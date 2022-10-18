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Жильцам уцелевших подъездов дома в Ейске разрешат вернуться с 18:00

Жильцам уцелевших подъездов дома в Ейске разрешат вернуться с 18:00 - РИА Новости, 18.10.2022

Жильцам уцелевших подъездов дома в Ейске разрешат вернуться с 18:00

Жильцы не пострадавших подъездов дома в Ейска с 18.00 смогут вернуться в свои квартиры, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T16:12

2022-10-18T16:12

2022-10-18T16:33

жилье

ейск

крушение су-34 в ейске

происшествия

краснодарский край

россия

су-34

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Жильцы не пострадавших подъездов дома в Ейска с 18.00 смогут вернуться в свои квартиры, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев."Жильцы не пострадавших подъездов сегодня с 18.00 смогут вернуться в свои квартиры. До жильцов уже доведена эта информация, решение принято на коллективном штабе. Это жильцы 1-го, 5-го, 6-го, 7-го, 8-го, 9-го и 10-го подъездов. Ситуация по 2-му, 3-му и 4-му подъезду будет известна завтра к вечеру. Это как раз та часть дома, где произошло соприкосновение самолета - именно с этой частью дома", - сказал Кондратьев в эфире телеканала "Россия 24". Он подчеркнул, что жильцы 76 квартир второго, третьего и четвертого подъездов смогут находиться в ПВР столько, сколько необходимо. Позднее Кондратьев заявил, что на восстановление поврежденной части дома может уйти около пяти месяцев.В понедельник Минобороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались. На месте падения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета. По данным оперштаба, на данный момент в результате падения самолета в Ейске погибли 14 человек. Еще 19 человек пострадали, из них пятеро детей. В ПВР эвакуированы 23 человека, в том числе шестеро детей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

жилье, ейск, крушение су-34 в ейске, происшествия, краснодарский край, россия, су-34