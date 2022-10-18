https://ria.ru/20221018/eysk-1824935663.html

Петербуржцы несут цветы к мемориалу в память о жертвах трагедии в Ейске

Петербуржцы несут цветы к мемориалу в память о жертвах трагедии в Ейске - РИА Новости, 18.10.2022

Петербуржцы несут цветы к мемориалу в память о жертвах трагедии в Ейске

Жители Санкт-Петербурга несут цветы к стихийному мемориалу на площади Островского в память о погибших в результате падения самолета в Ейске Краснодарского края, РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T17:35

2022-10-18T17:35

2022-10-18T17:47

борис пиотровский

ейск

санкт-петербург

краснодарский край

су-34

крушение су-34 в ейске

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт – РИА Новости. Жители Санкт-Петербурга несут цветы к стихийному мемориалу на площади Островского в память о погибших в результате падения самолета в Ейске Краснодарского края, сообщил вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский."Петербург соболезнует семьям погибших в результате крушения Су-34 в Ейске. Волонтеры организовали стихийный мемориал на площади Островского у памятника Екатерине II. Весь день неравнодушные петербуржцы несут цветы и свечи к памятнику, чтобы почтить память погибших", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".В понедельник министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались. На месте падения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета. По данным оперштаба, на данный момент в результате падения самолета в Ейске погибли 14 человек. Еще 19 человек пострадали, из них пятеро детей. В ПВР эвакуированы 23 человека, в том числе шестеро детей.

https://ria.ru/20221018/eysk-1824790596.html

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санкт-петербург

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борис пиотровский, ейск, санкт-петербург, краснодарский край, су-34, крушение су-34 в ейске