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В Херсоне рассказали о попытках ВСУ малыми группами пробить бреши в обороне - РИА Новости, 18.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221018/kherson-1824892977.html
В Херсоне рассказали о попытках ВСУ малыми группами пробить бреши в обороне
В Херсоне рассказали о попытках ВСУ малыми группами пробить бреши в обороне - РИА Новости, 18.10.2022
В Херсоне рассказали о попытках ВСУ малыми группами пробить бреши в обороне
Украинские войска пытаются малыми группами пробить брешь обороны в Херсонской области, но шансов у них просочиться нет и не будет, заявил заместитель главы... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T15:32
2022-10-18T15:32
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
кирилл стремоусов
херсон
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Украинские войска пытаются малыми группами пробить брешь обороны в Херсонской области, но шансов у них просочиться нет и не будет, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов."Некоторыми небольшими малыми группами нацисты пытаются пробивать брешь или искать какие-то стыки в нашей обороне, но на самом деле сегодня все на замке и шансов у нацистов просочиться никаких нет и не будет", - сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.По его словам, информация о якобы наступлении 60-тысячной украинской армии - очередной фейк.
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херсонская область
херсон
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в мире, херсонская область , кирилл стремоусов, херсон, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Кирилл Стремоусов, Херсон, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:32 18.10.2022
 
В Херсоне рассказали о попытках ВСУ малыми группами пробить бреши в обороне

Стремоусов: ВСУ малыми группами безуспешно пытаются пробить бреши в обороне под Херсоном

© РИА Новости / Константин МихальчевскийРоссийские военнослужащие в Херсонской области
Российские военнослужащие в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Российские военнослужащие в Херсонской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Украинские войска пытаются малыми группами пробить брешь обороны в Херсонской области, но шансов у них просочиться нет и не будет, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Некоторыми небольшими малыми группами нацисты пытаются пробивать брешь или искать какие-то стыки в нашей обороне, но на самом деле сегодня все на замке и шансов у нацистов просочиться никаких нет и не будет", - сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
По его словам, информация о якобы наступлении 60-тысячной украинской армии - очередной фейк.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьКирилл СтремоусовХерсонУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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