https://ria.ru/20221018/nato-1824960595.html

Столтенберг не раскрыл реакцию НАТО на возможное применение ядерного оружия

Столтенберг не раскрыл реакцию НАТО на возможное применение ядерного оружия - РИА Новости, 18.10.2022

Столтенберг не раскрыл реакцию НАТО на возможное применение ядерного оружия

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отказался раскрыть реакцию альянса на гипотетическое применение ядерного оружия. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T18:57

2022-10-18T18:57

2022-10-18T18:57

в мире

йенс столтенберг

нато

ядерное оружие

ядерная война

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БРЮССЕЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отказался раскрыть реакцию альянса на гипотетическое применение ядерного оружия.Столтенберг принял участие в ежегодном Берлинском внешнеполитическом форуме, ответил на вопросы журналистов."Мы никогда не дадим потенциальному противнику преимущество знания того, как мы ответим. Они знают, что будут серьезные последствия, мы повторяли это неоднократно в последние недели", - сказал он.Генсек пояснил, что ответ НАТО на возможное применение ядерного оружия будет зависеть от типа атаки, обстоятельств и контекста, но союзники не планируют его раскрывать.

https://ria.ru/20221018/nato-1824950735.html

https://ria.ru/20221018/zontik-1824838075.html

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, йенс столтенберг, нато, ядерное оружие, ядерная война