https://ria.ru/20221018/klyuchik-1824755825.html

Россия нашла "ключик" к ПВО Украины, заявил Арестович

Россия нашла "ключик" к ПВО Украины, заявил Арестович - РИА Новости, 18.10.2022

Россия нашла "ключик" к ПВО Украины, заявил Арестович

Россия нашла "ключик" к противовоздушной обороне Украины, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире YouTube-канала журналиста... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T00:31

2022-10-18T00:31

2022-10-18T01:52

в мире

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алексей арестович

марк фейгин

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Россия нашла "ключик" к противовоздушной обороне Украины, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире YouTube-канала журналиста Марка Фейгина*.Ранее украинские СМИ сообщали, что в понедельник утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС начали наносить неделю назад, 10 октября, — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.* Внесен Минюстом России в список СМИ-иноагентов.

https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html

https://ria.ru/20221017/zaporozhe-1824029387.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, алексей арестович , марк фейгин, вооруженные силы рф