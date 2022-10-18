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Глава МАГАТЭ заявил, что хочет вновь встретиться с Путиным

Глава МАГАТЭ заявил, что хочет вновь встретиться с Путиным - РИА Новости, 18.10.2022

Глава МАГАТЭ заявил, что хочет вновь встретиться с Путиным

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси хочет еще раз встретиться с президентом России Владимиром Путиным и сделать это как можно скорее, заявил он сам журналистам. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T02:22

2022-10-18T02:22

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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 окт — РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси хочет еще раз встретиться с президентом России Владимиром Путиным и сделать это как можно скорее, заявил он сам журналистам.Он добавил, что считает возможным достижение соглашения о зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС до конца года."Я считаю, что это возможно. У нас был очень хороший диалог с президентом Путиным и с президентом Зеленским. Важно, чтобы было соглашение о базовых принципах для защиты АЭС. Это возможно. Нужно дальше работать", — отметил глава агентства.Гросси 11 октября провел встречу с Путиным. Президент России предложил ему обсудить ситуацию с Запорожской АЭС, отметив, что Москва открыта к решению всех вопросов.В начале сентября миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства посетила станцию. Организация опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, поскольку это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. На ЗАЭС сейчас работают два представителя МАГАТЭ.

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магатэ, россия, владимир путин, в мире, рафаэль гросси, москва, запорожская аэс