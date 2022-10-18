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Россия нашла "ключик" к ПВО Украины, заявил Арестович - РИА Новости, 18.10.2022
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Россия нашла "ключик" к ПВО Украины, заявил Арестович
Россия нашла "ключик" к ПВО Украины, заявил Арестович - РИА Новости, 18.10.2022
Россия нашла "ключик" к ПВО Украины, заявил Арестович
Россия нашла "ключик" к противовоздушной обороне Украины, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире YouTube-канала журналиста... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T00:31
2022-10-18T01:52
в мире
украина
россия
владимир зеленский
алексей арестович
марк фейгин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Россия нашла "ключик" к противовоздушной обороне Украины, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире YouTube-канала журналиста Марка Фейгина*.Ранее украинские СМИ сообщали, что в понедельник утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС начали наносить неделю назад, 10 октября, — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.* Внесен Минюстом России в список СМИ-иноагентов.
https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, алексей арестович , марк фейгин, вооруженные силы рф
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Алексей Арестович , Марк Фейгин, Вооруженные силы РФ
00:31 18.10.2022 (обновлено: 01:52 18.10.2022)
 
Россия нашла "ключик" к ПВО Украины, заявил Арестович

Советник главы офиса Зеленского Арестович: Россия нашла ключик к ПВО Украины

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкПуск ракет с корабля ВМФ по арсеналу с западным оружием во Львовской области
Пуск ракет с корабля ВМФ по арсеналу с западным оружием во Львовской области - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Пуск ракет с корабля ВМФ по арсеналу с западным оружием во Львовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Россия нашла "ключик" к противовоздушной обороне Украины, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире YouTube-канала журналиста Марка Фейгина*.
"Они нашли ключик к нашей ПВО, и этот ключик заключается в том, чтобы заставить нас выстрелить весь ракетный запас, борясь с дронами, которых 2,4 тысячи штук зафрахтовали… Два-три месяца они могут кошмарить нас в таком режиме, как сегодня", — сказал Арестович.
Ранее украинские СМИ сообщали, что в понедельник утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС начали наносить неделю назад, 10 октября, — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.
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Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".
Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
* Внесен Минюстом России в список СМИ-иноагентов.
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