https://ria.ru/20221018/fsb-1824788376.html

ФСБ изъяла у подпольных торговцев оружием более 350 стволов

ФСБ изъяла у подпольных торговцев оружием более 350 стволов - РИА Новости, 18.10.2022

ФСБ изъяла у подпольных торговцев оружием более 350 стволов

Федеральная служба безопасности провела масштабный рейд против подпольных торговцев оружием, в результате которого изъяла сотни стволов и ликвидировала... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T09:56

2022-10-18T09:56

2022-10-18T11:36

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824819672_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_909859dd2b93f7e3b504df81776f77dd.jpg

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Федеральная служба безопасности провела масштабный рейд против подпольных торговцев оружием, в результате которого изъяла сотни стволов и ликвидировала несколько десятков нелегальных лабораторий.Всего из незаконного оборота изъяли 353 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Среди них — как образцы времен Великой Отечественной войны и более раннего времени (пистолеты ТТ, "Браунинг", "Люгер", винтовки Мосина и СКС, пистолеты-пулеметы ППШ), так и современные (АК-103 и пистолеты-пулеметы "Кедр").При этом сотрудники ФСБ обнаружили не только легкое вооружение вроде пистолетов и пистолетов-пулеметов, но и тяжелое: противотанковое ружье ПТРД, автоматический гранатомет АГС-17, пулеметы РПК, "Утес" и немецкий MG-34.Кроме того, у подпольных оружейников нашли 123 артиллерийских снаряда и мины, 79 килограмм взрывчатки, 37,6 тысячи патронов и множество другого военного имущества. Пресечена работа 45 незаконных лабораторий.Подобные рейды ФСБ проводит регулярно, и каждый раз количество изъятого оружия исчисляется сотнями стволов. Где и при каких обстоятельствах дельцы добывали это оружие, не уточняется.

https://ria.ru/20221015/zerno-1824221177.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия