https://ria.ru/20221018/eysk-1824906899.html

Двое взрослых и ребенок находятся в тяжелом состоянии после ЧП в Ейске

Двое взрослых и ребенок находятся в тяжелом состоянии после ЧП в Ейске - РИА Новости, 18.10.2022

Двое взрослых и ребенок находятся в тяжелом состоянии после ЧП в Ейске

После ЧП в доме в Ейске в тяжелом состоянии находятся двое взрослых и ребенок, здоровье остальных не вызывает тревоги, сообщил губернатор Краснодарского края... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T16:17

2022-10-18T16:17

2022-10-18T16:34

происшествия

ейск

крушение су-34 в ейске

вениамин кондратьев

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. После ЧП в доме в Ейске в тяжелом состоянии находятся двое взрослых и ребенок, здоровье остальных не вызывает тревоги, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Он уточнил, что состояние одного из тяжелых пациентов вызывает тревогу, у него большая площадь ожогов - более 70% тела.В понедельник Минобороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались. На месте падения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета. По данным оперштаба, на данный момент в результате падения самолета в Ейске погибли 14 человек. Еще 19 человек пострадали, из них пятеро детей. В ПВР эвакуированы 23 человека, в том числе шестеро детей.

ейск

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ейск, крушение су-34 в ейске, вениамин кондратьев