https://ria.ru/20221018/eysk-1824903161.html

Дом в Ейске, возле которого потерпел крушение Су-34, восстановят

Дом в Ейске, возле которого потерпел крушение Су-34, восстановят - РИА Новости, 18.10.2022

Дом в Ейске, возле которого потерпел крушение Су-34, восстановят

Эксперты пришли к выводу, что дом в Ейске после ЧП, по предварительным оценкам, подлежит восстановлению, сноса не будет, угрозы обрушения нет, заявил губернатор РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T16:07

2022-10-18T16:07

2022-10-18T16:17

ейск

су-34

крушение су-34 в ейске

происшествия

вениамин кондратьев

краснодарский край

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824865538_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e987d274fa770ad00a7f8aecc291f549.jpg

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Эксперты пришли к выводу, что дом в Ейске после ЧП, по предварительным оценкам, подлежит восстановлению, сноса не будет, угрозы обрушения нет, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.В понедельник министерство обороны РФ сообщало, что при выполнении тренировочного полета сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались. На месте падения во дворе жилого квартала произошло возгорание топлива самолета. В результате погибли 14 человек, 19 человек пострадали, отмечали РИА Новости в ГО и ЧС края."Эксперты строительные, которые (работали) параллельно с иными спецслужбами, проводили анализ, пришли к тому, что дом подлежит восстановлению. То есть сноса не будет. По предварительным оценкам, дом может быть восстановлен, угрозы его обрушения нет", - сказал Кондратьев в эфире телеканала "Россия 24".

ейск

краснодарский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

ейск, су-34, крушение су-34 в ейске, происшествия, вениамин кондратьев, краснодарский край, россия