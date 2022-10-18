https://ria.ru/20221018/kitay-1824768855.html

На съезде КПК намечаются большие изменения, чем ожидалось, пишет СМИ

На съезде КПК намечаются большие изменения, чем ожидалось, пишет СМИ - РИА Новости, 18.10.2022

На съезде КПК намечаются большие изменения, чем ожидалось, пишет СМИ

Председатель КНР Си Цзиньпин твердо контролирует перестановки в руководстве Компартии и страны, происходящие раз в пять лет, которые могут привести к более... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T06:19

2022-10-18T06:19

2022-10-18T06:57

в мире

ли кэцян

си цзиньпин

коммунистическая партия китая

китай

политика

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ПЕКИН, 18 окт – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин твердо контролирует перестановки в руководстве Компартии и страны, происходящие раз в пять лет, которые могут привести к более значительным, чем ожидалось ранее, изменениям, поскольку он создает новую команду поддержки для своего беспрецедентного третьего срока на посту генсека КПК, пишет во вторник издание South China Morning Post.Руководящая Компартия Китая имеет многоступенчатую структуру с четкой иерархией. Ее высшим руководящим органом являются созываемый раз в пять лет Всекитайский съезд партии, который избирает Центральный комитет КПК (сейчас 204 человека), далее ЦК нового созыва на первом пленуме назначает Политбюро ЦК КПК (сейчас 25 человек) и Постоянный комитет Политбюро (самые влиятельные в партии 7 человек). Численность того или иного органа может меняться от съезда к съезду.Номер один в ПК Политбюро - генсек ЦК КПК, с 2012 года и по сегодняшний день это Си Цзиньпин (69 лет), он занимает все высшие руководящие должности в партии и стране, одновременно являясь генсеком ЦК КПК и председателем Военного совета ЦК КПК, председателем КНР и председателем Центрального военного совета КНР. Вторую позицию в структуре власти занимает премьер Госсовета КНР Ли Кэцян (67 лет), третью – председатель Всекитайского собрания народных представителей (парламента страны) Ли Чжаньшу (72), четвертую – председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Ван Ян (67), пятую - председатель ЦК КПК по руководству деятельностью в области укрепления духовной культуры Ван Хунин (67), шестую – секретарь Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Чжао Лэцзи (65), седьмую - первый вице-премьер Госсовета Хань Чжэн (68).Газета со ссылкой на свои источники пишет, что в Постоянном комитете Политбюро могут смениться до четырех членов, также будет заменена почти половина ЦК.Результаты будут обнародованы в ближайшие выходные в конце недельного 20-го съезда КПК, 22 октября съезд сформирует новый состав ЦК, который возглавит 96-миллионную партию. На следующий день ЦК 20-го созыва проведет свое первое пленарное заседание, чтобы утвердить состав Политбюро из 25 членов и Постоянного комитета Политбюро из семи членов — высшего органа, принимающего решения.Газета отмечает, что в китайской политике важные решения часто принимаются за закрытыми дверьми перед официальной встречей, которая служит поводом для общения и официального утверждения уже принятых решений.Как и ожидалось, пишет издание, Си Цзиньпин собирается на беспрецедентный третий срок в качестве главы партии, и он воспользуется возможностью, чтобы ввести в высший партийный орган новых людей, поскольку четыре из семи членов ПКПБ, скорее всего, уйдут в отставку.Так, председатель ВСНП Ли Чжаньшу и вице-премьер Хань Чжэн должны уйти, достигнув неофициального пенсионного возраста в 68 лет. Премьер Госсовета Ли Кэцян все еще на один год младше обычного пенсионного возраста, но в марте следующего года должен уйти в отставку с поста премьера, который по конституции ограничен двумя сроками.Теоретически Ли Кэцян, занимающий второе место в партийной иерархии, все еще может остаться в ПК Политбюро и занять другую должность, например, председателя ВСНП. Но источники газеты говорят, что он, скорее всего, выберет полную отставку.SCMP отмечает, что еще не совсем понятно, кто будет четвертым человеком, который уйдет на пенсию. Ван Ян и Ван Хунин - ровесники Ли Кэцяна, а Чжао Лэцзи, возглавляющий влиятельный орган по борьбе с коррупцией, является самым молодым.Зарубежные наблюдатели считают Ван Яна идеальной заменой Ли Кэцяну на посту премьера Госсовета, учитывая его богатый административный опыт. Но в случае, если Ван Ян последует за Ли Кэцяном и уйдет на пенсию, это откроет гонку за премьерский пост.Новый премьер будет официально представлен только на ежегодной парламентской сессии в марте следующего года, однако кто займет этот пост станет понятно уже в эти выходные, так как подсказку может дать порядок партийной иерархии. Так, пост премьера традиционно резервируется за вторым или третьим номером в партийной иерархии. Премьер Госсовета, отвечающий за экономику и социальное развитие Китая, должен иметь административный опыт работы в двух крупных провинциях и продемонстрировать солидный послужной список достижений в области экономического развития.При Си Цзиньпине хорошие отношения нового кандидата с председателем КНР также являются важным фактором, отмечает SCMP.По данным газеты на места в Постоянном комитете Политбюро могут претендовать близкий Си Цзиньпину секретарь горкома КПК Чунцина Чэнь Миньэр, начальник Канцелярии ЦК КПК Дин Сюэсян, который является доверенным помощником китайского лидера, глава парткома провинции Гуандун Ли Си и глава горкома КПК Шанхая Ли Цян, позиции последнего правда несколько пошатнулись после того, как мегаполис под его руководством с большим трудом весной смог справиться со вспышкой коронавируса и локдауном.Издание отмечает, что вице-премьер Госсовета КНР Ху Чуньхуа не имеет шансов пойти на повышение, хотя у которого есть опыт работы как минимум в четырех провинциях страны и которого считали протеже предыдущего китайского лидера Ху Цзиньтао. Также, по данным газеты, на вхождение в состав ПКПБ не стоит рассчитывать главе горкома КПК Пекина Цай Ци и главе горкома КПК Тяньцзиня Ли Хунчжуну.Двадцатый съезд КПК проходит в Пекине с 16 по 22 октября, в нем принимают участие почти 2,3 тысячи делегатов со всей страны, представляющие свыше 96,7 миллиона членов партии. Съезд подведет итоги пятилетней работы КПК, наметит цели, к достижению которых партия и страна будут стремиться в следующие пять лет, рассмотрит поправки к уставу партии, а также изберет новый состав ЦК и Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.После закрытия съезда должен состояться первый пленум ЦК КПК 20-го созыва, который назначит высшее руководство партии - членов Политбюро и Постоянного комитета Политбюро.

https://ria.ru/20221018/kitay-1824765205.html

https://ria.ru/20221017/kitay-1824469382.html

https://ria.ru/20221016/kompartiya-1824147607.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ли кэцян, си цзиньпин, коммунистическая партия китая, китай, политика