Карта "Мир": какие страны ее принимают и где она может появиться
Карта "Мир": какие страны ее принимают и где она может появиться в скором времени
Стенд платежной системы "МИР". Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Карты "Мир" сейчас принимают в 10 странах: во Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии, однако в некоторых из них существуют определенные трудности при работе с платежной системой.
При этом на официальном сайте самой платежной системы вкладка с перечислением стран, где карта работает, исчезла.
Работа по внедрению российской платежной системы также идет сейчас в странах Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки, а также, по заявлению российских властей, в Китае. В частности, карты "Мир" могут скоро начать принимать в Египте, Таиланде, Иране, Индонезии, Индии, Венесуэле, на Кубе, на Маврикии, в Нигерии, Эфиопии.
Проблемы с обслуживанием карты начались осенью в Турции, где "Мир" принимали пять банков. В сентябре государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank, а также частные Isbank и Denizbank, прекратили обслуживание карт "Мир" после заявления минфина США о том, что Вашингтон готов вводить санкции за поддержку использования российской системы НСПК и системы "Мир" за пределами РФ.
Трудности с обслуживанием российской платежной системы возникли также в Казахстане, Вьетнаме, Киргизии, Узбекистане, Таджикистане. Народный банк Казахстана (крупнейший банк страны) приостановил обслуживание "Мир" в своих банкоматах, однако в стандартном режиме обслуживает карты этой системы при оплате покупок и услуг. Во Вьетнаме один из двух банков, работавших с картами "Мир" - BIDV - прекратил обслуживание этих карт.
В конце сентября узбекский процессинговый центр Uzcard приостановил прием карт "Мир" по техническим причинам. При этом кобейджинговые карты Uzcard – "Мир" работают в штатном режиме на территории страны.
Таджикский банк "Душанбе Сити Банк" также сообщил о приостановке обслуживания карт "Мир" в банкоматах и POS-терминалах на фоне технических неполадок в работе российской платежной системы.
В октябре киргизский банк "Компаньон" сообщил о приостановлении обслуживания карт "Мир". Позже о прекращении обслуживания российских платёжных карт сообщили Доскредобанк и Бакай-банк.
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