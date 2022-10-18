https://ria.ru/20221018/eysk-1824775020.html

После крушения Су-34 в Ейске 500 человек находятся у родственников

После крушения Су-34 в Ейске 500 человек находятся у родственников - РИА Новости, 18.10.2022

После крушения Су-34 в Ейске 500 человек находятся у родственников

Более 500 человек после ЧП в многоквартирном доме в Ейске находятся у родственников и знакомых, всего в доме были прописаны 675 человек, сообщает краевой... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T08:24

2022-10-18T08:24

2022-10-18T12:24

происшествия

жилье

ейск

россия

краснодарский край

крушение су-34 в ейске

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824722241_0:279:2671:1781_1920x0_80_0_0_ca8848d4833ddfdc44116c4dec4e6105.jpg

СОЧИ, 18 окт – РИА Новости. Более 500 человек после ЧП в многоквартирном доме в Ейске находятся у родственников и знакомых, всего в доме были прописаны 675 человек, сообщает краевой оперштаб.В понедельник министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске Краснодарского края, летчики катапультировались. На месте падения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета."Размещены у родственников и знакомых 501 человек (в том числе 62 ребёнка). Всего в доме на момент ЧП были прописаны 675 человек, в том числе 76 детей", - говорится в сообщении.По данным оперштаба, на данный момент в результате падения самолёта в Ейске погибли 13 человек - 10 взрослых и 3 детей. Ещё 19 человек пострадали, из них пятеро детей. В ПВР эвакуированы 23 человека, в том числе шестеро детей.

https://ria.ru/20221018/eysk-1824762838.html

ейск

россия

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жилье, ейск, россия, краснодарский край, крушение су-34 в ейске