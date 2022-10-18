Китай завербовал десятки бывших британских летчиков, сообщили СМИ
Sky News: Китай завербовал десятки бывших британских летчиков для обучения военнослужащих
© Фото : MoD / Crown copyright 2018Пара истребителей Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании
Пара истребителей Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Китай завербовал десятки бывших британских военных летчиков для обучения китайских военнослужащих тому, как поражать военные самолеты и вертолеты стран Запада, сообщает телеканал Sky News.
По словам одного из должностных лиц, около 30 летчиков реактивных самолетов и вертолетов в настоящее время обучают летчиков Народно-освободительной армии Китая и получают зарплату в размере около 240 тысяч фунтов в год.
Как сообщил телеканалу неназванный чиновник, власти КНР стремятся нанять еще больше действующих и бывших военных летчиков и других специалистов из британских ВВС, флота и сухопутных войск, а также из других стран Запада. Для вербовки используются сторонние специалисты, а также компания, расположенная в ЮАР.
Один чиновник отметил, что подобная ситуация представляет "угрозу интересам Соединенного Королевства и Запада", поскольку бывшие военные, согласившиеся обучать китайских летчиков, "практически наверняка повышают уровень знаний и потенциал китайских (военных – ред.)".
Служба военной разведки министерства обороны Британии выпустила предупреждение об угрозе подобных действий со стороны бывших военных. Однако телеканал отмечает, что Британия "бессильна" предотвратить вербовку бывших военных Китаем.