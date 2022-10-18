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Кондратьев оценил сроки восстановления поврежденной части дома в Ейске

Кондратьев оценил сроки восстановления поврежденной части дома в Ейске - РИА Новости, 18.10.2022

Кондратьев оценил сроки восстановления поврежденной части дома в Ейске

На восстановление поврежденной части дома в Ейске после ЧП может уйти около пяти месяцев, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T16:11

2022-10-18T16:11

2022-10-18T16:24

ейск

крушение су-34 в ейске

происшествия

краснодарский край

вениамин кондратьев

су-34

россия

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. На восстановление поврежденной части дома в Ейске после ЧП может уйти около пяти месяцев, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.По его словам, эксперты пришли к выводу, что дом, по предварительным оценкам, подлежит восстановлению, сноса не будет, угрозы обрушения нет."Ждем оценок экспертов по 2, 3 и 4 подъезду. Как только заключение будет готово, сможем приступить к восстановлению именно этой части дома. По оценкам, на восстановление этой части дома может уйти около пяти месяцев", - сказал Кондратьев в эфире телеканала "Россия 24".В понедельник министерство обороны РФ сообщало, что при выполнении тренировочного полета сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались. На месте падения во дворе жилого квартала произошло возгорание топлива самолета. В результате погибли 14 человек, 19 человек пострадали, отмечали РИА Новости в ГО и ЧС края.

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Владимир Лаврентьев

ейск, крушение су-34 в ейске, происшествия, краснодарский край, вениамин кондратьев, су-34, россия