https://ria.ru/20221018/eysk-1824787981.html

Аварийные работы в доме, на который упал Су-34, завершат в течение суток

Аварийные работы в доме, на который упал Су-34, завершат в течение суток - РИА Новости, 18.10.2022

Аварийные работы в доме, на который упал Су-34, завершат в течение суток

Аварийно-восстановительные работы в доме, пострадавшем при падении самолета в Ейске, планируется завершить в течение суток, заявил глава ГУ МЧС по... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T09:55

2022-10-18T09:55

2022-10-18T12:25

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

су-34

крушение су-34 в ейске

ейск

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ЕЙСК (Краснодарский край), 18 окт — РИА Новости. Аварийно-восстановительные работы в доме, пострадавшем при падении самолета в Ейске, планируется завершить в течение суток, заявил глава ГУ МЧС по Краснодарскому краю Олег Волынкин."После того, как закончит работу комиссия по происшествиям с военной авиацией, мы заходим с тяжелой техникой на разбор завалов", — пояснил он.Жильцам второго, третьего и четвертого подъездов запретили возвращаться в свои квартиры, людей разместили во временных пунктах.Целостность конструкций здания оценят с помощью мобильного диагностического комплекса "Струна". После этого специалисты демонтируют все нависающие объекты, продолжил Волынкин.Он подчеркнул, что угрозы обрушения нет.Накануне вечером в Ейске во двор жилого девятиэтажного дома упал российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34, взлетевший с расположенного неподалеку аэродрома. Летчики катапультировались.После падения загорелось авиационное топливо, огонь распространился на площади две тысячи квадратных метров.По последним данным, погибли 13 человек, в том числе трое детей. Пострадали 19. Помощь семьям оказывают 40 психологов из Краснодара и Ейска.Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за авиакатастрофы. На место происшествия направили криминалистов из центрального аппарата ведомства. Военные следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

https://ria.ru/20221018/proisshestviya-1824768128.html

ейск

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), су-34, крушение су-34 в ейске, ейск