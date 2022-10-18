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Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Ейске

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Ейске - РИА Новости, 18.10.2022

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Ейске

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с крушением самолета Су-34 в городе Ейске Краснодарского края, в результате которого... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T16:21

2022-10-18T16:21

2022-10-18T16:21

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

ейск

краснодарский край

русская православная церковь

су-34

крушение су-34 в ейске

происшествия

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с крушением самолета Су-34 в городе Ейске Краснодарского края, в результате которого погибли и пострадали мирные жители."С глубокой скорбью воспринял известие о произошедшем в г. Ейске крушении самолёта Су-34, которое унесло жизни мирных людей. Приношу свои глубокие соболезнования всем, кого затронула эта страшная беда. Выражаю надежду на то, что власти региона окажут всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших. Духовенство Кубанской митрополии Русской Православной Церкви, со своей стороны, готово духовно поддержать скорбящих", - говорится в соболезновании патриарха, опубликованном на сайте РПЦ.В понедельник министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались. На месте падения во дворе жилого квартала произошло возгорание топлива самолета. В результате погибли 14 человек, 19 человек пострадали, сообщили РИА Новости в ГО и ЧС края.

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краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

патриарх кирилл (владимир гундяев), ейск, краснодарский край, русская православная церковь, су-34, крушение су-34 в ейске, происшествия