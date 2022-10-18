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Карта "Мир": какие страны ее принимают и где она может появиться - РИА Новости, 18.10.2022
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Карта "Мир": какие страны ее принимают и где она может появиться
Карта "Мир": какие страны ее принимают и где она может появиться - РИА Новости, 18.10.2022
Карта "Мир": какие страны ее принимают и где она может появиться
Карты "Мир" сейчас принимают в 10 странах: во Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T17:00
2022-10-18T17:00
экономика
вьетнам
казахстан
узбекистан
halkbank
министерство финансов сша
санкции в отношении россии
карта "мир"
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Карты "Мир" сейчас принимают в 10 странах: во Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии, однако в некоторых из них существуют определенные трудности при работе с платежной системой.При этом на официальном сайте самой платежной системы вкладка с перечислением стран, где карта работает, исчезла.Работа по внедрению российской платежной системы также идет сейчас в странах Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки, а также, по заявлению российских властей, в Китае. В частности, карты "Мир" могут скоро начать принимать в Египте, Таиланде, Иране, Индонезии, Индии, Венесуэле, на Кубе, на Маврикии, в Нигерии, Эфиопии.Проблемы с обслуживанием карты начались осенью в Турции, где "Мир" принимали пять банков. В сентябре государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank, а также частные Isbank и Denizbank, прекратили обслуживание карт "Мир" после заявления минфина США о том, что Вашингтон готов вводить санкции за поддержку использования российской системы НСПК и системы "Мир" за пределами РФ.Анкара и Москва сейчас обсуждают возможность использования турецкой платежной системы Troy в качестве альтернативы картам "Мир".Трудности с обслуживанием российской платежной системы возникли также в Казахстане, Вьетнаме, Киргизии, Узбекистане, Таджикистане. Народный банк Казахстана (крупнейший банк страны) приостановил обслуживание "Мир" в своих банкоматах, однако в стандартном режиме обслуживает карты этой системы при оплате покупок и услуг. Во Вьетнаме один из двух банков, работавших с картами "Мир" - BIDV - прекратил обслуживание этих карт.В конце сентября узбекский процессинговый центр Uzcard приостановил прием карт "Мир" по техническим причинам. При этом кобейджинговые карты Uzcard – "Мир" работают в штатном режиме на территории страны.Таджикский банк "Душанбе Сити Банк" также сообщил о приостановке обслуживания карт "Мир" в банкоматах и POS-терминалах на фоне технических неполадок в работе российской платежной системы.В октябре киргизский банк "Компаньон" сообщил о приостановлении обслуживания карт "Мир". Позже о прекращении обслуживания российских платёжных карт сообщили Доскредобанк и Бакай-банк.
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экономика, вьетнам, казахстан, узбекистан, halkbank, министерство финансов сша, санкции в отношении россии, карта "мир", платежная система "мир"
Экономика, Вьетнам, Казахстан, Узбекистан, Halkbank, Министерство финансов США, Санкции в отношении России, Карта "Мир", Платежная система "Мир"
17:00 18.10.2022
 
Карта "Мир": какие страны ее принимают и где она может появиться

Карта "Мир": какие страны ее принимают и где она может появиться в скором времени

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкСтенд платежной системы "МИР"
Стенд платежной системы МИР - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Стенд платежной системы "МИР". Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Карты "Мир" сейчас принимают в 10 странах: во Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии, однако в некоторых из них существуют определенные трудности при работе с платежной системой.
При этом на официальном сайте самой платежной системы вкладка с перечислением стран, где карта работает, исчезла.
Карты Мир - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
Вчера, 11:01
В Киргизии еще два банка прекратили обслуживание карт "Мир"
Работа по внедрению российской платежной системы также идет сейчас в странах Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки, а также, по заявлению российских властей, в Китае. В частности, карты "Мир" могут скоро начать принимать в Египте, Таиланде, Иране, Индонезии, Индии, Венесуэле, на Кубе, на Маврикии, в Нигерии, Эфиопии.
Проблемы с обслуживанием карты начались осенью в Турции, где "Мир" принимали пять банков. В сентябре государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank, а также частные Isbank и Denizbank, прекратили обслуживание карт "Мир" после заявления минфина США о том, что Вашингтон готов вводить санкции за поддержку использования российской системы НСПК и системы "Мир" за пределами РФ.
Анкара и Москва сейчас обсуждают возможность использования турецкой платежной системы Troy в качестве альтернативы картам "Мир".
Карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 08:51Туризм
Центробанк Шри-Ланки не смог разрешить использование карт "Мир"
Трудности с обслуживанием российской платежной системы возникли также в Казахстане, Вьетнаме, Киргизии, Узбекистане, Таджикистане. Народный банк Казахстана (крупнейший банк страны) приостановил обслуживание "Мир" в своих банкоматах, однако в стандартном режиме обслуживает карты этой системы при оплате покупок и услуг. Во Вьетнаме один из двух банков, работавших с картами "Мир" - BIDV - прекратил обслуживание этих карт.
В конце сентября узбекский процессинговый центр Uzcard приостановил прием карт "Мир" по техническим причинам. При этом кобейджинговые карты Uzcard – "Мир" работают в штатном режиме на территории страны.
Карта Мир банка Тинькофф на фоне флага Турции в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 08:49Туризм
Новый туристический сезон в Турции оказался под угрозой из-за карт "Мир"
Таджикский банк "Душанбе Сити Банк" также сообщил о приостановке обслуживания карт "Мир" в банкоматах и POS-терминалах на фоне технических неполадок в работе российской платежной системы.
В октябре киргизский банк "Компаньон" сообщил о приостановлении обслуживания карт "Мир". Позже о прекращении обслуживания российских платёжных карт сообщили Доскредобанк и Бакай-банк.
Флаги Греции, Кипра, Турции и Северного Кипра в Никосии - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
8 октября, 08:00
Противоречия между Турцией и Европой грозят обернуться войной
 
ЭкономикаВьетнамКазахстанУзбекистанHalkbankМинистерство финансов СШАСанкции в отношении РоссииКарта "Мир"Платежная система "Мир"
 
 
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