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Китай завербовал десятки бывших британских летчиков, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.10.2022
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Китай завербовал десятки бывших британских летчиков, сообщили СМИ
Китай завербовал десятки бывших британских летчиков, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.10.2022
Китай завербовал десятки бывших британских летчиков, сообщили СМИ
Китай завербовал десятки бывших британских военных летчиков для обучения китайских военнослужащих тому, как поражать военные самолеты и вертолеты стран Запада,... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T11:28
2022-10-18T11:28
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Китай завербовал десятки бывших британских военных летчиков для обучения китайских военнослужащих тому, как поражать военные самолеты и вертолеты стран Запада, сообщает телеканал Sky News.По словам одного из должностных лиц, около 30 летчиков реактивных самолетов и вертолетов в настоящее время обучают летчиков Народно-освободительной армии Китая и получают зарплату в размере около 240 тысяч фунтов в год.Как сообщил телеканалу неназванный чиновник, власти КНР стремятся нанять еще больше действующих и бывших военных летчиков и других специалистов из британских ВВС, флота и сухопутных войск, а также из других стран Запада. Для вербовки используются сторонние специалисты, а также компания, расположенная в ЮАР.Один чиновник отметил, что подобная ситуация представляет "угрозу интересам Соединенного Королевства и Запада", поскольку бывшие военные, согласившиеся обучать китайских летчиков, "практически наверняка повышают уровень знаний и потенциал китайских (военных – ред.)".Служба военной разведки министерства обороны Британии выпустила предупреждение об угрозе подобных действий со стороны бывших военных. Однако телеканал отмечает, что Британия "бессильна" предотвратить вербовку бывших военных Китаем.
https://ria.ru/20221017/kitay-1824618673.html
https://ria.ru/20221018/politika-1824654042.html
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в мире, китай, великобритания
В мире, Китай, Великобритания
11:28 18.10.2022
 
Китай завербовал десятки бывших британских летчиков, сообщили СМИ

Sky News: Китай завербовал десятки бывших британских летчиков для обучения военнослужащих

© Фото : MoD / Crown copyright 2018Пара истребителей Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании
Пара истребителей Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© Фото : MoD / Crown copyright 2018
Пара истребителей Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Китай завербовал десятки бывших британских военных летчиков для обучения китайских военнослужащих тому, как поражать военные самолеты и вертолеты стран Запада, сообщает телеканал Sky News.
По словам одного из должностных лиц, около 30 летчиков реактивных самолетов и вертолетов в настоящее время обучают летчиков Народно-освободительной армии Китая и получают зарплату в размере около 240 тысяч фунтов в год.
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Как сообщил телеканалу неназванный чиновник, власти КНР стремятся нанять еще больше действующих и бывших военных летчиков и других специалистов из британских ВВС, флота и сухопутных войск, а также из других стран Запада. Для вербовки используются сторонние специалисты, а также компания, расположенная в ЮАР.
Один чиновник отметил, что подобная ситуация представляет "угрозу интересам Соединенного Королевства и Запада", поскольку бывшие военные, согласившиеся обучать китайских летчиков, "практически наверняка повышают уровень знаний и потенциал китайских (военных – ред.)".
Служба военной разведки министерства обороны Британии выпустила предупреждение об угрозе подобных действий со стороны бывших военных. Однако телеканал отмечает, что Британия "бессильна" предотвратить вербовку бывших военных Китаем.
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