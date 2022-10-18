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В Кремле ответили на вопрос о новой встрече Путина с главой МАГАТЭ - РИА Новости, 18.10.2022
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В Кремле ответили на вопрос о новой встрече Путина с главой МАГАТЭ
В Кремле ответили на вопрос о новой встрече Путина с главой МАГАТЭ - РИА Новости, 18.10.2022
В Кремле ответили на вопрос о новой встрече Путина с главой МАГАТЭ
Новой встречи с главой МАГАТЭ в графике президента РФ Владимира Путина по вопросу безопасности вокруг Запорожской АЭС нет, но при необходимости проблем с... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T12:49
2022-10-18T12:50
политика
магатэ
запорожская аэс
владимир путин
рафаэль гросси
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Новой встречи с главой МАГАТЭ в графике президента РФ Владимира Путина по вопросу безопасности вокруг Запорожской АЭС нет, но при необходимости проблем с согласованием не будет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Пока в графике президента такой встречи нет, но и, с другой стороны, предыдущая встреча была весьма оперативна согласована, поэтому с этим проблем не будет при необходимости", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, планируется ли встреча президента РФ с главой МАГАТЭ по вопросу безопасности вокруг Запорожской АЭС.Ранее во вторник глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил журналистам, что достижение соглашения о зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС до конца года возможно.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС .В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.
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политика, магатэ, запорожская аэс, владимир путин, рафаэль гросси, дмитрий песков, россия
Политика, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Владимир Путин, Рафаэль Гросси, Дмитрий Песков, Россия
12:49 18.10.2022 (обновлено: 12:50 18.10.2022)
 
В Кремле ответили на вопрос о новой встрече Путина с главой МАГАТЭ

Песков: встречи с главой МАГАТЭ в графике Путина нет, но с согласованием проблем не будет

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Новой встречи с главой МАГАТЭ в графике президента РФ Владимира Путина по вопросу безопасности вокруг Запорожской АЭС нет, но при необходимости проблем с согласованием не будет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока в графике президента такой встречи нет, но и, с другой стороны, предыдущая встреча была весьма оперативна согласована, поэтому с этим проблем не будет при необходимости", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, планируется ли встреча президента РФ с главой МАГАТЭ по вопросу безопасности вокруг Запорожской АЭС.
Вид на здания энергоблоков Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 20:50Специальная военная операция на Украине
Россия полностью исключает демилитаризацию ЗАЭС и периметра вокруг нее
Ранее во вторник глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил журналистам, что достижение соглашения о зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС до конца года возможно.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС .
В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
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ПолитикаМАГАТЭЗапорожская АЭСВладимир ПутинРафаэль ГроссиДмитрий ПесковРоссия
 
 
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