Рейтинг@Mail.ru
Депутат предложил компенсировать затраты на ОСАГО для мобилизованных - РИА Новости, 18.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221018/osago-1824825098.html
Депутат предложил компенсировать затраты на ОСАГО для мобилизованных
Депутат предложил компенсировать затраты на ОСАГО для мобилизованных - РИА Новости, 18.10.2022
Депутат предложил компенсировать затраты на ОСАГО для мобилизованных
Председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов обратился к председателю ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной с предложением... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T11:49
2022-10-18T11:49
общество
россия
госдума рф
осаго
частичная мобилизация в россии
авто
ярослав нилов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778845759_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_99b7123df1cdeef8b32c015f9fcfba96.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов обратился к председателю ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной с предложением компенсировать затраты на полис ОСАГО мобилизованным гражданам и добровольцам, соответствующее обращение опубликовано в личном Telegram-канале депутата."Прошу вас поручить проработать механизм для временного приостановления действия полисов обязательного страхования автогражданской ответственности или произведения перерасчёта в случае невозможности использования ОСАГО в связи с призывом на военную службу в рамках частичной мобилизации или добровольного заключения контракта", - говорится в тексте обращения.По словам Нилова, мобилизованные граждане оставляют свои автомобили на хранение в гаражных комплексах и услуги ОСАГО в этот период не могут быть оказаны."Граждане платят за полис, которым не смогут воспользоваться, что нарушает их права и интересы", - сказано в обращении.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.
https://ria.ru/20221001/osago-1820783930.html
https://ria.ru/20221017/avtomobil-1824484717.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778845759_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_5632838d144d2686faa561e195f9d32c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, госдума рф, осаго, частичная мобилизация в россии, авто, ярослав нилов
Общество, Россия, Госдума РФ, ОСАГО, Частичная мобилизация в России, Авто, Ярослав Нилов
11:49 18.10.2022
 
Депутат предложил компенсировать затраты на ОСАГО для мобилизованных

Депутат Нилов предложил компенсировать затраты на ОСАГО для мобилизованных и добровольцев

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкОформление полисов ОСАГО и КАСКО
Оформление полисов ОСАГО и КАСКО - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Оформление полисов ОСАГО и КАСКО . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов обратился к председателю ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной с предложением компенсировать затраты на полис ОСАГО мобилизованным гражданам и добровольцам, соответствующее обращение опубликовано в личном Telegram-канале депутата.
"Прошу вас поручить проработать механизм для временного приостановления действия полисов обязательного страхования автогражданской ответственности или произведения перерасчёта в случае невозможности использования ОСАГО в связи с призывом на военную службу в рамках частичной мобилизации или добровольного заключения контракта", - говорится в тексте обращения.
Электронный страховой полис - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
1 октября, 01:12
В России с 1 октября вступили в силу нововведения в ОСАГО
По словам Нилова, мобилизованные граждане оставляют свои автомобили на хранение в гаражных комплексах и услуги ОСАГО в этот период не могут быть оказаны.
"Граждане платят за полис, которым не смогут воспользоваться, что нарушает их права и интересы", - сказано в обращении.
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.
Наличные деньги - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 00:24
Названы регионы — лидеры по способности населения накопить на автомобиль
 
ОбществоРоссияГосдума РФОСАГОЧастичная мобилизация в РоссииАвтоЯрослав Нилов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала