https://ria.ru/20221018/kherson-1824892977.html
В Херсоне рассказали о попытках ВСУ малыми группами пробить бреши в обороне
В Херсоне рассказали о попытках ВСУ малыми группами пробить бреши в обороне - РИА Новости, 18.10.2022
В Херсоне рассказали о попытках ВСУ малыми группами пробить бреши в обороне
Украинские войска пытаются малыми группами пробить брешь обороны в Херсонской области, но шансов у них просочиться нет и не будет, заявил заместитель главы... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T15:32
2022-10-18T15:32
2022-10-18T15:32
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
кирилл стремоусов
херсон
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Украинские войска пытаются малыми группами пробить брешь обороны в Херсонской области, но шансов у них просочиться нет и не будет, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов."Некоторыми небольшими малыми группами нацисты пытаются пробивать брешь или искать какие-то стыки в нашей обороне, но на самом деле сегодня все на замке и шансов у нацистов просочиться никаких нет и не будет", - сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.По его словам, информация о якобы наступлении 60-тысячной украинской армии - очередной фейк.
https://ria.ru/20221017/zaporozhe-1824029387.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Херсоне рассказали о попытках ВСУ малыми группами пробить бреши в обороне
Стремоусов: ВСУ малыми группами безуспешно пытаются пробить бреши в обороне под Херсоном