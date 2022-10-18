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Вбить клин между Россией и Казахстаном никому не под силу, заявил Лавров - РИА Новости, 18.10.2022
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Вбить клин между Россией и Казахстаном никому не под силу, заявил Лавров
Вбить клин между Россией и Казахстаном никому не под силу, заявил Лавров - РИА Новости, 18.10.2022
Вбить клин между Россией и Казахстаном никому не под силу, заявил Лавров
"Вбить клин" между Россией и Казахстаном никому не под силу, страны будут и далее вместе работать в интересах вывода двусторонних отношений на новые рубежи,... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T11:34
2022-10-18T11:34
сергей лавров
россия
казахстан
евразийский экономический союз
одкб
снг
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. "Вбить клин" между Россией и Казахстаном никому не под силу, страны будут и далее вместе работать в интересах вывода двусторонних отношений на новые рубежи, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Москве и Астане есть что предъявить российской и казахстанской общественности, выразил уверенность министр в своем обращении к читателям журнала "Международная жизнь" по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между РФ и Казахстаном."За прошедшие три десятилетия общими усилиями удалось не только сохранить, но и укрепить объединяющие наши народы многовековые узы дружбы и добрососедства. И на этой основе выстроить современную, динамичную модель межгосударственного взаимодействия во всех сферах двустороннего сотрудничества, а также на различных многосторонних площадках", - указал Лавров."Сегодня отношения между нашими государствами продолжают поступательно развиваться в духе стратегического партнерства и союзничества. Реализуются крупные совместные проекты в жизненно важных для наших экономик отраслях, в научно-образовательной сфере. Эффективно используются преимущества транзитного потенциала России и Казахстана. Расширяются связи по линии малого и среднего бизнеса. Наращивается взаимодействие вдоль самой протяженной в мире сухопутной границы", - заявил министр.В качестве примера подлинного стратегического партнерства Лавров привел совместное использование космодрома "Байконур", а также отметил плодотворное сотрудничество Москвы и Астаны на евразийском пространстве."Предпринимаются планомерные шаги по углублению интеграции в рамках Евразийского экономического союза, упрочению региональной безопасности и стабильности, прежде всего по линии ОДКБ. Множество взаимовыгодных инициатив осуществляется в нашем общем объединении - СНГ", - подчеркнул он."В будущее наших отношений мы с казахстанскими друзьями смотрим с оптимизмом. "Вбить клин" между нами никому не под силу. Сложившийся уровень взаимного доверия позволяет откровенно обсуждать любые, даже самые непростые вопросы, которые жизнь порой ставит перед нашими странами, и договариваться о взаимоприемлемых путях их решения. При этом на достигнутом останавливаться мы не собираемся. Будем и далее совместно работать в интересах вывода двусторонних отношений на новые рубежи на благо наших братских народов, во имя упрочения региональной безопасности и стабильности", - резюмировал глава российской дипломатии.
https://ria.ru/20221014/tokaev-1824002469.html
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сергей лавров, россия, казахстан, евразийский экономический союз, одкб, снг
Сергей Лавров, Россия, Казахстан, Евразийский экономический союз, ОДКБ, СНГ
11:34 18.10.2022
 
Вбить клин между Россией и Казахстаном никому не под силу, заявил Лавров

Лавров: Россия и Казахстан будут вместе работать в интересах вывода двусторонних отношений

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. "Вбить клин" между Россией и Казахстаном никому не под силу, страны будут и далее вместе работать в интересах вывода двусторонних отношений на новые рубежи, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Москве и Астане есть что предъявить российской и казахстанской общественности, выразил уверенность министр в своем обращении к читателям журнала "Международная жизнь" по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между РФ и Казахстаном.
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"За прошедшие три десятилетия общими усилиями удалось не только сохранить, но и укрепить объединяющие наши народы многовековые узы дружбы и добрососедства. И на этой основе выстроить современную, динамичную модель межгосударственного взаимодействия во всех сферах двустороннего сотрудничества, а также на различных многосторонних площадках", - указал Лавров.
"Сегодня отношения между нашими государствами продолжают поступательно развиваться в духе стратегического партнерства и союзничества. Реализуются крупные совместные проекты в жизненно важных для наших экономик отраслях, в научно-образовательной сфере. Эффективно используются преимущества транзитного потенциала России и Казахстана. Расширяются связи по линии малого и среднего бизнеса. Наращивается взаимодействие вдоль самой протяженной в мире сухопутной границы", - заявил министр.
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В качестве примера подлинного стратегического партнерства Лавров привел совместное использование космодрома "Байконур", а также отметил плодотворное сотрудничество Москвы и Астаны на евразийском пространстве.
"Предпринимаются планомерные шаги по углублению интеграции в рамках Евразийского экономического союза, упрочению региональной безопасности и стабильности, прежде всего по линии ОДКБ. Множество взаимовыгодных инициатив осуществляется в нашем общем объединении - СНГ", - подчеркнул он.
"В будущее наших отношений мы с казахстанскими друзьями смотрим с оптимизмом. "Вбить клин" между нами никому не под силу. Сложившийся уровень взаимного доверия позволяет откровенно обсуждать любые, даже самые непростые вопросы, которые жизнь порой ставит перед нашими странами, и договариваться о взаимоприемлемых путях их решения. При этом на достигнутом останавливаться мы не собираемся. Будем и далее совместно работать в интересах вывода двусторонних отношений на новые рубежи на благо наших братских народов, во имя упрочения региональной безопасности и стабильности", - резюмировал глава российской дипломатии.
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Сергей ЛавровРоссияКазахстанЕвразийский экономический союзОДКБСНГ
 
 
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