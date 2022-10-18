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Число пострадавших после падения Су-34 в Ейске выросло до 26 человек - РИА Новости, 18.10.2022
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Число пострадавших после падения Су-34 в Ейске выросло до 26 человек
Число пострадавших после падения Су-34 в Ейске выросло до 26 человек - РИА Новости, 18.10.2022
Число пострадавших после падения Су-34 в Ейске выросло до 26 человек
Еще 7 человек обратились за помощью к врачам после пожара в жилом доме Ейска, число пострадавших выросло до 26, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГО и ЧС... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T17:12
2022-10-18T17:18
происшествия
ейск
су-34
крушение су-34 в ейске
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СОЧИ, 18 окт – РИА Новости. Еще 7 человек обратились за помощью к врачам после пожара в жилом доме Ейска, число пострадавших выросло до 26, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГО и ЧС края.Ранее сообщалось о 14 погибших и 19 пострадавших.Он отметил, что из 26 человек трое находится на амбулаторном лечении, кто-то из них обратился в больницу позже, рассказали в ведомстве.В понедельник министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались. На месте падения во дворе жилого квартала произошло возгорание топлива самолета.
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происшествия, ейск, су-34, крушение су-34 в ейске
Происшествия, Ейск, Су-34, Крушение Су-34 в Ейске
17:12 18.10.2022 (обновлено: 17:18 18.10.2022)
 
Число пострадавших после падения Су-34 в Ейске выросло до 26 человек

МЧС Кубани: число пострадавших после падения Су-34 у дома в Ейске выросло до 26 человек

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ грузят обломки сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
Сотрудники МЧС РФ грузят обломки сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Сотрудники МЧС РФ грузят обломки сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
Читать ria.ru в
СОЧИ, 18 окт – РИА Новости. Еще 7 человек обратились за помощью к врачам после пожара в жилом доме Ейска, число пострадавших выросло до 26, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГО и ЧС края.
Ранее сообщалось о 14 погибших и 19 пострадавших.
"В настоящее время 26 пострадавших, которые нуждаются в лечении", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что из 26 человек трое находится на амбулаторном лечении, кто-то из них обратился в больницу позже, рассказали в ведомстве.
В понедельник министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались. На месте падения во дворе жилого квартала произошло возгорание топлива самолета.
"Это просто шоковое состояние": Су-34 упал во дворе жилого дома в Ейске
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 потерпел крушение в Ейске, набирая высоту для учебно-тренировочного полета.

Люди у многоэтажного дома, повреждённого в результате крушения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
1 из 11

Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 потерпел крушение в Ейске, набирая высоту для учебно-тренировочного полета.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

После падения самолета разлилось и загорелось топливо, огонь перекинулся на жилой дом.

Сотрудник военной полиции рядом с фрагментом сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
2 из 11

После падения самолета разлилось и загорелось топливо, огонь перекинулся на жилой дом.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

Жертвами трагедии стали 12 взрослых и трое детей. Еще 43 человека пострадали.

Женщины у многоэтажного дома, повреждённого в результате крушения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
3 из 11

Жертвами трагедии стали 12 взрослых и трое детей. Еще 43 человека пострадали.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

У дома, во дворе которого упал самолет, к утру образовался народный мемориал. Люди несут сюда цветы и игрушки в память о погибших.

Стихийный мемориал у многоэтажного дома, повреждённого в результате крушения истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
4 из 11

У дома, во дворе которого упал самолет, к утру образовался народный мемориал. Люди несут сюда цветы и игрушки в память о погибших.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

"Я видел падение самолета в этот дом. Это просто шоковое состояние. Мне показалось, что он как-то низко летит, — рассказал РИА Новости житель соседнего дома. — Бах! Я кричу отцу: "Папа, уходи в дальнюю комнату, возможно, достанется нам".

Сотрудники МЧС России работают на месте падения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
5 из 11

"Я видел падение самолета в этот дом. Это просто шоковое состояние. Мне показалось, что он как-то низко летит, — рассказал РИА Новости житель соседнего дома. — Бах! Я кричу отцу: "Папа, уходи в дальнюю комнату, возможно, достанется нам".

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Прокуратура Краснодарского края / Перейти в медиабанк

Жительница пострадавшего дома тоже видела из своей квартиры летящий самолет. "Живу на девятом этаже, сидела лицом к лоджии и видела, как мимо меня промелькнул самолет. Я на лоджию выскочила и услышала грохот и взрывы", — вспоминает женщина.

Пожар в жилом доме после падения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
6 из 11

Жительница пострадавшего дома тоже видела из своей квартиры летящий самолет. "Живу на девятом этаже, сидела лицом к лоджии и видела, как мимо меня промелькнул самолет. Я на лоджию выскочила и услышала грохот и взрывы", — вспоминает женщина.

© РИА Новости / Прокуратура Краснодарского края
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

По словам очевидцев, сначала огонь был только внизу, но языки пламени очень быстро достигли верхних этажей.

В Ейске потерпел крушение самолет Су-34
7 из 11

По словам очевидцев, сначала огонь был только внизу, но языки пламени очень быстро достигли верхних этажей.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

"Я находился в доме, произошел взрыв. Хотел выйти из квартиры, но не смог: было сильное задымление. Попытался надеть куртку, там паспорт, но не успел обуться. Вышел на балкон и вылез через окно, по газовой трубе спустился вниз со второго этажа", — рассказал еще один из жителей пострадавшего дома.

Мобильный центр психолого-психиатрической помощи неподалеку от места падения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
8 из 11

"Я находился в доме, произошел взрыв. Хотел выйти из квартиры, но не смог: было сильное задымление. Попытался надеть куртку, там паспорт, но не успел обуться. Вышел на балкон и вылез через окно, по газовой трубе спустился вниз со второго этажа", — рассказал еще один из жителей пострадавшего дома.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

После крушения Су-34 в Ейске следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним.

Фрагмент сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34, упавшего на жилой дом в Ейске
9 из 11

После крушения Су-34 в Ейске следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

На месте происшествия работают военные следователи, криминалисты и эксперты СК России.

В Ейске потерпел крушение самолет Су-34
10 из 11

На месте происшествия работают военные следователи, криминалисты и эксперты СК России.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Бортовые самописцы и образцы топлива изъяли для экспертизы, летчиков допрашивают.

В Ейске потерпел крушение самолет Су-34
11 из 11

Бортовые самописцы и образцы топлива изъяли для экспертизы, летчиков допрашивают.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 11

Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 потерпел крушение в Ейске, набирая высоту для учебно-тренировочного полета.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
2 из 11

После падения самолета разлилось и загорелось топливо, огонь перекинулся на жилой дом.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
3 из 11

Жертвами трагедии стали 12 взрослых и трое детей. Еще 43 человека пострадали.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
4 из 11

У дома, во дворе которого упал самолет, к утру образовался народный мемориал. Люди несут сюда цветы и игрушки в память о погибших.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
5 из 11

"Я видел падение самолета в этот дом. Это просто шоковое состояние. Мне показалось, что он как-то низко летит, — рассказал РИА Новости житель соседнего дома. — Бах! Я кричу отцу: "Папа, уходи в дальнюю комнату, возможно, достанется нам".

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
6 из 11

Жительница пострадавшего дома тоже видела из своей квартиры летящий самолет. "Живу на девятом этаже, сидела лицом к лоджии и видела, как мимо меня промелькнул самолет. Я на лоджию выскочила и услышала грохот и взрывы", — вспоминает женщина.

© РИА Новости / Прокуратура Краснодарского края
Перейти в медиабанк
7 из 11

По словам очевидцев, сначала огонь был только внизу, но языки пламени очень быстро достигли верхних этажей.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
8 из 11

"Я находился в доме, произошел взрыв. Хотел выйти из квартиры, но не смог: было сильное задымление. Попытался надеть куртку, там паспорт, но не успел обуться. Вышел на балкон и вылез через окно, по газовой трубе спустился вниз со второго этажа", — рассказал еще один из жителей пострадавшего дома.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
9 из 11

После крушения Су-34 в Ейске следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
10 из 11

На месте происшествия работают военные следователи, криминалисты и эксперты СК России.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
11 из 11

Бортовые самописцы и образцы топлива изъяли для экспертизы, летчиков допрашивают.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
 
ПроисшествияЕйскСу-34Крушение Су-34 в Ейске
 
 
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