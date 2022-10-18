В Британии призвали лишить гражданства летчиков, обучающих военных из Китая
Британский депутат Эллвуд призвал лишить гражданства летчиков, обучающих китайских военных
© AP Photo / Matt DunhamВид на здание парламента в Лондоне
© AP Photo / Matt Dunham
Вид на здание парламента в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Руководитель британского парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд призвал лишить гражданства Великобритании бывших военных летчиков, обучающих китайских военных.
Ранее телеканал Sky News сообщил, что Китай завербовал десятки бывших британских военных летчиков для обучения китайских военнослужащих тому, как поражать военные самолеты и вертолеты стран Запада, что представляет угрозу интересам страны и всего Запада. Служба военной разведки министерства обороны Британии выпустила предупреждение об угрозе подобных действий со стороны бывших военных. Однако телеканал отметил, что Британия "бессильна" предотвратить вербовку бывших военных Китаем.
"Бывшие летчики ВВС (Великобритании), помогающие обучать китайцев, должны лишиться британского гражданства", - написал Эллвуд в своем Twitter-аккаунте.
В августе сообщалось, что премьер-министр Великобритании Лиз Трасс после избрания планирует объявить Китай угрозой для национальной безопасности страны. В марте прошлого года Великобритания в документе стратегии модернизации вооруженных сил, получившем название Defence in a competitive age, определила Россию как "величайшую ядерную и военную угрозу европейской безопасности".