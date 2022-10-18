https://ria.ru/20221018/kherson-1824911131.html

Минфин пообещал найти в бюджете средства на переселение людей из Херсона

Минфин пообещал найти в бюджете средства на переселение людей из Херсона - РИА Новости, 18.10.2022

Минфин пообещал найти в бюджете средства на переселение людей из Херсона

Глава Минфина РФ обещал найти средства, необходимые для переселения людей из Херсона, в бюджете как текущего, так и следующего года. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T16:33

2022-10-18T16:33

2022-10-18T16:33

общество

херсон

херсонская область

министерство финансов рф (минфин россии)

антон силуанов

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Глава Минфина РФ обещал найти средства, необходимые для переселения людей из Херсона, в бюджете как текущего, так и следующего года.Вице-премьер России Марат Хуснуллин ранее сообщил, что жителям Херсонской области, желающим переехать в другие регионы РФ, будут выдаваться жилищные сертификаты, также они смогут рассчитывать на компенсацию утерянного имущества.В начале октября украинская армия начала контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне, которая находится на правом берегу Днепра. По данным региональных властей, их продвижение было остановлено. Украинские солдаты, попав в огневые мешки, несут значительные потери.На минувшей неделе врио губернатора региона Владимир Сальдо обратился к руководству РФ с просьбой помочь в организации выезда жителей, при их желании, в другие регионы РФ, чтобы обезопасить их от последствий украинских ракетных ударов. В четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что правительством принято решение об организации помощи выезда жителей Херсонской области в другие регионы страны.

https://ria.ru/20221017/kherson-1824623552.html

херсон

херсонская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

общество, херсон, херсонская область , министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов