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Правительство поможет жителям Херсонской области выехать в другие регионы - РИА Новости, 13.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221013/kherson-1823815474.html
Правительство поможет жителям Херсонской области выехать в другие регионы
Правительство поможет жителям Херсонской области выехать в другие регионы - РИА Новости, 13.10.2022
Правительство поможет жителям Херсонской области выехать в другие регионы
Правительство решило помочь в организации выезда жителей Херсонской области в более безопасные регионы, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T18:04
2022-10-13T18:32
херсонская область
россия
специальная военная операция на украине
правительство рф
украина
в мире
общество
марат хуснуллин
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Правительство решило помочь в организации выезда жителей Херсонской области в более безопасные регионы, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.Вице-премьер уточнил, что при переселении люди получат бесплатное проживание. Он добавил, что главам регионов вскоре поручат оказать содействие жителям Херсонской области и организовать их размещение в должных условиях.Хуснуллин также подчеркнул, что тем, кто решит остаться на новом месте на постоянной основе, предоставят жилье.Ранее Сальдо попросил у российских властей помощи в вопросе вывоза семей из Херсонской области в другие регионы на отдых и учебу по их желанию. В частности, он предложил организовать переезды в Крым, Ростовскую область, а также Краснодарский или Ставропольский край. Позже замглавы местной администрации Кирилл Стремоусов уточнил, что речь не идет об эвакуации населения.В начале октября украинская армия начала контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне, которая находится на правом берегу Днепра. По данным региональных властей, продвижение противника было остановлено. Украинские солдаты, попав в огневые мешки, несут значительные потери.Тридцатого сентября Владимир Путин подписал в Кремле договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Российский лидер назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность самой России.
https://ria.ru/20221013/kherson-1823596305.html
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херсонская область , россия, правительство рф, украина, в мире, общество, марат хуснуллин, владимир сальдо, кирилл стремоусов, ростовская область
Херсонская область , Россия, Специальная военная операция на Украине, Правительство РФ, Украина, В мире, Общество, Марат Хуснуллин, Владимир Сальдо, Кирилл Стремоусов, Ростовская область
18:04 13.10.2022 (обновлено: 18:32 13.10.2022)
 
Правительство поможет жителям Херсонской области выехать в другие регионы

Правительство организует помощь при выезде жителей Херсонской области в другие регионы

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкПовседневная жизнь в Херсоне
Повседневная жизнь в Херсоне - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
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Повседневная жизнь в Херсоне. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Правительство решило помочь в организации выезда жителей Херсонской области в более безопасные регионы, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

"В связи с обращением главы Херсонской области Российской Федерации Владимира Васильевича Сальдо правительством принято решение об организации помощи выезда жителей области в другие регионы страны", — сказал он.

Вице-премьер уточнил, что при переселении люди получат бесплатное проживание. Он добавил, что главам регионов вскоре поручат оказать содействие жителям Херсонской области и организовать их размещение в должных условиях.
Хуснуллин также подчеркнул, что тем, кто решит остаться на новом месте на постоянной основе, предоставят жилье.
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Ранее Сальдо попросил у российских властей помощи в вопросе вывоза семей из Херсонской области в другие регионы на отдых и учебу по их желанию. В частности, он предложил организовать переезды в Крым, Ростовскую область, а также Краснодарский или Ставропольский край. Позже замглавы местной администрации Кирилл Стремоусов уточнил, что речь не идет об эвакуации населения.
В начале октября украинская армия начала контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне, которая находится на правом берегу Днепра. По данным региональных властей, продвижение противника было остановлено. Украинские солдаты, попав в огневые мешки, несут значительные потери.
Тридцатого сентября Владимир Путин подписал в Кремле договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Российский лидер назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияПравительство РФУкраинаВ миреОбществоМарат ХуснуллинВладимир СальдоКирилл СтремоусовРостовская область
 
 
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