https://ria.ru/20221018/kitay-1824765205.html

Эксперт прокомментировал значение доклада 20-го съезда КПК

Эксперт прокомментировал значение доклада 20-го съезда КПК - РИА Новости, 18.10.2022

Эксперт прокомментировал значение доклада 20-го съезда КПК

Доклад, зачитанный председателем КНР Си Цзиньпином на открытии 20-го съезда Компартии Китая, показал, что страна в следующие десять лет намерена продвигать... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T04:43

2022-10-18T04:43

2022-10-18T04:43

в мире

си цзиньпин

китай

пекин

политика

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ПЕКИН, 18 окт – РИА Новости. Доклад, зачитанный председателем КНР Си Цзиньпином на открытии 20-го съезда Компартии Китая, показал, что страна в следующие десять лет намерена продвигать высокий уровень открытости внешнему миру, заявил РИА Новости приглашенный младший научный сотрудник института исследований Китая Фуданьского университета Лю Дянь."В докладе к 20-му съезду КПК слово "открытость" встречается 14 раз, оно является довольно часто используемым. В докладе есть два пункта, которые встречаются впервые: первый заключается в последовательном расширении открытости на институциональном уровне, в том числе открытости в отношении правил, систем управления и стандартов, а второй - в реализации более активной стратегии открытости", - заявил Лю Дянь.Эксперт отметил, что доклад, подготовленный к 20-му съезду КПК, по сути, "дал четкое описание будущей дорожной карты внешней открытости Китая".По его словам, "поддержание высокого уровня открытости внешнему миру также является важной частью ускорения построения новой модели развития и внедрения новых концепций развития".Он отметил, что "в следующие десять лет Китай будет продолжать продвигать высокий уровень открытости внешнему миру, последовательно расширять институциональную открытость, ускорять выстраивание торговой державы, способствовать качественному развитию инициативы "Один пояс, один путь" и поддерживать диверсифицированную и стабильную структуру международной экономики и торгово-экономические отношения".Двадцатый съезд КПК проходит в Пекине с 16 по 22 октября, в нем принимают участие почти 2,3 тысячи делегатов со всей страны, представляющие свыше 96,5 миллиона членов партии. Съезд подведет итоги пятилетней работы КПК, наметит цели, к достижению которых партия и страна будут стремиться в следующие пять лет, рассмотрит поправки к уставу партии, а также изберет новый состав ЦК и Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.После закрытия съезда должен состояться первый пленум ЦК КПК 20-го созыва, который назначит высшее руководство партии - членов Политбюро и Постоянного комитета Политбюро. Наблюдатели полагают, что нынешний генсек КПК Си Цзиньпин останется на своем посту на третий срок.

https://ria.ru/20221017/kitay-1824469382.html

https://ria.ru/20221016/kompartiya-1824147607.html

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в мире, си цзиньпин, китай, пекин, политика