https://ria.ru/20221018/kherson-1824892977.html

В Херсоне рассказали о попытках ВСУ малыми группами пробить бреши в обороне

В Херсоне рассказали о попытках ВСУ малыми группами пробить бреши в обороне - РИА Новости, 18.10.2022

В Херсоне рассказали о попытках ВСУ малыми группами пробить бреши в обороне

Украинские войска пытаются малыми группами пробить брешь обороны в Херсонской области, но шансов у них просочиться нет и не будет, заявил заместитель главы... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T15:32

2022-10-18T15:32

2022-10-18T15:32

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

кирилл стремоусов

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вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Украинские войска пытаются малыми группами пробить брешь обороны в Херсонской области, но шансов у них просочиться нет и не будет, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов."Некоторыми небольшими малыми группами нацисты пытаются пробивать брешь или искать какие-то стыки в нашей обороне, но на самом деле сегодня все на замке и шансов у нацистов просочиться никаких нет и не будет", - сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.По его словам, информация о якобы наступлении 60-тысячной украинской армии - очередной фейк.

https://ria.ru/20221017/zaporozhe-1824029387.html

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Кирилл Волков

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