00:31 18.10.2022 (обновлено: 01:52 18.10.2022)
Россия нашла "ключик" к ПВО Украины, заявил Арестович
Советник главы офиса Зеленского Арестович: Россия нашла ключик к ПВО Украины
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкПуск ракет с корабля ВМФ по арсеналу с западным оружием во Львовской области
Пуск ракет с корабля ВМФ по арсеналу с западным оружием во Львовской области. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Россия нашла "ключик" к противовоздушной обороне Украины, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире YouTube-канала журналиста Марка Фейгина*.
"Они нашли ключик к нашей ПВО, и этот ключик заключается в том, чтобы заставить нас выстрелить весь ракетный запас, борясь с дронами, которых 2,4 тысячи штук зафрахтовали… Два-три месяца они могут кошмарить нас в таком режиме, как сегодня", — сказал Арестович.
Ранее украинские СМИ сообщали, что в понедельник утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС начали наносить неделю назад, 10 октября, — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.
11 октября, 08:00Началась новая стадия демонтажа Украины
Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".
Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
* Внесен Минюстом России в список СМИ-иноагентов.