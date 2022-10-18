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Дом в Ейске, возле которого потерпел крушение Су-34, восстановят - РИА Новости, 18.10.2022
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Дом в Ейске, возле которого потерпел крушение Су-34, восстановят
Дом в Ейске, возле которого потерпел крушение Су-34, восстановят - РИА Новости, 18.10.2022
Дом в Ейске, возле которого потерпел крушение Су-34, восстановят
Эксперты пришли к выводу, что дом в Ейске после ЧП, по предварительным оценкам, подлежит восстановлению, сноса не будет, угрозы обрушения нет, заявил губернатор РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T16:07
2022-10-18T16:17
ейск
су-34
крушение су-34 в ейске
происшествия
вениамин кондратьев
краснодарский край
россия
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Эксперты пришли к выводу, что дом в Ейске после ЧП, по предварительным оценкам, подлежит восстановлению, сноса не будет, угрозы обрушения нет, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.В понедельник министерство обороны РФ сообщало, что при выполнении тренировочного полета сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались. На месте падения во дворе жилого квартала произошло возгорание топлива самолета. В результате погибли 14 человек, 19 человек пострадали, отмечали РИА Новости в ГО и ЧС края."Эксперты строительные, которые (работали) параллельно с иными спецслужбами, проводили анализ, пришли к тому, что дом подлежит восстановлению. То есть сноса не будет. По предварительным оценкам, дом может быть восстановлен, угрозы его обрушения нет", - сказал Кондратьев в эфире телеканала "Россия 24".
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ейск, су-34, крушение су-34 в ейске, происшествия, вениамин кондратьев, краснодарский край, россия
Ейск, Су-34, Крушение Су-34 в Ейске, Происшествия, Вениамин Кондратьев, Краснодарский край, Россия
16:07 18.10.2022 (обновлено: 16:17 18.10.2022)
 
Дом в Ейске, возле которого потерпел крушение Су-34, восстановят

Губернатор Кондратьев заявил, что дом в Ейске после крушения Су-34 подлежит восстановлению

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ грузят обломки сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
Сотрудники МЧС РФ грузят обломки сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Сотрудники МЧС РФ грузят обломки сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Эксперты пришли к выводу, что дом в Ейске после ЧП, по предварительным оценкам, подлежит восстановлению, сноса не будет, угрозы обрушения нет, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
В понедельник министерство обороны РФ сообщало, что при выполнении тренировочного полета сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались. На месте падения во дворе жилого квартала произошло возгорание топлива самолета. В результате погибли 14 человек, 19 человек пострадали, отмечали РИА Новости в ГО и ЧС края.
"Эксперты строительные, которые (работали) параллельно с иными спецслужбами, проводили анализ, пришли к тому, что дом подлежит восстановлению. То есть сноса не будет. По предварительным оценкам, дом может быть восстановлен, угрозы его обрушения нет", - сказал Кондратьев в эфире телеканала "Россия 24".
"Это просто шоковое состояние": Су-34 упал во дворе жилого дома в Ейске
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 потерпел крушение в Ейске, набирая высоту для учебно-тренировочного полета.

Люди у многоэтажного дома, повреждённого в результате крушения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
1 из 11

Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 потерпел крушение в Ейске, набирая высоту для учебно-тренировочного полета.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

После падения самолета разлилось и загорелось топливо, огонь перекинулся на жилой дом.

Сотрудник военной полиции рядом с фрагментом сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
2 из 11

После падения самолета разлилось и загорелось топливо, огонь перекинулся на жилой дом.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

Жертвами трагедии стали 12 взрослых и трое детей. Еще 43 человека пострадали.

Женщины у многоэтажного дома, повреждённого в результате крушения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
3 из 11

Жертвами трагедии стали 12 взрослых и трое детей. Еще 43 человека пострадали.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

У дома, во дворе которого упал самолет, к утру образовался народный мемориал. Люди несут сюда цветы и игрушки в память о погибших.

Стихийный мемориал у многоэтажного дома, повреждённого в результате крушения истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
4 из 11

У дома, во дворе которого упал самолет, к утру образовался народный мемориал. Люди несут сюда цветы и игрушки в память о погибших.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

"Я видел падение самолета в этот дом. Это просто шоковое состояние. Мне показалось, что он как-то низко летит, — рассказал РИА Новости житель соседнего дома. — Бах! Я кричу отцу: "Папа, уходи в дальнюю комнату, возможно, достанется нам".

Сотрудники МЧС России работают на месте падения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
5 из 11

"Я видел падение самолета в этот дом. Это просто шоковое состояние. Мне показалось, что он как-то низко летит, — рассказал РИА Новости житель соседнего дома. — Бах! Я кричу отцу: "Папа, уходи в дальнюю комнату, возможно, достанется нам".

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Прокуратура Краснодарского края / Перейти в медиабанк

Жительница пострадавшего дома тоже видела из своей квартиры летящий самолет. "Живу на девятом этаже, сидела лицом к лоджии и видела, как мимо меня промелькнул самолет. Я на лоджию выскочила и услышала грохот и взрывы", — вспоминает женщина.

Пожар в жилом доме после падения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
6 из 11

Жительница пострадавшего дома тоже видела из своей квартиры летящий самолет. "Живу на девятом этаже, сидела лицом к лоджии и видела, как мимо меня промелькнул самолет. Я на лоджию выскочила и услышала грохот и взрывы", — вспоминает женщина.

© РИА Новости / Прокуратура Краснодарского края
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

По словам очевидцев, сначала огонь был только внизу, но языки пламени очень быстро достигли верхних этажей.

В Ейске потерпел крушение самолет Су-34
7 из 11

По словам очевидцев, сначала огонь был только внизу, но языки пламени очень быстро достигли верхних этажей.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

"Я находился в доме, произошел взрыв. Хотел выйти из квартиры, но не смог: было сильное задымление. Попытался надеть куртку, там паспорт, но не успел обуться. Вышел на балкон и вылез через окно, по газовой трубе спустился вниз со второго этажа", — рассказал еще один из жителей пострадавшего дома.

Мобильный центр психолого-психиатрической помощи неподалеку от места падения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
8 из 11

"Я находился в доме, произошел взрыв. Хотел выйти из квартиры, но не смог: было сильное задымление. Попытался надеть куртку, там паспорт, но не успел обуться. Вышел на балкон и вылез через окно, по газовой трубе спустился вниз со второго этажа", — рассказал еще один из жителей пострадавшего дома.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

После крушения Су-34 в Ейске следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним.

Фрагмент сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34, упавшего на жилой дом в Ейске
9 из 11

После крушения Су-34 в Ейске следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

На месте происшествия работают военные следователи, криминалисты и эксперты СК России.

В Ейске потерпел крушение самолет Су-34
10 из 11

На месте происшествия работают военные следователи, криминалисты и эксперты СК России.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Бортовые самописцы и образцы топлива изъяли для экспертизы, летчиков допрашивают.

В Ейске потерпел крушение самолет Су-34
11 из 11

Бортовые самописцы и образцы топлива изъяли для экспертизы, летчиков допрашивают.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 11

Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 потерпел крушение в Ейске, набирая высоту для учебно-тренировочного полета.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
2 из 11

После падения самолета разлилось и загорелось топливо, огонь перекинулся на жилой дом.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
3 из 11

Жертвами трагедии стали 12 взрослых и трое детей. Еще 43 человека пострадали.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
4 из 11

У дома, во дворе которого упал самолет, к утру образовался народный мемориал. Люди несут сюда цветы и игрушки в память о погибших.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
5 из 11

"Я видел падение самолета в этот дом. Это просто шоковое состояние. Мне показалось, что он как-то низко летит, — рассказал РИА Новости житель соседнего дома. — Бах! Я кричу отцу: "Папа, уходи в дальнюю комнату, возможно, достанется нам".

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
6 из 11

Жительница пострадавшего дома тоже видела из своей квартиры летящий самолет. "Живу на девятом этаже, сидела лицом к лоджии и видела, как мимо меня промелькнул самолет. Я на лоджию выскочила и услышала грохот и взрывы", — вспоминает женщина.

© РИА Новости / Прокуратура Краснодарского края
Перейти в медиабанк
7 из 11

По словам очевидцев, сначала огонь был только внизу, но языки пламени очень быстро достигли верхних этажей.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
8 из 11

"Я находился в доме, произошел взрыв. Хотел выйти из квартиры, но не смог: было сильное задымление. Попытался надеть куртку, там паспорт, но не успел обуться. Вышел на балкон и вылез через окно, по газовой трубе спустился вниз со второго этажа", — рассказал еще один из жителей пострадавшего дома.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
9 из 11

После крушения Су-34 в Ейске следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
10 из 11

На месте происшествия работают военные следователи, криминалисты и эксперты СК России.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
11 из 11

Бортовые самописцы и образцы топлива изъяли для экспертизы, летчиков допрашивают.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
 
ЕйскСу-34Крушение Су-34 в ЕйскеПроисшествияВениамин КондратьевКраснодарский крайРоссия
 
 
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