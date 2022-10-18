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Сообщение о минировании аэропорта Волгограда оказалось ложным - РИА Новости, 18.10.2022
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Сообщение о минировании аэропорта Волгограда оказалось ложным
Сообщение о минировании аэропорта Волгограда оказалось ложным - РИА Новости, 18.10.2022
Сообщение о минировании аэропорта Волгограда оказалось ложным
Информация о "минировании" аэропорта Волгограда оказалась ложной, сообщила РИА Новости пресс-секретарь воздушной гавани Анастасия Голодова. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T13:24
2022-10-18T16:32
происшествия
волгоград
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ВОЛГОГРАД, 18 окт – РИА Новости. Информация о "минировании" аэропорта Волгограда оказалась ложной, сообщила РИА Новости пресс-секретарь воздушной гавани Анастасия Голодова.Ранее сообщалось, что во вторник в 10.26 сообщения с угрозами поступили в волгоградский аэропорт, пассажиры и сотрудники были эвакуированы."По результатам проверки сообщение оказалось ложным. Аэропорт продолжает работу в штатном режиме", - сказала Голодова.
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происшествия, волгоград
Происшествия, Волгоград
13:24 18.10.2022 (обновлено: 16:32 18.10.2022)
 
Сообщение о минировании аэропорта Волгограда оказалось ложным

В аэропорту Волгограда после сообщения о "минировании" не нашли никаких бомб

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкЗдание терминала C2 в международном аэропорту Волгограда
Здание терминала C2 в международном аэропорту Волгограда - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Здание терминала C2 в международном аэропорту Волгограда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 18 окт – РИА Новости. Информация о "минировании" аэропорта Волгограда оказалась ложной, сообщила РИА Новости пресс-секретарь воздушной гавани Анастасия Голодова.
Ранее сообщалось, что во вторник в 10.26 сообщения с угрозами поступили в волгоградский аэропорт, пассажиры и сотрудники были эвакуированы.
"По результатам проверки сообщение оказалось ложным. Аэропорт продолжает работу в штатном режиме", - сказала Голодова.
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11 октября, 12:39
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