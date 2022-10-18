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Генсек ОДКБ заявил, что доволен развитием сотрудничества с ООН - РИА Новости, 18.10.2022
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Генсек ОДКБ заявил, что доволен развитием сотрудничества с ООН
Генсек ОДКБ заявил, что доволен развитием сотрудничества с ООН - РИА Новости, 18.10.2022
Генсек ОДКБ заявил, что доволен развитием сотрудничества с ООН
В ОДКБ довольны развитием сотрудничества с контртеррористическими структурами ООН, заявил генеральный секретарь организации Станислав Зась. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T14:53
2022-10-18T14:54
станислав зась
центральная азия
душанбе
таджикистан
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одкб
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. В ОДКБ довольны развитием сотрудничества с контртеррористическими структурами ООН, заявил генеральный секретарь организации Станислав Зась.Во вторник в Душанбе начала работу конференция высокого уровня на тему "Международное и региональное сотрудничество в области безопасности границ и управления в целях противодействия терроризму и предотвращения передвижения террористов". Она организована совместно Управлением ООН по борьбе с терроризмом, правительством Таджикистана, Региональным центром превентивной дипломатии для Центральной Азии, ОБСЕ и ЕС."Мы удовлетворены развитием нашего взаимодействия на данном направлении с контртеррористическим управлением ООН, Контртеррористическим центром ООН, а также Центром ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии в рамках Программы обеспечения безопасности границ и пограничного контроля и проекта "На пути к реализации Совместного плана действий", осуществляемых в соответствии с Глобальной контртеррористической стратегией ООН в Центральной Азии", - сказал в своем выступлении на конференции Зась.По его словам, в ОДКБ видят потенциал развития сотрудничества организации с Региональной антитеррористической структурой ШОС, Антитеррористическим центром государств-участников СНГ и Советом командующих Пограничными войсками в целях коллективного противодействия угрозам терроризма в Центральной Азии.
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станислав зась, центральная азия, душанбе, таджикистан, оон, одкб, обсе, в мире
Станислав Зась, Центральная Азия, Душанбе, Таджикистан, ООН, ОДКБ, ОБСЕ, В мире
14:53 18.10.2022 (обновлено: 14:54 18.10.2022)
 
Генсек ОДКБ заявил, что доволен развитием сотрудничества с ООН

Генсек ОДКБ Зась заявил, что доволен развитием контртеррористического сотрудничества с ООН

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкЗаседание Совета коллективной безопасности ОДКБ
Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. В ОДКБ довольны развитием сотрудничества с контртеррористическими структурами ООН, заявил генеральный секретарь организации Станислав Зась.
Во вторник в Душанбе начала работу конференция высокого уровня на тему "Международное и региональное сотрудничество в области безопасности границ и управления в целях противодействия терроризму и предотвращения передвижения террористов". Она организована совместно Управлением ООН по борьбе с терроризмом, правительством Таджикистана, Региональным центром превентивной дипломатии для Центральной Азии, ОБСЕ и ЕС.
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"Мы удовлетворены развитием нашего взаимодействия на данном направлении с контртеррористическим управлением ООН, Контртеррористическим центром ООН, а также Центром ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии в рамках Программы обеспечения безопасности границ и пограничного контроля и проекта "На пути к реализации Совместного плана действий", осуществляемых в соответствии с Глобальной контртеррористической стратегией ООН в Центральной Азии", - сказал в своем выступлении на конференции Зась.
По его словам, в ОДКБ видят потенциал развития сотрудничества организации с Региональной антитеррористической структурой ШОС, Антитеррористическим центром государств-участников СНГ и Советом командующих Пограничными войсками в целях коллективного противодействия угрозам терроризма в Центральной Азии.
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