https://ria.ru/20221018/mir-1824921213.html

Карта "Мир": какие страны ее принимают и где она может появиться

Карта "Мир": какие страны ее принимают и где она может появиться - РИА Новости, 18.10.2022

Карта "Мир": какие страны ее принимают и где она может появиться

Карты "Мир" сейчас принимают в 10 странах: во Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T17:00

2022-10-18T17:00

2022-10-18T17:00

экономика

вьетнам

казахстан

узбекистан

halkbank

министерство финансов сша

санкции в отношении россии

карта "мир"

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Карты "Мир" сейчас принимают в 10 странах: во Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии, однако в некоторых из них существуют определенные трудности при работе с платежной системой.При этом на официальном сайте самой платежной системы вкладка с перечислением стран, где карта работает, исчезла.Работа по внедрению российской платежной системы также идет сейчас в странах Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки, а также, по заявлению российских властей, в Китае. В частности, карты "Мир" могут скоро начать принимать в Египте, Таиланде, Иране, Индонезии, Индии, Венесуэле, на Кубе, на Маврикии, в Нигерии, Эфиопии.Проблемы с обслуживанием карты начались осенью в Турции, где "Мир" принимали пять банков. В сентябре государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank, а также частные Isbank и Denizbank, прекратили обслуживание карт "Мир" после заявления минфина США о том, что Вашингтон готов вводить санкции за поддержку использования российской системы НСПК и системы "Мир" за пределами РФ.Анкара и Москва сейчас обсуждают возможность использования турецкой платежной системы Troy в качестве альтернативы картам "Мир".Трудности с обслуживанием российской платежной системы возникли также в Казахстане, Вьетнаме, Киргизии, Узбекистане, Таджикистане. Народный банк Казахстана (крупнейший банк страны) приостановил обслуживание "Мир" в своих банкоматах, однако в стандартном режиме обслуживает карты этой системы при оплате покупок и услуг. Во Вьетнаме один из двух банков, работавших с картами "Мир" - BIDV - прекратил обслуживание этих карт.В конце сентября узбекский процессинговый центр Uzcard приостановил прием карт "Мир" по техническим причинам. При этом кобейджинговые карты Uzcard – "Мир" работают в штатном режиме на территории страны.Таджикский банк "Душанбе Сити Банк" также сообщил о приостановке обслуживания карт "Мир" в банкоматах и POS-терминалах на фоне технических неполадок в работе российской платежной системы.В октябре киргизский банк "Компаньон" сообщил о приостановлении обслуживания карт "Мир". Позже о прекращении обслуживания российских платёжных карт сообщили Доскредобанк и Бакай-банк.

https://ria.ru/20221018/bank-1824808545.html

https://ria.ru/20221014/shri-lanka-1823897912.html

https://ria.ru/20221007/mir-1822134485.html

https://ria.ru/20221008/turtsiya-1822386027.html

вьетнам

казахстан

узбекистан

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экономика, вьетнам, казахстан, узбекистан, halkbank, министерство финансов сша, санкции в отношении россии, карта "мир", платежная система "мир"