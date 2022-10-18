https://ria.ru/20221018/osago-1824825098.html

Депутат предложил компенсировать затраты на ОСАГО для мобилизованных

Депутат предложил компенсировать затраты на ОСАГО для мобилизованных - РИА Новости, 18.10.2022

Депутат предложил компенсировать затраты на ОСАГО для мобилизованных

Председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов обратился к председателю ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной с предложением... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T11:49

2022-10-18T11:49

2022-10-18T11:49

общество

россия

госдума рф

осаго

частичная мобилизация в россии

авто

ярослав нилов

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов обратился к председателю ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной с предложением компенсировать затраты на полис ОСАГО мобилизованным гражданам и добровольцам, соответствующее обращение опубликовано в личном Telegram-канале депутата."Прошу вас поручить проработать механизм для временного приостановления действия полисов обязательного страхования автогражданской ответственности или произведения перерасчёта в случае невозможности использования ОСАГО в связи с призывом на военную службу в рамках частичной мобилизации или добровольного заключения контракта", - говорится в тексте обращения.По словам Нилова, мобилизованные граждане оставляют свои автомобили на хранение в гаражных комплексах и услуги ОСАГО в этот период не могут быть оказаны."Граждане платят за полис, которым не смогут воспользоваться, что нарушает их права и интересы", - сказано в обращении.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.

https://ria.ru/20221001/osago-1820783930.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, госдума рф, осаго, частичная мобилизация в россии, авто, ярослав нилов