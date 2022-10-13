https://ria.ru/20221013/kherson-1823815474.html

Правительство поможет жителям Херсонской области выехать в другие регионы

Правительство поможет жителям Херсонской области выехать в другие регионы - РИА Новости, 13.10.2022

Правительство поможет жителям Херсонской области выехать в другие регионы

Правительство решило помочь в организации выезда жителей Херсонской области в более безопасные регионы, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T18:04

2022-10-13T18:04

2022-10-13T18:32

херсонская область

россия

специальная военная операция на украине

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марат хуснуллин

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Правительство решило помочь в организации выезда жителей Херсонской области в более безопасные регионы, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.Вице-премьер уточнил, что при переселении люди получат бесплатное проживание. Он добавил, что главам регионов вскоре поручат оказать содействие жителям Херсонской области и организовать их размещение в должных условиях.Хуснуллин также подчеркнул, что тем, кто решит остаться на новом месте на постоянной основе, предоставят жилье.Ранее Сальдо попросил у российских властей помощи в вопросе вывоза семей из Херсонской области в другие регионы на отдых и учебу по их желанию. В частности, он предложил организовать переезды в Крым, Ростовскую область, а также Краснодарский или Ставропольский край. Позже замглавы местной администрации Кирилл Стремоусов уточнил, что речь не идет об эвакуации населения.В начале октября украинская армия начала контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне, которая находится на правом берегу Днепра. По данным региональных властей, продвижение противника было остановлено. Украинские солдаты, попав в огневые мешки, несут значительные потери.Тридцатого сентября Владимир Путин подписал в Кремле договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Российский лидер назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность самой России.

https://ria.ru/20221013/kherson-1823596305.html

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Владимир Лаврентьев

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