https://ria.ru/20221018/minirovanie-1824852617.html
Сообщение о минировании аэропорта Волгограда оказалось ложным
Сообщение о минировании аэропорта Волгограда оказалось ложным - РИА Новости, 18.10.2022
Сообщение о минировании аэропорта Волгограда оказалось ложным
Информация о "минировании" аэропорта Волгограда оказалась ложной, сообщила РИА Новости пресс-секретарь воздушной гавани Анастасия Голодова. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T13:24
2022-10-18T13:24
2022-10-18T16:32
происшествия
волгоград
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ВОЛГОГРАД, 18 окт – РИА Новости. Информация о "минировании" аэропорта Волгограда оказалась ложной, сообщила РИА Новости пресс-секретарь воздушной гавани Анастасия Голодова.Ранее сообщалось, что во вторник в 10.26 сообщения с угрозами поступили в волгоградский аэропорт, пассажиры и сотрудники были эвакуированы."По результатам проверки сообщение оказалось ложным. Аэропорт продолжает работу в штатном режиме", - сказала Голодова.
https://ria.ru/20221011/vdnkh-1823067514.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоград
13:24 18.10.2022 (обновлено: 16:32 18.10.2022)
Сообщение о минировании аэропорта Волгограда оказалось ложным
В аэропорту Волгограда после сообщения о "минировании" не нашли никаких бомб
ВОЛГОГРАД, 18 окт – РИА Новости. Информация о "минировании" аэропорта Волгограда оказалась ложной, сообщила РИА Новости пресс-секретарь воздушной гавани Анастасия Голодова.
Ранее сообщалось, что во вторник в 10.26 сообщения с угрозами поступили в волгоградский аэропорт, пассажиры и сотрудники были эвакуированы.
"По результатам проверки сообщение оказалось ложным. Аэропорт продолжает работу в штатном режиме", - сказала Голодова.