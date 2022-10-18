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Испанский министр заявила, что ЕС далек от решения энергетического кризиса - РИА Новости, 18.10.2022
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Испанский министр заявила, что ЕС далек от решения энергетического кризиса
Испанский министр заявила, что ЕС далек от решения энергетического кризиса - РИА Новости, 18.10.2022
Испанский министр заявила, что ЕС далек от решения энергетического кризиса
Члены Европейского союза еще далеки от общих решений, которые позволили бы выйти из энергетического кризиса, заявила министр энергетики Испании Тереза Рибера во РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T19:07
2022-10-18T19:07
цены на нефть
урсула фон дер ляйен
петер сийярто
владимир путин
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евросоюз
еврокомиссия
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МАДРИД, 18 окт - РИА Новости. Члены Европейского союза еще далеки от общих решений, которые позволили бы выйти из энергетического кризиса, заявила министр энергетики Испании Тереза Рибера во время пресс-конференции после заседания Совета министров."Хотя прогресс достигается с беспрецедентной скоростью в рамках обычных параметров ЕС, мы далеки от того, чтобы четко определить решения, которые могут быть устойчивыми в долгосрочной перспективе", - сказала Рибера, добавив, что для достижения этого требуется больше гибкости и солидарности между государствами-членами.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла о необходимости ввести потолок цен и на российский газ. В конце августа она сообщила, что Еврокомиссия работает над оперативными и долгосрочными мерами по улучшению ситуации на фоне роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости голубого топлива. Однако в конце сентября министры энергетики стран ЕС не согласовали введение потолка цен на газ из России, против были, по словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, "несколько больших, сильных стран Европы".Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
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цены на нефть, урсула фон дер ляйен, петер сийярто, владимир путин, испания, россия, евросоюз, еврокомиссия, мид венгрии, украина
Цены на нефть, Урсула фон дер Ляйен, Петер Сийярто, Владимир Путин, Испания, Россия, Евросоюз, Еврокомиссия, МИД Венгрии, Украина
19:07 18.10.2022
 
Испанский министр заявила, что ЕС далек от решения энергетического кризиса

Министр энергетики Испании Рибера заявила, что ЕС далек от решения энергетического кризиса

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МАДРИД, 18 окт - РИА Новости. Члены Европейского союза еще далеки от общих решений, которые позволили бы выйти из энергетического кризиса, заявила министр энергетики Испании Тереза Рибера во время пресс-конференции после заседания Совета министров.
"Хотя прогресс достигается с беспрецедентной скоростью в рамках обычных параметров ЕС, мы далеки от того, чтобы четко определить решения, которые могут быть устойчивыми в долгосрочной перспективе", - сказала Рибера, добавив, что для достижения этого требуется больше гибкости и солидарности между государствами-членами.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла о необходимости ввести потолок цен и на российский газ. В конце августа она сообщила, что Еврокомиссия работает над оперативными и долгосрочными мерами по улучшению ситуации на фоне роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости голубого топлива. Однако в конце сентября министры энергетики стран ЕС не согласовали введение потолка цен на газ из России, против были, по словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, "несколько больших, сильных стран Европы".
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
Министр энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
Вчера, 17:38
Министр энергетики Катара рассказал о топливном кризисе в Европе
 
Цены на нефтьУрсула фон дер ЛяйенПетер СийяртоВладимир ПутинИспанияРоссияЕвросоюзЕврокомиссияМИД ВенгрииУкраина
 
 
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