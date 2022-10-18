12:17 18.10.2022 (обновлено: 13:00 18.10.2022)
В Кремле ответили на вопрос о завершении частичной мобилизации
Песков: указа президента Путина об окончании частичной мобилизации в России пока нет
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкВоенный билет и повестка на столе военного комиссариата
Военный билет и повестка на столе военного комиссариата. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Администрация президента пока не издавала указ о завершении мероприятий по частичной мобилизации по всей России, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он напомнил, что Минобороны установило для каждого региона мобилизационные показатели, а субъекты сообщают об их выполнении.
"Таким образом, сам процесс этой частичной мобилизации уже исчерпан и остановлен в тех регионах, которые с этим заданием справились. Что касается президентского указа, то на настоящий момент его нет, мы будем вас информировать", — пояснил пресс-секретарь президента.
О выполнении мобилизационных заданий отчитались уже многие регионы, накануне об этом сообщила Москва.
Президент Владимир Путин 21 сентября своим указом объявил в России частичную мобилизацию. Он сообщил, что призывать будут военнослужащих запаса с опытом военной службы, имеющих востребованные в войсках военно-учетные специальности. В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что планируется призвать до 300 тысяч человек.
После того как начали поступать сообщения о нарушениях, глава государства потребовал от Генпрокуратуры незамедлительно реагировать на каждый сигнал. Он отметил, что в вопросе частичной мобилизации хватает "бестолковщины". Путин поручил губернаторам, Минобороны и военкоматам подготовить предложения по организации частичной мобилизации в будущем по современным стандартам.