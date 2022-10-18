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По факту крушения Су-34 в Ейске возбудили уголовное дело

По факту крушения Су-34 в Ейске возбудили уголовное дело - РИА Новости, 18.10.2022

По факту крушения Су-34 в Ейске возбудили уголовное дело

Уголовное дело по факту крушения самолета Су-34 в Ейске возбуждено по статье о нарушении правил полетов или подготовки к ним, сообщается в Telegram-канале СК... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T10:52

2022-10-18T10:52

2022-10-18T12:25

происшествия

россия

ейск

следственный комитет россии (ск рф)

су-34

telegram (приложение)

крушение су-34 в ейске

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Уголовное дело по факту крушения самолета Су-34 в Ейске возбуждено по статье о нарушении правил полетов или подготовки к ним, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Главным военным следственным управлением СК России продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по статье 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним) по факту крушения самолета Су-34 в городе Ейске", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что в настоящее время военные следователи, криминалисты Главного управления криминалистики (КЦ), эксперты СЭЦ СК России работают на месте происшествия.В понедельник министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске, летчики катапультировались. На месте падения во дворе жилого квартала произошло возгорание топлива самолета. По данным оперштаба, в результате погибли 10 взрослых и трое детей. Ещё 19 человек пострадали, из них пятеро детей.

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происшествия, россия, ейск, следственный комитет россии (ск рф), су-34, telegram (приложение), крушение су-34 в ейске