https://ria.ru/20221018/eysk-1824889823.html

Число погибших в Ейске после падения Су-34 увеличилось до 14 человек

Число погибших в Ейске после падения Су-34 увеличилось до 14 человек - РИА Новости, 18.10.2022

Число погибших в Ейске после падения Су-34 увеличилось до 14 человек

Число погибших после пожара в доме из-за падения самолета в Ейске увеличилось до 14 человек, сообщили РИА Новости в Министерстве гражданской обороны и... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T15:23

2022-10-18T15:23

2022-10-18T17:19

происшествия

ейск

су-34

крушение су-34 в ейске

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Число погибших после пожара в доме из-за падения самолета в Ейске увеличилось до 14 человек, сообщили РИА Новости в Министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края и подтвердил губернатор региона Вениамин Кондратьев.Он добавил, что поисково-спасательные работы на месте трагедии завершились. Кроме того, как уточнил губернатор, эксперты признали пострадавший дом пригодным к восстановлению. Его не будут сносить, зданию не грозит обрушение, подчеркнул Кондратьев.В министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края добавили, что еще семь человек обратились за медицинской помощью. Таким образом, количество пострадавших, которым требуется медицинская помощь, достигло 26 человек.В ведомстве отметили, что из пострадавших трое находится на амбулаторном лечении, кто-то из них обратился в больницу позже.Ранее оперштаб сообщал, что погибли десять взрослых и трое детей. Еще 19 человек пострадали, из них пятеро детей. Помощь семьям оказывают 40 психологов из Краснодара и Ейска.Четырех пациентов перевели в больницу краевого центра.Накануне вечером в Ейске во двор жилого девятиэтажного дома упал российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34, взлетевший с расположенного неподалеку аэродрома. Летчики катапультировались.После падения загорелось авиационное топливо, огонь распространился на площади две тысячи квадратных метров. Загорелись первые пять этажей многоквартирного дома.Следствие рассматривает техническую неисправность самолета в качестве основной версии крушения истребителя. В СК рассказали, что на месте ЧП работают военные следователи, криминалисты и представители судебно-экспертного центра. Сотрудники ведомства допросили летчиков и персонал аэродрома, изъяли бортовые самописцы, образцы топлива и документацию.Следственный комитет открыл уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним".

https://ria.ru/20221018/eysk-1824908215.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221018/eysk-1824863154.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ейск, су-34, крушение су-34 в ейске