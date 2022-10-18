Рейтинг@Mail.ru
Минфин пообещал найти в бюджете средства на переселение людей из Херсона - РИА Новости, 18.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221018/kherson-1824911131.html
Минфин пообещал найти в бюджете средства на переселение людей из Херсона
Минфин пообещал найти в бюджете средства на переселение людей из Херсона - РИА Новости, 18.10.2022
Минфин пообещал найти в бюджете средства на переселение людей из Херсона
Глава Минфина РФ обещал найти средства, необходимые для переселения людей из Херсона, в бюджете как текущего, так и следующего года. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T16:33
2022-10-18T16:33
общество
херсон
херсонская область
министерство финансов рф (минфин россии)
антон силуанов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823712505_0:0:3142:1767_1920x0_80_0_0_d55a608d4fdffc0d2422fe32896c125b.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Глава Минфина РФ обещал найти средства, необходимые для переселения людей из Херсона, в бюджете как текущего, так и следующего года.Вице-премьер России Марат Хуснуллин ранее сообщил, что жителям Херсонской области, желающим переехать в другие регионы РФ, будут выдаваться жилищные сертификаты, также они смогут рассчитывать на компенсацию утерянного имущества.В начале октября украинская армия начала контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне, которая находится на правом берегу Днепра. По данным региональных властей, их продвижение было остановлено. Украинские солдаты, попав в огневые мешки, несут значительные потери.На минувшей неделе врио губернатора региона Владимир Сальдо обратился к руководству РФ с просьбой помочь в организации выезда жителей, при их желании, в другие регионы РФ, чтобы обезопасить их от последствий украинских ракетных ударов. В четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что правительством принято решение об организации помощи выезда жителей Херсонской области в другие регионы страны.
https://ria.ru/20221017/kherson-1824623552.html
херсон
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823712505_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_f51bd6f98e9159f23babb012be5b883a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, херсон, херсонская область , министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов
Общество, Херсон, Херсонская область , Министерство финансов РФ (Минфин России), Антон Силуанов
16:33 18.10.2022
 
Минфин пообещал найти в бюджете средства на переселение людей из Херсона

Глава Минфина Силуанов пообещал найти в бюджете средства на переселение людей из Херсона

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Херсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Глава Минфина РФ обещал найти средства, необходимые для переселения людей из Херсона, в бюджете как текущего, так и следующего года.
"Уверен, что мы и в текущем году и в следующем необходимые ресурсы для переселения людей из Херсона найдем", – сказал Силуанов, выступление которого показал телеканал "Звезда".
Вице-премьер России Марат Хуснуллин ранее сообщил, что жителям Херсонской области, желающим переехать в другие регионы РФ, будут выдаваться жилищные сертификаты, также они смогут рассчитывать на компенсацию утерянного имущества.
В начале октября украинская армия начала контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне, которая находится на правом берегу Днепра. По данным региональных властей, их продвижение было остановлено. Украинские солдаты, попав в огневые мешки, несут значительные потери.
На минувшей неделе врио губернатора региона Владимир Сальдо обратился к руководству РФ с просьбой помочь в организации выезда жителей, при их желании, в другие регионы РФ, чтобы обезопасить их от последствий украинских ракетных ударов. В четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что правительством принято решение об организации помощи выезда жителей Херсонской области в другие регионы страны.
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 15:29Специальная военная операция на Украине
Херсонские власти заверили, что областному центру ничто не угрожает
 
ОбществоХерсонХерсонская областьМинистерство финансов РФ (Минфин России)Антон Силуанов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала