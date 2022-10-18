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Столтенберг не раскрыл реакцию НАТО на возможное применение ядерного оружия - РИА Новости, 18.10.2022
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Столтенберг не раскрыл реакцию НАТО на возможное применение ядерного оружия
Столтенберг не раскрыл реакцию НАТО на возможное применение ядерного оружия - РИА Новости, 18.10.2022
Столтенберг не раскрыл реакцию НАТО на возможное применение ядерного оружия
Генсек НАТО Йенс Столтенберг отказался раскрыть реакцию альянса на гипотетическое применение ядерного оружия. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T18:57
2022-10-18T18:57
в мире
йенс столтенберг
нато
ядерное оружие
ядерная война
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БРЮССЕЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отказался раскрыть реакцию альянса на гипотетическое применение ядерного оружия.Столтенберг принял участие в ежегодном Берлинском внешнеполитическом форуме, ответил на вопросы журналистов."Мы никогда не дадим потенциальному противнику преимущество знания того, как мы ответим. Они знают, что будут серьезные последствия, мы повторяли это неоднократно в последние недели", - сказал он.Генсек пояснил, что ответ НАТО на возможное применение ядерного оружия будет зависеть от типа атаки, обстоятельств и контекста, но союзники не планируют его раскрывать.
https://ria.ru/20221018/nato-1824950735.html
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в мире, йенс столтенберг, нато, ядерное оружие, ядерная война
В мире, Йенс Столтенберг, НАТО, Ядерное оружие, ядерная война
18:57 18.10.2022
 
Столтенберг не раскрыл реакцию НАТО на возможное применение ядерного оружия

Генсек НАТО Столтенберг не раскрыл реакцию альянса на возможное применение ядерного оружия

© AP Photo / Francisco SecoГенсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© AP Photo / Francisco Seco
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отказался раскрыть реакцию альянса на гипотетическое применение ядерного оружия.
Столтенберг принял участие в ежегодном Берлинском внешнеполитическом форуме, ответил на вопросы журналистов.
Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
Вчера, 18:25Специальная военная операция на Украине
Берлускони заявил, что вступление Украины в НАТО приведет к мировой войне
"Мы никогда не дадим потенциальному противнику преимущество знания того, как мы ответим. Они знают, что будут серьезные последствия, мы повторяли это неоднократно в последние недели", - сказал он.
Генсек пояснил, что ответ НАТО на возможное применение ядерного оружия будет зависеть от типа атаки, обстоятельств и контекста, но союзники не планируют его раскрывать.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
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В миреЙенс СтолтенбергНАТОЯдерное оружиеядерная война
 
 
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