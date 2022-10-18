https://ria.ru/20221018/fsb-1824788376.html
ФСБ изъяла у подпольных торговцев оружием более 350 стволов
ФСБ изъяла у подпольных торговцев оружием более 350 стволов - РИА Новости, 18.10.2022
ФСБ изъяла у подпольных торговцев оружием более 350 стволов
Федеральная служба безопасности провела масштабный рейд против подпольных торговцев оружием, в результате которого изъяла сотни стволов и ликвидировала... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T09:56
2022-10-18T09:56
2022-10-18T11:36
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Федеральная служба безопасности провела масштабный рейд против подпольных торговцев оружием, в результате которого изъяла сотни стволов и ликвидировала несколько десятков нелегальных лабораторий.Всего из незаконного оборота изъяли 353 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Среди них — как образцы времен Великой Отечественной войны и более раннего времени (пистолеты ТТ, "Браунинг", "Люгер", винтовки Мосина и СКС, пистолеты-пулеметы ППШ), так и современные (АК-103 и пистолеты-пулеметы "Кедр").При этом сотрудники ФСБ обнаружили не только легкое вооружение вроде пистолетов и пистолетов-пулеметов, но и тяжелое: противотанковое ружье ПТРД, автоматический гранатомет АГС-17, пулеметы РПК, "Утес" и немецкий MG-34.Кроме того, у подпольных оружейников нашли 123 артиллерийских снаряда и мины, 79 килограмм взрывчатки, 37,6 тысячи патронов и множество другого военного имущества. Пресечена работа 45 незаконных лабораторий.Подобные рейды ФСБ проводит регулярно, и каждый раз количество изъятого оружия исчисляется сотнями стволов. Где и при каких обстоятельствах дельцы добывали это оружие, не уточняется.
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
09:56 18.10.2022 (обновлено: 11:36 18.10.2022)
ФСБ изъяла у подпольных торговцев оружием более 350 стволов
ФСБ сообщила об изъятии у подпольных торговцев оружием более 350 стволов
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Федеральная служба безопасности провела масштабный рейд против подпольных торговцев оружием, в результате которого изъяла сотни стволов и ликвидировала несколько десятков нелегальных лабораторий.
"Пресечена преступная деятельность 123 жителей 45 субъектов страны, причастных к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту", — говорится в релизе.
Всего из незаконного оборота изъяли 353 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Среди них — как образцы времен Великой Отечественной войны и более раннего времени (пистолеты ТТ, "Браунинг", "Люгер", винтовки Мосина и СКС, пистолеты-пулеметы ППШ), так и современные (АК-103 и пистолеты-пулеметы "Кедр").
При этом сотрудники ФСБ
обнаружили не только легкое вооружение вроде пистолетов и пистолетов-пулеметов, но и тяжелое: противотанковое ружье ПТРД, автоматический гранатомет АГС-17, пулеметы РПК, "Утес" и немецкий MG-34.
Кроме того, у подпольных оружейников нашли 123 артиллерийских снаряда и мины, 79 килограмм взрывчатки, 37,6 тысячи патронов и множество другого военного имущества. Пресечена работа 45 незаконных лабораторий.
Подобные рейды ФСБ проводит регулярно, и каждый раз количество изъятого оружия исчисляется сотнями стволов. Где и при каких обстоятельствах дельцы добывали это оружие, не уточняется.