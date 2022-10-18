https://ria.ru/20221018/navalnyy-1824839986.html

Суд признал законным девятилетний приговор Навальному

Суд признал законным девятилетний приговор Навальному - РИА Новости, 18.10.2022

Суд признал законным девятилетний приговор Навальному

Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным девятилетний приговор Алексею Навальному за мошенничество и неуважение к суду, передает корреспондент... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T12:38

2022-10-18T12:38

2022-10-18T12:38

происшествия

алексей навальный

москва

фонд борьбы с коррупцией

россия

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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным девятилетний приговор Алексею Навальному за мошенничество и неуважение к суду, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Приговор Лефортовского районного суда Москвы и апелляционное определение Московского городского суда оставить без изменений", - огласила решение судебная коллегия.В начале заседания судебная коллегия отметила, что в её распоряжении есть заявление, согласно которому Навальный не пожелал принимать участие в слушании. Защита заявила, что осужденный всё-таки хотел бы стать участником процесса. Выяснилось, что Навальный действительно полтора месяца назад подписал соответствующее отказное заявление, подумав, что это одно из многочисленных кассационных рассмотрений по другим искам. В итоге после недолгого перерыва его подключили по видеоконференцсвязи. Навальный в основном стоял, так как, по его словам, "в штрафном изоляторе приходится сидеть по 16 часов в день".В кассационных жалобах защита выступила с утверждением о недоказанности вины Навального и о формальных ошибках и недочетах в тексте и правовой логике приговора. "Решения судов в отношении Навального подлежат отмене", - выразила свою позицию адвокат Ольга Михайлова.Прокурор заявила, что оснований для отмены или изменения приговора нет, права Навального, в том числе на защиту, нарушены не были. Его виновность подтвердилась совокупностью собранных доказательств, они получили должную оценку, сообщила суду представительница прокуратуры.В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.В марте этого года Лефортовский суд Москвы приговорил Навального совокупно с предыдущим делом к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Заседания проходили в выездном формате на территории колонии во Владимирской области.По данным следствия, Навальный похитил и потратил на личные нужды часть денег, пожертвованных "Фонду борьбы с коррупцией"*. Второй эпизод дела касался оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей Навальному приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса он получил штраф в 850 тысяч рублей.В мае Мосгорсуд признал решение райсуда законным, и в июне Навального перевели из ИК-2 в исправительную колонию №6 строгого режима, также расположенную во Владимирской области. После этого он несколько раз оспаривал свое водворение в штрафной изолятор.Навальный не признает вину во всех вменяемых преступлениях, своё преследование он считает политически мотивированным.* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент

https://ria.ru/20221014/smi-inoagenty-1824205640.html

https://ria.ru/20221007/navalnyy-1822303222.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, алексей навальный, москва, фонд борьбы с коррупцией, россия