https://ria.ru/20221018/mobilizatsiya-1824833711.html

В Кремле ответили на вопрос о завершении частичной мобилизации

В Кремле ответили на вопрос о завершении частичной мобилизации - РИА Новости, 18.10.2022

В Кремле ответили на вопрос о завершении частичной мобилизации

Администрация президента пока не издавала указ о завершении мероприятий по частичной мобилизации по всей России, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T12:17

2022-10-18T12:17

2022-10-18T13:00

специальная военная операция на украине

частичная мобилизация в россии

россия

безопасность

дмитрий песков

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Администрация президента пока не издавала указ о завершении мероприятий по частичной мобилизации по всей России, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.Он напомнил, что Минобороны установило для каждого региона мобилизационные показатели, а субъекты сообщают об их выполнении.О выполнении мобилизационных заданий отчитались уже многие регионы, накануне об этом сообщила Москва.Президент Владимир Путин 21 сентября своим указом объявил в России частичную мобилизацию. Он сообщил, что призывать будут военнослужащих запаса с опытом военной службы, имеющих востребованные в войсках военно-учетные специальности. В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что планируется призвать до 300 тысяч человек.После того как начали поступать сообщения о нарушениях, глава государства потребовал от Генпрокуратуры незамедлительно реагировать на каждый сигнал. Он отметил, что в вопросе частичной мобилизации хватает "бестолковщины". Путин поручил губернаторам, Минобороны и военкоматам подготовить предложения по организации частичной мобилизации в будущем по современным стандартам.

https://ria.ru/20221001/mobilizatsiya-1820813002.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

частичная мобилизация в россии, россия, безопасность, дмитрий песков