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Число погибших в Ейске после падения Су-34 увеличилось до 14 человек - РИА Новости, 18.10.2022
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Число погибших в Ейске после падения Су-34 увеличилось до 14 человек
Число погибших в Ейске после падения Су-34 увеличилось до 14 человек - РИА Новости, 18.10.2022
Число погибших в Ейске после падения Су-34 увеличилось до 14 человек
Число погибших после пожара в доме из-за падения самолета в Ейске увеличилось до 14 человек, сообщили РИА Новости в Министерстве гражданской обороны и... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T15:23
2022-10-18T17:19
происшествия
ейск
су-34
крушение су-34 в ейске
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Число погибших после пожара в доме из-за падения самолета в Ейске увеличилось до 14 человек, сообщили РИА Новости в Министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края и подтвердил губернатор региона Вениамин Кондратьев.Он добавил, что поисково-спасательные работы на месте трагедии завершились. Кроме того, как уточнил губернатор, эксперты признали пострадавший дом пригодным к восстановлению. Его не будут сносить, зданию не грозит обрушение, подчеркнул Кондратьев.В министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края добавили, что еще семь человек обратились за медицинской помощью. Таким образом, количество пострадавших, которым требуется медицинская помощь, достигло 26 человек.В ведомстве отметили, что из пострадавших трое находится на амбулаторном лечении, кто-то из них обратился в больницу позже.Ранее оперштаб сообщал, что погибли десять взрослых и трое детей. Еще 19 человек пострадали, из них пятеро детей. Помощь семьям оказывают 40 психологов из Краснодара и Ейска.Четырех пациентов перевели в больницу краевого центра.Накануне вечером в Ейске во двор жилого девятиэтажного дома упал российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34, взлетевший с расположенного неподалеку аэродрома. Летчики катапультировались.После падения загорелось авиационное топливо, огонь распространился на площади две тысячи квадратных метров. Загорелись первые пять этажей многоквартирного дома.Следствие рассматривает техническую неисправность самолета в качестве основной версии крушения истребителя. В СК рассказали, что на месте ЧП работают военные следователи, криминалисты и представители судебно-экспертного центра. Сотрудники ведомства допросили летчиков и персонал аэродрома, изъяли бортовые самописцы, образцы топлива и документацию.Следственный комитет открыл уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним".
https://ria.ru/20221018/eysk-1824908215.html
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происшествия, ейск, су-34, крушение су-34 в ейске
Происшествия, Ейск, Су-34, Крушение Су-34 в Ейске
15:23 18.10.2022 (обновлено: 17:19 18.10.2022)
 
Число погибших в Ейске после падения Су-34 увеличилось до 14 человек

Число погибших после пожара в доме из-за крушения Су-34 в Ейске выросло до 14 человек

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкОбломки сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 у многоэтажного дома в Ейске
Обломки сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 у многоэтажного дома в Ейске - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Обломки сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 у многоэтажного дома в Ейске
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Число погибших после пожара в доме из-за падения самолета в Ейске увеличилось до 14 человек, сообщили РИА Новости в Министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края и подтвердил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Он находился под двигателем самолета. К сожалению, мы говорим сегодня о 14 погибших", сказал глава края в эфире телеканала "Россия 24".

Он добавил, что поисково-спасательные работы на месте трагедии завершились.
Кроме того, как уточнил губернатор, эксперты признали пострадавший дом пригодным к восстановлению. Его не будут сносить, зданию не грозит обрушение, подчеркнул Кондратьев.
"Это просто шоковое состояние": Су-34 упал во дворе жилого дома в Ейске
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 потерпел крушение в Ейске, набирая высоту для учебно-тренировочного полета.

Люди у многоэтажного дома, повреждённого в результате крушения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
1 из 11

Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 потерпел крушение в Ейске, набирая высоту для учебно-тренировочного полета.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

После падения самолета разлилось и загорелось топливо, огонь перекинулся на жилой дом.

Сотрудник военной полиции рядом с фрагментом сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
2 из 11

После падения самолета разлилось и загорелось топливо, огонь перекинулся на жилой дом.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

Жертвами трагедии стали 12 взрослых и трое детей. Еще 43 человека пострадали.

Женщины у многоэтажного дома, повреждённого в результате крушения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
3 из 11

Жертвами трагедии стали 12 взрослых и трое детей. Еще 43 человека пострадали.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

У дома, во дворе которого упал самолет, к утру образовался народный мемориал. Люди несут сюда цветы и игрушки в память о погибших.

Стихийный мемориал у многоэтажного дома, повреждённого в результате крушения истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
4 из 11

У дома, во дворе которого упал самолет, к утру образовался народный мемориал. Люди несут сюда цветы и игрушки в память о погибших.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

"Я видел падение самолета в этот дом. Это просто шоковое состояние. Мне показалось, что он как-то низко летит, — рассказал РИА Новости житель соседнего дома. — Бах! Я кричу отцу: "Папа, уходи в дальнюю комнату, возможно, достанется нам".

Сотрудники МЧС России работают на месте падения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
5 из 11

"Я видел падение самолета в этот дом. Это просто шоковое состояние. Мне показалось, что он как-то низко летит, — рассказал РИА Новости житель соседнего дома. — Бах! Я кричу отцу: "Папа, уходи в дальнюю комнату, возможно, достанется нам".

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Прокуратура Краснодарского края / Перейти в медиабанк

Жительница пострадавшего дома тоже видела из своей квартиры летящий самолет. "Живу на девятом этаже, сидела лицом к лоджии и видела, как мимо меня промелькнул самолет. Я на лоджию выскочила и услышала грохот и взрывы", — вспоминает женщина.

Пожар в жилом доме после падения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
6 из 11

Жительница пострадавшего дома тоже видела из своей квартиры летящий самолет. "Живу на девятом этаже, сидела лицом к лоджии и видела, как мимо меня промелькнул самолет. Я на лоджию выскочила и услышала грохот и взрывы", — вспоминает женщина.

© РИА Новости / Прокуратура Краснодарского края
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

По словам очевидцев, сначала огонь был только внизу, но языки пламени очень быстро достигли верхних этажей.

В Ейске потерпел крушение самолет Су-34
7 из 11

По словам очевидцев, сначала огонь был только внизу, но языки пламени очень быстро достигли верхних этажей.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

"Я находился в доме, произошел взрыв. Хотел выйти из квартиры, но не смог: было сильное задымление. Попытался надеть куртку, там паспорт, но не успел обуться. Вышел на балкон и вылез через окно, по газовой трубе спустился вниз со второго этажа", — рассказал еще один из жителей пострадавшего дома.

Мобильный центр психолого-психиатрической помощи неподалеку от места падения сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске
8 из 11

"Я находился в доме, произошел взрыв. Хотел выйти из квартиры, но не смог: было сильное задымление. Попытался надеть куртку, там паспорт, но не успел обуться. Вышел на балкон и вылез через окно, по газовой трубе спустился вниз со второго этажа", — рассказал еще один из жителей пострадавшего дома.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

После крушения Су-34 в Ейске следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним.

Фрагмент сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34, упавшего на жилой дом в Ейске
9 из 11

После крушения Су-34 в Ейске следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

На месте происшествия работают военные следователи, криминалисты и эксперты СК России.

В Ейске потерпел крушение самолет Су-34
10 из 11

На месте происшествия работают военные следователи, криминалисты и эксперты СК России.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Бортовые самописцы и образцы топлива изъяли для экспертизы, летчиков допрашивают.

В Ейске потерпел крушение самолет Су-34
11 из 11

Бортовые самописцы и образцы топлива изъяли для экспертизы, летчиков допрашивают.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 11

Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 потерпел крушение в Ейске, набирая высоту для учебно-тренировочного полета.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
2 из 11

После падения самолета разлилось и загорелось топливо, огонь перекинулся на жилой дом.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
3 из 11

Жертвами трагедии стали 12 взрослых и трое детей. Еще 43 человека пострадали.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
4 из 11

У дома, во дворе которого упал самолет, к утру образовался народный мемориал. Люди несут сюда цветы и игрушки в память о погибших.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
5 из 11

"Я видел падение самолета в этот дом. Это просто шоковое состояние. Мне показалось, что он как-то низко летит, — рассказал РИА Новости житель соседнего дома. — Бах! Я кричу отцу: "Папа, уходи в дальнюю комнату, возможно, достанется нам".

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
6 из 11

Жительница пострадавшего дома тоже видела из своей квартиры летящий самолет. "Живу на девятом этаже, сидела лицом к лоджии и видела, как мимо меня промелькнул самолет. Я на лоджию выскочила и услышала грохот и взрывы", — вспоминает женщина.

© РИА Новости / Прокуратура Краснодарского края
Перейти в медиабанк
7 из 11

По словам очевидцев, сначала огонь был только внизу, но языки пламени очень быстро достигли верхних этажей.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
8 из 11

"Я находился в доме, произошел взрыв. Хотел выйти из квартиры, но не смог: было сильное задымление. Попытался надеть куртку, там паспорт, но не успел обуться. Вышел на балкон и вылез через окно, по газовой трубе спустился вниз со второго этажа", — рассказал еще один из жителей пострадавшего дома.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
9 из 11

После крушения Су-34 в Ейске следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
10 из 11

На месте происшествия работают военные следователи, криминалисты и эксперты СК России.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
11 из 11

Бортовые самописцы и образцы топлива изъяли для экспертизы, летчиков допрашивают.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
В министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края добавили, что еще семь человек обратились за медицинской помощью. Таким образом, количество пострадавших, которым требуется медицинская помощь, достигло 26 человек.
В ведомстве отметили, что из пострадавших трое находится на амбулаторном лечении, кто-то из них обратился в больницу позже.
Ранее оперштаб сообщал, что погибли десять взрослых и трое детей. Еще 19 человек пострадали, из них пятеро детей. Помощь семьям оказывают 40 психологов из Краснодара и Ейска.
Четырех пациентов перевели в больницу краевого центра.
Накануне вечером в Ейске во двор жилого девятиэтажного дома упал российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34, взлетевший с расположенного неподалеку аэродрома. Летчики катапультировались.
Сотрудники МЧС РФ грузят обломки сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
Вчера, 16:21Религия
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Ейске
После падения загорелось авиационное топливо, огонь распространился на площади две тысячи квадратных метров. Загорелись первые пять этажей многоквартирного дома.
Следствие рассматривает техническую неисправность самолета в качестве основной версии крушения истребителя.
В СК рассказали, что на месте ЧП работают военные следователи, криминалисты и представители судебно-экспертного центра. Сотрудники ведомства допросили летчиков и персонал аэродрома, изъяли бортовые самописцы, образцы топлива и документацию.
Следственный комитет открыл уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним".
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