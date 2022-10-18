https://ria.ru/20221018/magate-1824843047.html

В Кремле ответили на вопрос о новой встрече Путина с главой МАГАТЭ

В Кремле ответили на вопрос о новой встрече Путина с главой МАГАТЭ - РИА Новости, 18.10.2022

В Кремле ответили на вопрос о новой встрече Путина с главой МАГАТЭ

Новой встречи с главой МАГАТЭ в графике президента РФ Владимира Путина по вопросу безопасности вокруг Запорожской АЭС нет, но при необходимости проблем с... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T12:49

2022-10-18T12:49

2022-10-18T12:50

политика

магатэ

запорожская аэс

владимир путин

рафаэль гросси

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Новой встречи с главой МАГАТЭ в графике президента РФ Владимира Путина по вопросу безопасности вокруг Запорожской АЭС нет, но при необходимости проблем с согласованием не будет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Пока в графике президента такой встречи нет, но и, с другой стороны, предыдущая встреча была весьма оперативна согласована, поэтому с этим проблем не будет при необходимости", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, планируется ли встреча президента РФ с главой МАГАТЭ по вопросу безопасности вокруг Запорожской АЭС.Ранее во вторник глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил журналистам, что достижение соглашения о зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС до конца года возможно.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС .В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.

https://ria.ru/20221017/zaes-1824723849.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, магатэ, запорожская аэс, владимир путин, рафаэль гросси, дмитрий песков, россия