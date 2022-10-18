Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Hyundai Motor рассмотрит сценарий продажи своего завода в России - РИА Новости, 18.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221018/hyundai-1824764906.html
СМИ: Hyundai Motor рассмотрит сценарий продажи своего завода в России
СМИ: Hyundai Motor рассмотрит сценарий продажи своего завода в России - РИА Новости, 18.10.2022
СМИ: Hyundai Motor рассмотрит сценарий продажи своего завода в России
Hyundai Motor решает будущее своего завода в России, одним из вариантов, представленных на рассмотрение руководства компании, является сценарий его продажи,... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T04:33
2022-10-18T04:33
экономика
авто
россия
санкт-петербург
украина
hyundai motor
автотор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564934469_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5d6e527db2353daf283f76dd0a96b0dc.jpg
СЕУЛ, 18 окт – РИА Новости. Hyundai Motor решает будущее своего завода в России, одним из вариантов, представленных на рассмотрение руководства компании, является сценарий его продажи, сообщила южнокорейская газета "Тона Ильбо" со ссылкой на анонимный источник в южнокорейской индустрии.По данным издания, руководство компании собирается принять окончательное решение, сохранять или нет завод в РФ, и недавно начальству был представлен отчет, где анализируется ситуация в России и дальнейшие перспективы для Hyundai на российском рынке. Доклад, в числе прочих вариантов, включает в себя анализ сценария и последствий продажи завода.Отмечается, что после начала спецоперации на Украине и на фоне международных антироссийских санкций местное юридическое лицо Hyundai Motor в РФ испытывает трудности с финансированием, так как не может получать переводы из Южной Кореи."Тона Ильбо" сообщает, что в январе-феврале 2022 года на российском и европейском рынках продавалось более 17 тысяч автомобилей в месяц, произведенных на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге. С марта деятельность этого завода была приостановлена из-за сложностей в поставках необходимых деталей. До недавнего времени продолжалась сборка автомобилей Hyundai на заводе "Автотор" в Калининграде, но, по данным газеты, недавно производство также "прекратилось". В июне было продано 862 автомобиля, в июле – 14. В августе и сентябре продажи сократились до нуля.В то же время газета отмечает, что российский рынок важен для Hyundai Motor и оставлять его может быть не выгодно. В 2010 году компания завершила строительство завода в Санкт-Петербурге с годовым объемом производства в 200 тысяч автомобилей. Почетный председатель Hyundai Motor Group и старший сын основателя корпорации Hyundai Чон Чжу Ёна - Чон Мон Гу в 2016 году посетил завод и заявил, что "от российского рынка не следует отказываться, даже если возникнут трудности". В итоге Hyundai стала второй по величине доли автомобильного рынка в РФ. На российском рынке присутствуют также и дочерние компании Hyundai Mobis и Hyundai Wia.В 2020 году для расширения прозводственных мощностей Hyundai выкупила бывший завод GM в Санкт-Петербурге. Однако его реконструкция также была приостановлена в этом году."Поскольку неизвестно, когда ситуация в России может резко измениться, Hyundai Motor может и постараться продержаться (на российском рынке – ред) как можно дольше", - подводит итог издание.
https://ria.ru/20221018/avtovaz-1824764762.html
https://ria.ru/20221014/nissan-1824044490.html
россия
санкт-петербург
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564934469_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9a2e5fe9b738166694c3b09e260ffe95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, авто, россия, санкт-петербург, украина, hyundai motor, автотор
Экономика, Авто, Россия, Санкт-Петербург, Украина, Hyundai Motor, Автотор
04:33 18.10.2022
 
СМИ: Hyundai Motor рассмотрит сценарий продажи своего завода в России

"Тона Ильбо": Hyundai Motor рассмотрит варианты сохранения или продажи завода в России

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкРабочие в сборочном цехе на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге
Рабочие в сборочном цехе на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Рабочие в сборочном цехе на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 18 окт – РИА Новости. Hyundai Motor решает будущее своего завода в России, одним из вариантов, представленных на рассмотрение руководства компании, является сценарий его продажи, сообщила южнокорейская газета "Тона Ильбо" со ссылкой на анонимный источник в южнокорейской индустрии.
По данным издания, руководство компании собирается принять окончательное решение, сохранять или нет завод в РФ, и недавно начальству был представлен отчет, где анализируется ситуация в России и дальнейшие перспективы для Hyundai на российском рынке. Доклад, в числе прочих вариантов, включает в себя анализ сценария и последствий продажи завода.
Автомобиль LADA XRAY Cross на Московском международном автомобильном салоне 2018 - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
04:12
В "АвтоВАЗ" рассказали об обслуживании снятого с производства Lada Xray
Отмечается, что после начала спецоперации на Украине и на фоне международных антироссийских санкций местное юридическое лицо Hyundai Motor в РФ испытывает трудности с финансированием, так как не может получать переводы из Южной Кореи.
"Тона Ильбо" сообщает, что в январе-феврале 2022 года на российском и европейском рынках продавалось более 17 тысяч автомобилей в месяц, произведенных на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге. С марта деятельность этого завода была приостановлена из-за сложностей в поставках необходимых деталей. До недавнего времени продолжалась сборка автомобилей Hyundai на заводе "Автотор" в Калининграде, но, по данным газеты, недавно производство также "прекратилось". В июне было продано 862 автомобиля, в июле – 14. В августе и сентябре продажи сократились до нуля.
""Hyundai Motor рассматривает план продажи своего российского завода из-за невозможности вести нормальную финансовую деятельность. Хотя продаж нет, затраты на рабочую силу, счета за электричество и воду, а также налоги на содержание завода приходится платить", - пишет издание.
В то же время газета отмечает, что российский рынок важен для Hyundai Motor и оставлять его может быть не выгодно. В 2010 году компания завершила строительство завода в Санкт-Петербурге с годовым объемом производства в 200 тысяч автомобилей. Почетный председатель Hyundai Motor Group и старший сын основателя корпорации Hyundai Чон Чжу Ёна - Чон Мон Гу в 2016 году посетил завод и заявил, что "от российского рынка не следует отказываться, даже если возникнут трудности". В итоге Hyundai стала второй по величине доли автомобильного рынка в РФ. На российском рынке присутствуют также и дочерние компании Hyundai Mobis и Hyundai Wia.
В 2020 году для расширения прозводственных мощностей Hyundai выкупила бывший завод GM в Санкт-Петербурге. Однако его реконструкция также была приостановлена в этом году.
"Поскольку неизвестно, когда ситуация в России может резко измениться, Hyundai Motor может и постараться продержаться (на российском рынке – ред) как можно дольше", - подводит итог издание.
Эмблема Nissan - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 14:33
Российские активы Nissan перейдут в госсобственность в начале ноября
 
ЭкономикаАвтоРоссияСанкт-ПетербургУкраинаHyundai MotorАвтотор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала