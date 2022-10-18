Рейтинг@Mail.ru
Суд признал законным девятилетний приговор Навальному - РИА Новости, 18.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221018/navalnyy-1824839986.html
Суд признал законным девятилетний приговор Навальному
Суд признал законным девятилетний приговор Навальному - РИА Новости, 18.10.2022
Суд признал законным девятилетний приговор Навальному
Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным девятилетний приговор Алексею Навальному за мошенничество и неуважение к суду, передает корреспондент... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T12:38
2022-10-18T12:38
происшествия
алексей навальный
москва
фонд борьбы с коррупцией
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779503638_0:0:2250:1266_1920x0_80_0_0_dcf5d830d650aed47fdc20b8324649ec.jpg
МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным девятилетний приговор Алексею Навальному за мошенничество и неуважение к суду, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Приговор Лефортовского районного суда Москвы и апелляционное определение Московского городского суда оставить без изменений", - огласила решение судебная коллегия.В начале заседания судебная коллегия отметила, что в её распоряжении есть заявление, согласно которому Навальный не пожелал принимать участие в слушании. Защита заявила, что осужденный всё-таки хотел бы стать участником процесса. Выяснилось, что Навальный действительно полтора месяца назад подписал соответствующее отказное заявление, подумав, что это одно из многочисленных кассационных рассмотрений по другим искам. В итоге после недолгого перерыва его подключили по видеоконференцсвязи. Навальный в основном стоял, так как, по его словам, "в штрафном изоляторе приходится сидеть по 16 часов в день".В кассационных жалобах защита выступила с утверждением о недоказанности вины Навального и о формальных ошибках и недочетах в тексте и правовой логике приговора. "Решения судов в отношении Навального подлежат отмене", - выразила свою позицию адвокат Ольга Михайлова.Прокурор заявила, что оснований для отмены или изменения приговора нет, права Навального, в том числе на защиту, нарушены не были. Его виновность подтвердилась совокупностью собранных доказательств, они получили должную оценку, сообщила суду представительница прокуратуры.В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.В марте этого года Лефортовский суд Москвы приговорил Навального совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Заседания проходили в выездном формате на территории колонии во Владимирской области.По данным следствия, Навальный похитил и потратил на личные нужды часть денег, пожертвованных "Фонду борьбы с коррупцией"*. Второй эпизод дела касался оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей Навальному приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса он получил штраф в 850 тысяч рублей.В мае Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима, также расположенную во Владимирской области. После этого он несколько раз оспаривал свое водворение в штрафной изолятор.Навальный не признает вину во всех вменяемых преступлениях, своё преследование он считает политически мотивированным.* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент
https://ria.ru/20221014/smi-inoagenty-1824205640.html
https://ria.ru/20221007/navalnyy-1822303222.html
https://ria.ru/20220929/navalnyy-1820395074.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779503638_101:0:2086:1489_1920x0_80_0_0_78f928e6c2c6ff87e6e2665a47077f89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, алексей навальный, москва, фонд борьбы с коррупцией, россия
Происшествия, Алексей Навальный, Москва, Фонд борьбы с коррупцией, Россия
12:38 18.10.2022
 
Суд признал законным девятилетний приговор Навальному

Суд признал законным девятилетний приговор Навальному за мошенничество и неуважение к суду

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкТрансляция выездного заседания Лефортовского суда Москвы в исправительной колонии №2, где оглашается приговор Алексею Навальному
Трансляция выездного заседания Лефортовского суда Москвы в исправительной колонии №2, где оглашается приговор Алексею Навальному - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Трансляция выездного заседания Лефортовского суда Москвы в исправительной колонии №2, где оглашается приговор Алексею Навальному. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным девятилетний приговор Алексею Навальному за мошенничество и неуважение к суду, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Приговор Лефортовского районного суда Москвы и апелляционное определение Московского городского суда оставить без изменений", - огласила решение судебная коллегия.
Здание министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 21:24
Главреда "Дождя"* и пресс-секретаря Навального признали иноагентами
В начале заседания судебная коллегия отметила, что в её распоряжении есть заявление, согласно которому Навальный не пожелал принимать участие в слушании. Защита заявила, что осужденный всё-таки хотел бы стать участником процесса. Выяснилось, что Навальный действительно полтора месяца назад подписал соответствующее отказное заявление, подумав, что это одно из многочисленных кассационных рассмотрений по другим искам. В итоге после недолгого перерыва его подключили по видеоконференцсвязи. Навальный в основном стоял, так как, по его словам, "в штрафном изоляторе приходится сидеть по 16 часов в день".
В кассационных жалобах защита выступила с утверждением о недоказанности вины Навального и о формальных ошибках и недочетах в тексте и правовой логике приговора. "Решения судов в отношении Навального подлежат отмене", - выразила свою позицию адвокат Ольга Михайлова.
Прокурор заявила, что оснований для отмены или изменения приговора нет, права Навального, в том числе на защиту, нарушены не были. Его виновность подтвердилась совокупностью собранных доказательств, они получили должную оценку, сообщила суду представительница прокуратуры.
В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 17:07
Суд отказал Навальному еще по двум искам к ИК-6
В марте этого года Лефортовский суд Москвы приговорил Навального совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Заседания проходили в выездном формате на территории колонии во Владимирской области.
По данным следствия, Навальный похитил и потратил на личные нужды часть денег, пожертвованных "Фонду борьбы с коррупцией"*. Второй эпизод дела касался оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей Навальному приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса он получил штраф в 850 тысяч рублей.
В мае Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима, также расположенную во Владимирской области. После этого он несколько раз оспаривал свое водворение в штрафной изолятор.
Навальный не признает вину во всех вменяемых преступлениях, своё преследование он считает политически мотивированным.
* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент
Алексей Навальный участвует по видеосвязи в заседании Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
29 сентября, 17:31
Суд отказал Навальному в удовлетворении иска о водворении в ШИЗО
 
ПроисшествияАлексей НавальныйМоскваФонд борьбы с коррупциейРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала