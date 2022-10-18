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Двое взрослых и ребенок находятся в тяжелом состоянии после ЧП в Ейске - РИА Новости, 18.10.2022
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Двое взрослых и ребенок находятся в тяжелом состоянии после ЧП в Ейске
Двое взрослых и ребенок находятся в тяжелом состоянии после ЧП в Ейске - РИА Новости, 18.10.2022
Двое взрослых и ребенок находятся в тяжелом состоянии после ЧП в Ейске
После ЧП в доме в Ейске в тяжелом состоянии находятся двое взрослых и ребенок, здоровье остальных не вызывает тревоги, сообщил губернатор Краснодарского края... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T16:17
2022-10-18T16:34
происшествия
ейск
крушение су-34 в ейске
вениамин кондратьев
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. После ЧП в доме в Ейске в тяжелом состоянии находятся двое взрослых и ребенок, здоровье остальных не вызывает тревоги, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Он уточнил, что состояние одного из тяжелых пациентов вызывает тревогу, у него большая площадь ожогов - более 70% тела.В понедельник Минобороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались. На месте падения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета. По данным оперштаба, на данный момент в результате падения самолета в Ейске погибли 14 человек. Еще 19 человек пострадали, из них пятеро детей. В ПВР эвакуированы 23 человека, в том числе шестеро детей.
ейск
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происшествия, ейск, крушение су-34 в ейске, вениамин кондратьев
Происшествия, Ейск, Крушение Су-34 в Ейске, Вениамин Кондратьев
16:17 18.10.2022 (обновлено: 16:34 18.10.2022)
 
Двое взрослых и ребенок находятся в тяжелом состоянии после ЧП в Ейске

Кондратьев: после ЧП с Су-34 в Ейске в тяжелом состоянии находятся двое взрослых и ребенок

© Фото : Вениамин Кондратьев/TelegramМесто крушения самолета Су-34 в Ейске
Место крушения самолета Су-34 в Ейске - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© Фото : Вениамин Кондратьев/Telegram
Место крушения самолета Су-34 в Ейске
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. После ЧП в доме в Ейске в тяжелом состоянии находятся двое взрослых и ребенок, здоровье остальных не вызывает тревоги, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"В больницах сегодня находятся 20 человек, в тяжелом состоянии находятся двое взрослых и один ребенок. Здоровье остальных пациентов не вызывает тревоги у врачей", - сказал Кондратьев в эфире телеканала "Россия 24".
Он уточнил, что состояние одного из тяжелых пациентов вызывает тревогу, у него большая площадь ожогов - более 70% тела.
В понедельник Минобороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались. На месте падения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета. По данным оперштаба, на данный момент в результате падения самолета в Ейске погибли 14 человек. Еще 19 человек пострадали, из них пятеро детей. В ПВР эвакуированы 23 человека, в том числе шестеро детей.
"Это просто шоковое состояние": Су-34 упал во дворе жилого дома в Ейске
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 потерпел крушение в Ейске, набирая высоту для учебно-тренировочного полета.

Люди у многоэтажного дома, повреждённого в результате крушения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
1 из 11

Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 потерпел крушение в Ейске, набирая высоту для учебно-тренировочного полета.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

После падения самолета разлилось и загорелось топливо, огонь перекинулся на жилой дом.

Сотрудник военной полиции рядом с фрагментом сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
2 из 11

После падения самолета разлилось и загорелось топливо, огонь перекинулся на жилой дом.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

Жертвами трагедии стали 12 взрослых и трое детей. Еще 43 человека пострадали.

Женщины у многоэтажного дома, повреждённого в результате крушения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
3 из 11

Жертвами трагедии стали 12 взрослых и трое детей. Еще 43 человека пострадали.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

У дома, во дворе которого упал самолет, к утру образовался народный мемориал. Люди несут сюда цветы и игрушки в память о погибших.

Стихийный мемориал у многоэтажного дома, повреждённого в результате крушения истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
4 из 11

У дома, во дворе которого упал самолет, к утру образовался народный мемориал. Люди несут сюда цветы и игрушки в память о погибших.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

"Я видел падение самолета в этот дом. Это просто шоковое состояние. Мне показалось, что он как-то низко летит, — рассказал РИА Новости житель соседнего дома. — Бах! Я кричу отцу: "Папа, уходи в дальнюю комнату, возможно, достанется нам".

Сотрудники МЧС России работают на месте падения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
5 из 11

"Я видел падение самолета в этот дом. Это просто шоковое состояние. Мне показалось, что он как-то низко летит, — рассказал РИА Новости житель соседнего дома. — Бах! Я кричу отцу: "Папа, уходи в дальнюю комнату, возможно, достанется нам".

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Прокуратура Краснодарского края / Перейти в медиабанк

Жительница пострадавшего дома тоже видела из своей квартиры летящий самолет. "Живу на девятом этаже, сидела лицом к лоджии и видела, как мимо меня промелькнул самолет. Я на лоджию выскочила и услышала грохот и взрывы", — вспоминает женщина.

Пожар в жилом доме после падения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
6 из 11

Жительница пострадавшего дома тоже видела из своей квартиры летящий самолет. "Живу на девятом этаже, сидела лицом к лоджии и видела, как мимо меня промелькнул самолет. Я на лоджию выскочила и услышала грохот и взрывы", — вспоминает женщина.

© РИА Новости / Прокуратура Краснодарского края
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

По словам очевидцев, сначала огонь был только внизу, но языки пламени очень быстро достигли верхних этажей.

В Ейске потерпел крушение самолет Су-34
7 из 11

По словам очевидцев, сначала огонь был только внизу, но языки пламени очень быстро достигли верхних этажей.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

"Я находился в доме, произошел взрыв. Хотел выйти из квартиры, но не смог: было сильное задымление. Попытался надеть куртку, там паспорт, но не успел обуться. Вышел на балкон и вылез через окно, по газовой трубе спустился вниз со второго этажа", — рассказал еще один из жителей пострадавшего дома.

Мобильный центр психолого-психиатрической помощи неподалеку от места падения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
8 из 11

"Я находился в доме, произошел взрыв. Хотел выйти из квартиры, но не смог: было сильное задымление. Попытался надеть куртку, там паспорт, но не успел обуться. Вышел на балкон и вылез через окно, по газовой трубе спустился вниз со второго этажа", — рассказал еще один из жителей пострадавшего дома.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

После крушения Су-34 в Ейске следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним.

Фрагмент сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34, упавшего на жилой дом в Ейске
9 из 11

После крушения Су-34 в Ейске следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

На месте происшествия работают военные следователи, криминалисты и эксперты СК России.

В Ейске потерпел крушение самолет Су-34
10 из 11

На месте происшествия работают военные следователи, криминалисты и эксперты СК России.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Бортовые самописцы и образцы топлива изъяли для экспертизы, летчиков допрашивают.

В Ейске потерпел крушение самолет Су-34
11 из 11

Бортовые самописцы и образцы топлива изъяли для экспертизы, летчиков допрашивают.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 11

Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 потерпел крушение в Ейске, набирая высоту для учебно-тренировочного полета.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
2 из 11

После падения самолета разлилось и загорелось топливо, огонь перекинулся на жилой дом.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
3 из 11

Жертвами трагедии стали 12 взрослых и трое детей. Еще 43 человека пострадали.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
4 из 11

У дома, во дворе которого упал самолет, к утру образовался народный мемориал. Люди несут сюда цветы и игрушки в память о погибших.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
5 из 11

"Я видел падение самолета в этот дом. Это просто шоковое состояние. Мне показалось, что он как-то низко летит, — рассказал РИА Новости житель соседнего дома. — Бах! Я кричу отцу: "Папа, уходи в дальнюю комнату, возможно, достанется нам".

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
6 из 11

Жительница пострадавшего дома тоже видела из своей квартиры летящий самолет. "Живу на девятом этаже, сидела лицом к лоджии и видела, как мимо меня промелькнул самолет. Я на лоджию выскочила и услышала грохот и взрывы", — вспоминает женщина.

© РИА Новости / Прокуратура Краснодарского края
Перейти в медиабанк
7 из 11

По словам очевидцев, сначала огонь был только внизу, но языки пламени очень быстро достигли верхних этажей.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
8 из 11

"Я находился в доме, произошел взрыв. Хотел выйти из квартиры, но не смог: было сильное задымление. Попытался надеть куртку, там паспорт, но не успел обуться. Вышел на балкон и вылез через окно, по газовой трубе спустился вниз со второго этажа", — рассказал еще один из жителей пострадавшего дома.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
9 из 11

После крушения Су-34 в Ейске следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
10 из 11

На месте происшествия работают военные следователи, криминалисты и эксперты СК России.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
11 из 11

Бортовые самописцы и образцы топлива изъяли для экспертизы, летчиков допрашивают.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
 
ПроисшествияЕйскКрушение Су-34 в ЕйскеВениамин Кондратьев
 
 
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