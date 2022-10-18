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Петербуржцы несут цветы к мемориалу в память о жертвах трагедии в Ейске - РИА Новости, 18.10.2022
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Петербуржцы несут цветы к мемориалу в память о жертвах трагедии в Ейске
Петербуржцы несут цветы к мемориалу в память о жертвах трагедии в Ейске - РИА Новости, 18.10.2022
Петербуржцы несут цветы к мемориалу в память о жертвах трагедии в Ейске
Жители Санкт-Петербурга несут цветы к стихийному мемориалу на площади Островского в память о погибших в результате падения самолета в Ейске Краснодарского края, РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T17:35
2022-10-18T17:47
борис пиотровский
ейск
санкт-петербург
краснодарский край
су-34
крушение су-34 в ейске
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт – РИА Новости. Жители Санкт-Петербурга несут цветы к стихийному мемориалу на площади Островского в память о погибших в результате падения самолета в Ейске Краснодарского края, сообщил вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский."Петербург соболезнует семьям погибших в результате крушения Су-34 в Ейске. Волонтеры организовали стихийный мемориал на площади Островского у памятника Екатерине II. Весь день неравнодушные петербуржцы несут цветы и свечи к памятнику, чтобы почтить память погибших", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".В понедельник министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались. На месте падения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета. По данным оперштаба, на данный момент в результате падения самолета в Ейске погибли 14 человек. Еще 19 человек пострадали, из них пятеро детей. В ПВР эвакуированы 23 человека, в том числе шестеро детей.
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борис пиотровский, ейск, санкт-петербург, краснодарский край, су-34, крушение су-34 в ейске
Борис Пиотровский, Ейск, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Су-34, Крушение Су-34 в Ейске
17:35 18.10.2022 (обновлено: 17:47 18.10.2022)
 
Петербуржцы несут цветы к мемориалу в память о жертвах трагедии в Ейске

Петербуржцы несут цветы к стихийному мемориалу в память о жертвах трагедии в Ейске

© Фото : страница Бориса Пиотровского во ВКонтактеЦветы в Санкт-Петербурге в память о погибших в результате крушения истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
Цветы в Санкт-Петербурге в память о погибших в результате крушения истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© Фото : страница Бориса Пиотровского во ВКонтакте
Цветы в Санкт-Петербурге в память о погибших в результате крушения истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт – РИА Новости. Жители Санкт-Петербурга несут цветы к стихийному мемориалу на площади Островского в память о погибших в результате падения самолета в Ейске Краснодарского края, сообщил вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский.
"Петербург соболезнует семьям погибших в результате крушения Су-34 в Ейске. Волонтеры организовали стихийный мемориал на площади Островского у памятника Екатерине II. Весь день неравнодушные петербуржцы несут цветы и свечи к памятнику, чтобы почтить память погибших", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
В понедельник министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались. На месте падения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета. По данным оперштаба, на данный момент в результате падения самолета в Ейске погибли 14 человек. Еще 19 человек пострадали, из них пятеро детей. В ПВР эвакуированы 23 человека, в том числе шестеро детей.
Игрушки и цветы – утро во дворе многоэтажного дома после крушения самолета Су-34 - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
Вчера, 10:10
Жители Ейска несут цветы и игрушки к дому, во двор которого упал самолет
 
Борис ПиотровскийЕйскСанкт-ПетербургКраснодарский крайСу-34Крушение Су-34 в Ейске
 
 
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