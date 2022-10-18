https://ria.ru/20221018/nato-1824960595.html
Столтенберг не раскрыл реакцию НАТО на возможное применение ядерного оружия
Столтенберг не раскрыл реакцию НАТО на возможное применение ядерного оружия - РИА Новости, 18.10.2022
Столтенберг не раскрыл реакцию НАТО на возможное применение ядерного оружия
Генсек НАТО Йенс Столтенберг отказался раскрыть реакцию альянса на гипотетическое применение ядерного оружия. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T18:57
2022-10-18T18:57
2022-10-18T18:57
в мире
йенс столтенберг
нато
ядерное оружие
ядерная война
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БРЮССЕЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отказался раскрыть реакцию альянса на гипотетическое применение ядерного оружия.Столтенберг принял участие в ежегодном Берлинском внешнеполитическом форуме, ответил на вопросы журналистов."Мы никогда не дадим потенциальному противнику преимущество знания того, как мы ответим. Они знают, что будут серьезные последствия, мы повторяли это неоднократно в последние недели", - сказал он.Генсек пояснил, что ответ НАТО на возможное применение ядерного оружия будет зависеть от типа атаки, обстоятельств и контекста, но союзники не планируют его раскрывать.
https://ria.ru/20221018/nato-1824950735.html
https://ria.ru/20221018/zontik-1824838075.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, йенс столтенберг, нато, ядерное оружие, ядерная война
В мире, Йенс Столтенберг, НАТО, Ядерное оружие, ядерная война
Столтенберг не раскрыл реакцию НАТО на возможное применение ядерного оружия
Генсек НАТО Столтенберг не раскрыл реакцию альянса на возможное применение ядерного оружия
БРЮССЕЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отказался раскрыть реакцию альянса на гипотетическое применение ядерного оружия.
Столтенберг принял участие в ежегодном Берлинском внешнеполитическом форуме, ответил на вопросы журналистов.
"Мы никогда не дадим потенциальному противнику преимущество знания того, как мы ответим. Они знают, что будут серьезные последствия, мы повторяли это неоднократно в последние недели", - сказал он.
Генсек пояснил, что ответ НАТО на возможное применение ядерного оружия будет зависеть от типа атаки, обстоятельств и контекста, но союзники не планируют его раскрывать.