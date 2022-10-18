14:53 18.10.2022 (обновлено: 14:54 18.10.2022)
Генсек ОДКБ заявил, что доволен развитием сотрудничества с ООН
Генсек ОДКБ Зась заявил, что доволен развитием контртеррористического сотрудничества с ООН
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкЗаседание Совета коллективной безопасности ОДКБ
Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. В ОДКБ довольны развитием сотрудничества с контртеррористическими структурами ООН, заявил генеральный секретарь организации Станислав Зась.
Во вторник в Душанбе начала работу конференция высокого уровня на тему "Международное и региональное сотрудничество в области безопасности границ и управления в целях противодействия терроризму и предотвращения передвижения террористов". Она организована совместно Управлением ООН по борьбе с терроризмом, правительством Таджикистана, Региональным центром превентивной дипломатии для Центральной Азии, ОБСЕ и ЕС.
"Мы удовлетворены развитием нашего взаимодействия на данном направлении с контртеррористическим управлением ООН, Контртеррористическим центром ООН, а также Центром ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии в рамках Программы обеспечения безопасности границ и пограничного контроля и проекта "На пути к реализации Совместного плана действий", осуществляемых в соответствии с Глобальной контртеррористической стратегией ООН в Центральной Азии", - сказал в своем выступлении на конференции Зась.
По его словам, в ОДКБ видят потенциал развития сотрудничества организации с Региональной антитеррористической структурой ШОС, Антитеррористическим центром государств-участников СНГ и Советом командующих Пограничными войсками в целях коллективного противодействия угрозам терроризма в Центральной Азии.
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