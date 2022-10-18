Энергодар в случае отключения ЗАЭС будут отапливать сто мобильных котельных

МЕЛИТОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости. Власти Запорожской области задействуют более 100 мобильных котельных для обеспечения теплом жителей Энергодара в случае, если Запорожская АЭС не будет работать, сообщил во вторник журналистам заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Запорожской области Олег Рябчук.Город Энергодар находится вблизи Запорожской АЭС, территория которой постоянно подвергается обстрелам со стороны украинских войск."Более 100 мобильных котельных мы предусмотрели на случай, если у нас по каким-то причинам не будет работать АЭС. У нас есть город Энергодар, в котором котельных нет вообще. Поэтому мы предусмотрели план "Б", в котором будут задействованы мобильные котельные", - сказал Рябчук.По словам чиновника, несмотря на то, что есть определенные трудности по логистике и доставке, процесс отгрузки мобильных котельных осуществляется."В Энергодаре будет тепло", - добавил Рябчук, отвечая на вопрос, будет ли отопление в домах жителей Энергодара в ближайшее время.
МЕЛИТОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости. Власти Запорожской области задействуют более 100 мобильных котельных для обеспечения теплом жителей Энергодара в случае, если Запорожская АЭС не будет работать, сообщил во вторник журналистам заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Запорожской области Олег Рябчук.
Город Энергодар находится вблизи Запорожской АЭС, территория которой постоянно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
"Более 100 мобильных котельных мы предусмотрели на случай, если у нас по каким-то причинам не будет работать АЭС. У нас есть город Энергодар, в котором котельных нет вообще. Поэтому мы предусмотрели план "Б", в котором будут задействованы мобильные котельные", - сказал Рябчук.
По словам чиновника, несмотря на то, что есть определенные трудности по логистике и доставке, процесс отгрузки мобильных котельных осуществляется.
"В Энергодаре будет тепло", - добавил Рябчук, отвечая на вопрос, будет ли отопление в домах жителей Энергодара в ближайшее время.
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