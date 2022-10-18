https://ria.ru/20221018/odkb-1824881280.html

Генсек ОДКБ заявил, что доволен развитием сотрудничества с ООН

Генсек ОДКБ заявил, что доволен развитием сотрудничества с ООН - РИА Новости, 18.10.2022

Генсек ОДКБ заявил, что доволен развитием сотрудничества с ООН

В ОДКБ довольны развитием сотрудничества с контртеррористическими структурами ООН, заявил генеральный секретарь организации Станислав Зась. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T14:53

2022-10-18T14:53

2022-10-18T14:54

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. В ОДКБ довольны развитием сотрудничества с контртеррористическими структурами ООН, заявил генеральный секретарь организации Станислав Зась.Во вторник в Душанбе начала работу конференция высокого уровня на тему "Международное и региональное сотрудничество в области безопасности границ и управления в целях противодействия терроризму и предотвращения передвижения террористов". Она организована совместно Управлением ООН по борьбе с терроризмом, правительством Таджикистана, Региональным центром превентивной дипломатии для Центральной Азии, ОБСЕ и ЕС."Мы удовлетворены развитием нашего взаимодействия на данном направлении с контртеррористическим управлением ООН, Контртеррористическим центром ООН, а также Центром ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии в рамках Программы обеспечения безопасности границ и пограничного контроля и проекта "На пути к реализации Совместного плана действий", осуществляемых в соответствии с Глобальной контртеррористической стратегией ООН в Центральной Азии", - сказал в своем выступлении на конференции Зась.По его словам, в ОДКБ видят потенциал развития сотрудничества организации с Региональной антитеррористической структурой ШОС, Антитеррористическим центром государств-участников СНГ и Советом командующих Пограничными войсками в целях коллективного противодействия угрозам терроризма в Центральной Азии.

https://ria.ru/20221013/odkb-1823726849.html

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центральная азия

душанбе

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станислав зась, центральная азия, душанбе, таджикистан, оон, одкб, обсе, в мире