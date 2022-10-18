https://ria.ru/20221018/minirovanie-1824852617.html

Сообщение о минировании аэропорта Волгограда оказалось ложным

Сообщение о минировании аэропорта Волгограда оказалось ложным - РИА Новости, 18.10.2022

Сообщение о минировании аэропорта Волгограда оказалось ложным

Информация о "минировании" аэропорта Волгограда оказалась ложной, сообщила РИА Новости пресс-секретарь воздушной гавани Анастасия Голодова. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T13:24

2022-10-18T13:24

2022-10-18T16:32

происшествия

волгоград

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ВОЛГОГРАД, 18 окт – РИА Новости. Информация о "минировании" аэропорта Волгограда оказалась ложной, сообщила РИА Новости пресс-секретарь воздушной гавани Анастасия Голодова.Ранее сообщалось, что во вторник в 10.26 сообщения с угрозами поступили в волгоградский аэропорт, пассажиры и сотрудники были эвакуированы."По результатам проверки сообщение оказалось ложным. Аэропорт продолжает работу в штатном режиме", - сказала Голодова.

https://ria.ru/20221011/vdnkh-1823067514.html

волгоград

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, волгоград