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой рассмотреть включение педагогов... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T17:41

2022-10-18T17:41

2022-10-18T18:00

общество

госдума рф

частичная мобилизация в россии

яна лантратова

сергей шойгу

сергей кравцов

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к министру обороны Сергею Шойгу и министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой рассмотреть включение педагогов интернатов и детских домов в перечень лиц, которым положена отсрочка по мобилизации, копии обращений имеются в распоряжении РИА Новости.Ранее Лантратова сообщила РИА Новости, что обратилась к Шойгу с просьбой расширить список работников, которые не подпадают под критерии частичной мобилизации, учителями начальной и средней школы.Как уточняет парламентарий в обращении к министрам, поступают обращения от граждан по вопросу отсрочки для педагогов и воспитателей детдомов, интернатов и центров соцреабилитации. По словам депутата, призыв педагогов-мужчин, работающих с детьми-сиротами, может "негативно отразиться на воспитанниках"."Прошу вас дополнительно предусмотреть проработку вопроса с привлечением профильных министерств и ведомств о включении в перечень граждан, имеющих право на предоставление отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, педагогов и воспитателей детских домов, интернатов и социально-реабилитационных центров, независимо от форм собственности", - указывается в обращениях.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, госдума рф, частичная мобилизация в россии, яна лантратова, сергей шойгу, сергей кравцов