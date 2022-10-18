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Глава МАГАТЭ заявил, что хочет вновь встретиться с Путиным - РИА Новости, 18.10.2022
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Глава МАГАТЭ заявил, что хочет вновь встретиться с Путиным
Глава МАГАТЭ заявил, что хочет вновь встретиться с Путиным - РИА Новости, 18.10.2022
Глава МАГАТЭ заявил, что хочет вновь встретиться с Путиным
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси хочет еще раз встретиться с президентом России Владимиром Путиным и сделать это как можно скорее, заявил он сам журналистам. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T02:22
2022-10-18T02:29
магатэ
россия
владимир путин
в мире
рафаэль гросси
москва
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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 окт — РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси хочет еще раз встретиться с президентом России Владимиром Путиным и сделать это как можно скорее, заявил он сам журналистам.Он добавил, что считает возможным достижение соглашения о зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС до конца года."Я считаю, что это возможно. У нас был очень хороший диалог с президентом Путиным и с президентом Зеленским. Важно, чтобы было соглашение о базовых принципах для защиты АЭС. Это возможно. Нужно дальше работать", — отметил глава агентства.Гросси 11 октября провел встречу с Путиным. Президент России предложил ему обсудить ситуацию с Запорожской АЭС, отметив, что Москва открыта к решению всех вопросов.В начале сентября миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства посетила станцию. Организация опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, поскольку это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. На ЗАЭС сейчас работают два представителя МАГАТЭ.
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магатэ, россия, владимир путин, в мире, рафаэль гросси, москва, запорожская аэс
МАГАТЭ, Россия, Владимир Путин, В мире, Рафаэль Гросси, Москва, Запорожская АЭС
02:22 18.10.2022 (обновлено: 02:29 18.10.2022)
 
Глава МАГАТЭ заявил, что хочет вновь встретиться с Путиным

Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что хочет как можно скорее снова встретиться с Путиным

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 окт — РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси хочет еще раз встретиться с президентом России Владимиром Путиным и сделать это как можно скорее, заявил он сам журналистам.

"Надеюсь, что да. И надеюсь, как можно скорее", — сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли он посетить Россию и встретиться с главой государства.

Он добавил, что считает возможным достижение соглашения о зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС до конца года.
"Я считаю, что это возможно. У нас был очень хороший диалог с президентом Путиным и с президентом Зеленским. Важно, чтобы было соглашение о базовых принципах для защиты АЭС. Это возможно. Нужно дальше работать", — отметил глава агентства.
Гросси 11 октября провел встречу с Путиным. Президент России предложил ему обсудить ситуацию с Запорожской АЭС, отметив, что Москва открыта к решению всех вопросов.
В начале сентября миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства посетила станцию. Организация опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, поскольку это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. На ЗАЭС сейчас работают два представителя МАГАТЭ.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 16:48
Миссия МАГАТЭ получает все данные о работе Запорожской АЭС, заявили власти
 
МАГАТЭРоссияВладимир ПутинВ миреРафаэль ГроссиМоскваЗапорожская АЭС
 
 
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