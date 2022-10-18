Число погибших в Ейске после падения Су-34 увеличилось до 14 человек

Число погибших после пожара в доме из-за крушения Су-34 в Ейске выросло до 14 человек
"Он находился под двигателем самолета. К сожалению, мы говорим сегодня о 14 погибших", — сказал глава края в эфире телеканала "Россия 24".
Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 потерпел крушение в Ейске, набирая высоту для учебно-тренировочного полета.
Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 потерпел крушение в Ейске, набирая высоту для учебно-тренировочного полета.
После падения самолета разлилось и загорелось топливо, огонь перекинулся на жилой дом.
После падения самолета разлилось и загорелось топливо, огонь перекинулся на жилой дом.
Жертвами трагедии стали 12 взрослых и трое детей. Еще 43 человека пострадали.
Жертвами трагедии стали 12 взрослых и трое детей. Еще 43 человека пострадали.
У дома, во дворе которого упал самолет, к утру образовался народный мемориал. Люди несут сюда цветы и игрушки в память о погибших.
У дома, во дворе которого упал самолет, к утру образовался народный мемориал. Люди несут сюда цветы и игрушки в память о погибших.
"Я видел падение самолета в этот дом. Это просто шоковое состояние. Мне показалось, что он как-то низко летит, — рассказал РИА Новости житель соседнего дома. — Бах! Я кричу отцу: "Папа, уходи в дальнюю комнату, возможно, достанется нам".
"Я видел падение самолета в этот дом. Это просто шоковое состояние. Мне показалось, что он как-то низко летит, — рассказал РИА Новости житель соседнего дома. — Бах! Я кричу отцу: "Папа, уходи в дальнюю комнату, возможно, достанется нам".
Жительница пострадавшего дома тоже видела из своей квартиры летящий самолет. "Живу на девятом этаже, сидела лицом к лоджии и видела, как мимо меня промелькнул самолет. Я на лоджию выскочила и услышала грохот и взрывы", — вспоминает женщина.
Жительница пострадавшего дома тоже видела из своей квартиры летящий самолет. "Живу на девятом этаже, сидела лицом к лоджии и видела, как мимо меня промелькнул самолет. Я на лоджию выскочила и услышала грохот и взрывы", — вспоминает женщина.
По словам очевидцев, сначала огонь был только внизу, но языки пламени очень быстро достигли верхних этажей.
По словам очевидцев, сначала огонь был только внизу, но языки пламени очень быстро достигли верхних этажей.
"Я находился в доме, произошел взрыв. Хотел выйти из квартиры, но не смог: было сильное задымление. Попытался надеть куртку, там паспорт, но не успел обуться. Вышел на балкон и вылез через окно, по газовой трубе спустился вниз со второго этажа", — рассказал еще один из жителей пострадавшего дома.
"Я находился в доме, произошел взрыв. Хотел выйти из квартиры, но не смог: было сильное задымление. Попытался надеть куртку, там паспорт, но не успел обуться. Вышел на балкон и вылез через окно, по газовой трубе спустился вниз со второго этажа", — рассказал еще один из жителей пострадавшего дома.
После крушения Су-34 в Ейске следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним.
После крушения Су-34 в Ейске следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним.
На месте происшествия работают военные следователи, криминалисты и эксперты СК России.
На месте происшествия работают военные следователи, криминалисты и эксперты СК России.
Бортовые самописцы и образцы топлива изъяли для экспертизы, летчиков допрашивают.
Бортовые самописцы и образцы топлива изъяли для экспертизы, летчиков допрашивают.
Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 потерпел крушение в Ейске, набирая высоту для учебно-тренировочного полета.
После падения самолета разлилось и загорелось топливо, огонь перекинулся на жилой дом.
Жертвами трагедии стали 12 взрослых и трое детей. Еще 43 человека пострадали.
У дома, во дворе которого упал самолет, к утру образовался народный мемориал. Люди несут сюда цветы и игрушки в память о погибших.
"Я видел падение самолета в этот дом. Это просто шоковое состояние. Мне показалось, что он как-то низко летит, — рассказал РИА Новости житель соседнего дома. — Бах! Я кричу отцу: "Папа, уходи в дальнюю комнату, возможно, достанется нам".
Жительница пострадавшего дома тоже видела из своей квартиры летящий самолет. "Живу на девятом этаже, сидела лицом к лоджии и видела, как мимо меня промелькнул самолет. Я на лоджию выскочила и услышала грохот и взрывы", — вспоминает женщина.
По словам очевидцев, сначала огонь был только внизу, но языки пламени очень быстро достигли верхних этажей.
"Я находился в доме, произошел взрыв. Хотел выйти из квартиры, но не смог: было сильное задымление. Попытался надеть куртку, там паспорт, но не успел обуться. Вышел на балкон и вылез через окно, по газовой трубе спустился вниз со второго этажа", — рассказал еще один из жителей пострадавшего дома.
После крушения Су-34 в Ейске следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним.
На месте происшествия работают военные следователи, криминалисты и эксперты СК России.
Бортовые самописцы и образцы топлива изъяли для экспертизы, летчиков допрашивают.