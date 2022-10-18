https://ria.ru/20221018/kitay-1824817274.html

Китай завербовал десятки бывших британских летчиков, сообщили СМИ

Китай завербовал десятки бывших британских летчиков, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.10.2022

Китай завербовал десятки бывших британских летчиков, сообщили СМИ

Китай завербовал десятки бывших британских военных летчиков для обучения китайских военнослужащих тому, как поражать военные самолеты и вертолеты стран Запада,... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T11:28

2022-10-18T11:28

2022-10-18T11:28

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Китай завербовал десятки бывших британских военных летчиков для обучения китайских военнослужащих тому, как поражать военные самолеты и вертолеты стран Запада, сообщает телеканал Sky News.По словам одного из должностных лиц, около 30 летчиков реактивных самолетов и вертолетов в настоящее время обучают летчиков Народно-освободительной армии Китая и получают зарплату в размере около 240 тысяч фунтов в год.Как сообщил телеканалу неназванный чиновник, власти КНР стремятся нанять еще больше действующих и бывших военных летчиков и других специалистов из британских ВВС, флота и сухопутных войск, а также из других стран Запада. Для вербовки используются сторонние специалисты, а также компания, расположенная в ЮАР.Один чиновник отметил, что подобная ситуация представляет "угрозу интересам Соединенного Королевства и Запада", поскольку бывшие военные, согласившиеся обучать китайских летчиков, "практически наверняка повышают уровень знаний и потенциал китайских (военных – ред.)".Служба военной разведки министерства обороны Британии выпустила предупреждение об угрозе подобных действий со стороны бывших военных. Однако телеканал отмечает, что Британия "бессильна" предотвратить вербовку бывших военных Китаем.

https://ria.ru/20221017/kitay-1824618673.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, китай, великобритания