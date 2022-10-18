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Генсек НАТО охарактеризовал положение стремящейся в НАТО Украины - РИА Новости, 18.10.2022
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Генсек НАТО охарактеризовал положение стремящейся в НАТО Украины
Генсек НАТО охарактеризовал положение стремящейся в НАТО Украины - РИА Новости, 18.10.2022
Генсек НАТО охарактеризовал положение стремящейся в НАТО Украины
Положение Украины, претендующей на членство в НАТО, отличается от положения Финляндии и Швеции, которые являются давними партнерами альянса, заявил генсек... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T19:34
2022-10-18T19:34
в мире
йенс столтенберг
владимир зеленский
джейк салливан
швеция
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украина
нато
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БРЮССЕЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Положение Украины, претендующей на членство в НАТО, отличается от положения Финляндии и Швеции, которые являются давними партнерами альянса, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг."Я абсолютно уверен, что Украина находится совершенно в другом положении, чем Швеция и Финляндия. Швеция и Финляндия являются давними партнерами НАТО, в альянсе есть консенсус по их членству… На Украине же мы видим продолжающуюся войну, и здесь приоритетом является предоставление военной поддержки", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов на ежегодном Берлинском внешнеполитическом форуме.Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение процедуры принятия Украины в НАТО несвоевременно, заявил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. А генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что НАТО сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что подача Киевом заявки на ускоренное вступление в НАТО поставило США и Запад в неудобное положение, при котором им неловко отказать Украине.
https://ria.ru/20221018/nato-1824950735.html
https://ria.ru/20221015/ukraina-1824318661.html
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в мире, йенс столтенберг, владимир зеленский, джейк салливан, швеция, финляндия, украина, нато
В мире, Йенс Столтенберг, Владимир Зеленский, Джейк Салливан, Швеция, Финляндия, Украина, НАТО
19:34 18.10.2022
 
Генсек НАТО охарактеризовал положение стремящейся в НАТО Украины

Генсек НАТО Столтенберг: Украина на пути в НАТО отличается от Швеции и Финляндии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Положение Украины, претендующей на членство в НАТО, отличается от положения Финляндии и Швеции, которые являются давними партнерами альянса, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Я абсолютно уверен, что Украина находится совершенно в другом положении, чем Швеция и Финляндия. Швеция и Финляндия являются давними партнерами НАТО, в альянсе есть консенсус по их членству… На Украине же мы видим продолжающуюся войну, и здесь приоритетом является предоставление военной поддержки", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов на ежегодном Берлинском внешнеполитическом форуме.
Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
Вчера, 18:25Специальная военная операция на Украине
Берлускони заявил, что вступление Украины в НАТО приведет к мировой войне
Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение процедуры принятия Украины в НАТО несвоевременно, заявил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. А генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что НАТО сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что подача Киевом заявки на ускоренное вступление в НАТО поставило США и Запад в неудобное положение, при котором им неловко отказать Украине.
Эмблема НАТО в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
15 октября, 18:53Специальная военная операция на Украине
Киев признал вовлеченность НАТО в конфликт на Украине
 
В миреЙенс СтолтенбергВладимир ЗеленскийДжейк СалливанШвецияФинляндияУкраинаНАТО
 
 
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