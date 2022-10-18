https://ria.ru/20221018/eysk-1824925674.html

Число пострадавших после падения Су-34 в Ейске выросло до 26 человек

Число пострадавших после падения Су-34 в Ейске выросло до 26 человек - РИА Новости, 18.10.2022

Число пострадавших после падения Су-34 в Ейске выросло до 26 человек

Еще 7 человек обратились за помощью к врачам после пожара в жилом доме Ейска, число пострадавших выросло до 26, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГО и ЧС... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T17:12

2022-10-18T17:12

2022-10-18T17:18

происшествия

ейск

су-34

крушение су-34 в ейске

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СОЧИ, 18 окт – РИА Новости. Еще 7 человек обратились за помощью к врачам после пожара в жилом доме Ейска, число пострадавших выросло до 26, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГО и ЧС края.Ранее сообщалось о 14 погибших и 19 пострадавших.Он отметил, что из 26 человек трое находится на амбулаторном лечении, кто-то из них обратился в больницу позже, рассказали в ведомстве.В понедельник министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались. На месте падения во дворе жилого квартала произошло возгорание топлива самолета.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ейск, су-34, крушение су-34 в ейске