https://ria.ru/20221018/osago-1824825098.html
Депутат предложил компенсировать затраты на ОСАГО для мобилизованных
Депутат предложил компенсировать затраты на ОСАГО для мобилизованных - РИА Новости, 18.10.2022
Депутат предложил компенсировать затраты на ОСАГО для мобилизованных
Председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов обратился к председателю ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной с предложением... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T11:49
2022-10-18T11:49
2022-10-18T11:49
общество
россия
госдума рф
осаго
частичная мобилизация в россии
авто
ярослав нилов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778845759_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_99b7123df1cdeef8b32c015f9fcfba96.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов обратился к председателю ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной с предложением компенсировать затраты на полис ОСАГО мобилизованным гражданам и добровольцам, соответствующее обращение опубликовано в личном Telegram-канале депутата."Прошу вас поручить проработать механизм для временного приостановления действия полисов обязательного страхования автогражданской ответственности или произведения перерасчёта в случае невозможности использования ОСАГО в связи с призывом на военную службу в рамках частичной мобилизации или добровольного заключения контракта", - говорится в тексте обращения.По словам Нилова, мобилизованные граждане оставляют свои автомобили на хранение в гаражных комплексах и услуги ОСАГО в этот период не могут быть оказаны."Граждане платят за полис, которым не смогут воспользоваться, что нарушает их права и интересы", - сказано в обращении.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.
https://ria.ru/20221001/osago-1820783930.html
https://ria.ru/20221017/avtomobil-1824484717.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778845759_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_5632838d144d2686faa561e195f9d32c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, госдума рф, осаго, частичная мобилизация в россии, авто, ярослав нилов
Общество, Россия, Госдума РФ, ОСАГО, Частичная мобилизация в России, Авто, Ярослав Нилов
Депутат предложил компенсировать затраты на ОСАГО для мобилизованных
Депутат Нилов предложил компенсировать затраты на ОСАГО для мобилизованных и добровольцев