Вбить клин между Россией и Казахстаном никому не под силу, заявил Лавров
Лавров: Россия и Казахстан будут вместе работать в интересах вывода двусторонних отношений
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. "Вбить клин" между Россией и Казахстаном никому не под силу, страны будут и далее вместе работать в интересах вывода двусторонних отношений на новые рубежи, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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"За прошедшие три десятилетия общими усилиями удалось не только сохранить, но и укрепить объединяющие наши народы многовековые узы дружбы и добрососедства. И на этой основе выстроить современную, динамичную модель межгосударственного взаимодействия во всех сферах двустороннего сотрудничества, а также на различных многосторонних площадках", - указал Лавров.
"Сегодня отношения между нашими государствами продолжают поступательно развиваться в духе стратегического партнерства и союзничества. Реализуются крупные совместные проекты в жизненно важных для наших экономик отраслях, в научно-образовательной сфере. Эффективно используются преимущества транзитного потенциала России и Казахстана. Расширяются связи по линии малого и среднего бизнеса. Наращивается взаимодействие вдоль самой протяженной в мире сухопутной границы", - заявил министр.
В качестве примера подлинного стратегического партнерства Лавров привел совместное использование космодрома "Байконур", а также отметил плодотворное сотрудничество Москвы и Астаны на евразийском пространстве.
"Предпринимаются планомерные шаги по углублению интеграции в рамках Евразийского экономического союза, упрочению региональной безопасности и стабильности, прежде всего по линии ОДКБ. Множество взаимовыгодных инициатив осуществляется в нашем общем объединении - СНГ", - подчеркнул он.
"В будущее наших отношений мы с казахстанскими друзьями смотрим с оптимизмом. "Вбить клин" между нами никому не под силу. Сложившийся уровень взаимного доверия позволяет откровенно обсуждать любые, даже самые непростые вопросы, которые жизнь порой ставит перед нашими странами, и договариваться о взаимоприемлемых путях их решения. При этом на достигнутом останавливаться мы не собираемся. Будем и далее совместно работать в интересах вывода двусторонних отношений на новые рубежи на благо наших братских народов, во имя упрочения региональной безопасности и стабильности", - резюмировал глава российской дипломатии.