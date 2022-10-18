02:22 18.10.2022 (обновлено: 02:29 18.10.2022)
Глава МАГАТЭ заявил, что хочет вновь встретиться с Путиным
Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что хочет как можно скорее снова встретиться с Путиным
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 18 окт — РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси хочет еще раз встретиться с президентом России Владимиром Путиным и сделать это как можно скорее, заявил он сам журналистам.
"Надеюсь, что да. И надеюсь, как можно скорее", — сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли он посетить Россию и встретиться с главой государства.
Он добавил, что считает возможным достижение соглашения о зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС до конца года.
"Я считаю, что это возможно. У нас был очень хороший диалог с президентом Путиным и с президентом Зеленским. Важно, чтобы было соглашение о базовых принципах для защиты АЭС. Это возможно. Нужно дальше работать", — отметил глава агентства.
Гросси 11 октября провел встречу с Путиным. Президент России предложил ему обсудить ситуацию с Запорожской АЭС, отметив, что Москва открыта к решению всех вопросов.
В начале сентября миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства посетила станцию. Организация опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, поскольку это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. На ЗАЭС сейчас работают два представителя МАГАТЭ.