https://ria.ru/20221018/eysk-1824938329.html

Глава Минздрава рассказал о состоянии пострадавших при ЧП в Ейске

Глава Минздрава рассказал о состоянии пострадавших при ЧП в Ейске - РИА Новости, 18.10.2022

Глава Минздрава рассказал о состоянии пострадавших при ЧП в Ейске

Один пострадавший в Ейске, который переведён на лечение в Краснодар, находится в крайне тяжелом состоянии, всего под наблюдением медиков после ЧП остаются 23... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T17:44

2022-10-18T17:44

2022-10-18T17:44

происшествия

ейск

су-34

крушение су-34 в ейске

михаил мурашко

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Один пострадавший в Ейске, который переведён на лечение в Краснодар, находится в крайне тяжелом состоянии, всего под наблюдением медиков после ЧП остаются 23 человека, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Четырёх пациентов мы транспортировали в Краснодар в краевую больницу без ухудшения состояния здоровья, один пациент крайне тяжёлый вызывает у нас большие тревоги", - сказал Мурашко журналистам.Он уточнил, что в Ейске сейчас под наблюдением специалистов находится 19 пациентов, в основном у них отравление продуктами горения и ожоги."Четырнадцать, к сожалению, погибших. Мы скорбим и выражаем слова соболезнования родным и близким", - сказал министр.В понедельник министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались. На месте падения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета. По данным оперштаба, на данный момент в результате падения самолета в Ейске погибли 14 человек. Еще 26 человек пострадали. В ПВР эвакуированы 23 человека, в том числе шестеро детей.

https://ria.ru/20221018/eysk-1824813944.html

ейск

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Ольга Фомченкова

происшествия, ейск, су-34, крушение су-34 в ейске, михаил мурашко