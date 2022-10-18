https://ria.ru/20221018/ispaniya-1824892642.html

СМИ: энергетический кризис привел к увеличению продаж каминов в Испании

СМИ: энергетический кризис привел к увеличению продаж каминов в Испании - РИА Новости, 18.10.2022

СМИ: энергетический кризис привел к увеличению продаж каминов в Испании

Энергетический кризис в Европе привел к значительному увеличению стоимости дров в Испании, а также к росту спроса на камины, сообщила во вторник газета El Pais. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T15:31

2022-10-18T15:31

2022-10-18T18:24

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МАДРИД, 18 окт - РИА Новости. Энергетический кризис в Европе привел к значительному увеличению стоимости дров в Испании, а также к росту спроса на камины, сообщила во вторник газета El Pais.По данным Организации потребителей и пользователей (OCU), в последние месяцы цены на дрова в Испании выросли в среднем на 20-30%. В случае с пеллетами рост составил 67% за последний год. Однако представители сектора заверяют, что риска дефицита нет и их производства работают в штатном режиме, говорится в газете.Согласно отчету испанской ассоциации энергетической оценки биомассы (Avebiom), национальное производство пеллет увеличилось с 704 700 тонн в 2020 году до примерно 806 700 тонн в 2022 году.При этом в El Pais отмечают, что подобная тенденция наблюдается и в других европейских странах. Так, например, во Франции цены на деревянные пеллеты выросли почти вдвое, достигнув цены 600 евро за тонну; в Венгрии запретили экспорт этого продукта, а в Румынии ограничили цены на дрова на следующие шесть месяцев.Чтобы использовать древесину в качестве топлива, необходимо устанавливать соответствующие печи и системы дымоудаления. В конце 2020 года Ассоциация производителей каминов в Испании (AEFECC) сообщила, что спрос вырос на 19%, объясняя это увеличением количества ремонтных работ в домах в период изоляции. В ассоциации не ожидали, что эта тенденция сохранится. Однако в 2021, на фоне роста цен на электроэнергию, продажи поднялись еще на 30% по сравнению с предыдущим годом.Таким образом, камины из декоративного элемента превратились в экономную альтернативу для отопления домов и, несмотря на рост цен, дрова все еще воспринимаются как дешевая альтернатива электрическому отоплению, пишет газета.На сегодняшний день Испания столкнулась с острой проблемой повсеместного роста цен. По данным национального института статистики Испании (INE), по итогам августа потребительская инфляция в стране ускорилась до 10,5%, тем самым значительно повлияв на экономическое положение граждан страны. Согласно INE, основным фактором роста цен в Испании стала электроэнергия, которая за последние двенадцать месяцев подорожала на 49,4%.На прошлой неделе премьер-министр Испании Педро Санчес, выступая в Конгрессе депутатов, объявил, что правительство королевства собирается выделить около 3 миллиардов евро в рамках нового пакета помощи для уменьшения воздействия энергетического кризиса на 40% домохозяйств страны. Премьер также напомнил, что правительство Испании уже задействовало меры на 35 миллиардов евро для борьбы с последствиями энергетического кризиса, что составляет почти 3% ВВП.

https://ria.ru/20221011/gaz-1823216634.html

https://ria.ru/20220916/ispaniya-1817278976.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, педро санчес, испания, европа, франция