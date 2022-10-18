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Энергодар в случае отключения ЗАЭС будут отапливать сто мобильных котельных - РИА Новости, 18.10.2022
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Энергодар в случае отключения ЗАЭС будут отапливать сто мобильных котельных
Энергодар в случае отключения ЗАЭС будут отапливать сто мобильных котельных - РИА Новости, 18.10.2022
Энергодар в случае отключения ЗАЭС будут отапливать сто мобильных котельных
Власти Запорожской области задействуют более 100 мобильных котельных для обеспечения теплом жителей Энергодара в случае, если Запорожская АЭС не будет работать, РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T13:12
2022-10-18T13:12
жкх
энергодар
запорожская область
запорожская аэс
россия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости. Власти Запорожской области задействуют более 100 мобильных котельных для обеспечения теплом жителей Энергодара в случае, если Запорожская АЭС не будет работать, сообщил во вторник журналистам заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Запорожской области Олег Рябчук.Город Энергодар находится вблизи Запорожской АЭС, территория которой постоянно подвергается обстрелам со стороны украинских войск."Более 100 мобильных котельных мы предусмотрели на случай, если у нас по каким-то причинам не будет работать АЭС. У нас есть город Энергодар, в котором котельных нет вообще. Поэтому мы предусмотрели план "Б", в котором будут задействованы мобильные котельные", - сказал Рябчук.По словам чиновника, несмотря на то, что есть определенные трудности по логистике и доставке, процесс отгрузки мобильных котельных осуществляется."В Энергодаре будет тепло", - добавил Рябчук, отвечая на вопрос, будет ли отопление в домах жителей Энергодара в ближайшее время.
https://ria.ru/20221017/zaes-1824601700.html
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жкх, энергодар, запорожская область, запорожская аэс, россия
ЖКХ, Энергодар, Запорожская область, Запорожская АЭС, Россия
13:12 18.10.2022
 
Энергодар в случае отключения ЗАЭС будут отапливать сто мобильных котельных

Замминистра ЖКХ Рябчук: Энергодар при отключении ЗАЭС обогреют сто мобильных котельных

© РИА Новости / Виктор ЗванцевВъезд в Энергодар
Въезд в Энергодар - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Виктор Званцев
Въезд в Энергодар. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости. Власти Запорожской области задействуют более 100 мобильных котельных для обеспечения теплом жителей Энергодара в случае, если Запорожская АЭС не будет работать, сообщил во вторник журналистам заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Запорожской области Олег Рябчук.
Город Энергодар находится вблизи Запорожской АЭС, территория которой постоянно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
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"Более 100 мобильных котельных мы предусмотрели на случай, если у нас по каким-то причинам не будет работать АЭС. У нас есть город Энергодар, в котором котельных нет вообще. Поэтому мы предусмотрели план "Б", в котором будут задействованы мобильные котельные", - сказал Рябчук.
По словам чиновника, несмотря на то, что есть определенные трудности по логистике и доставке, процесс отгрузки мобильных котельных осуществляется.
"В Энергодаре будет тепло", - добавил Рябчук, отвечая на вопрос, будет ли отопление в домах жителей Энергодара в ближайшее время.
Критические повреждения: Энергодар после украинских обстрелов
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ подвергаются окрестности Энергодара и критически важная инфраструктура.

Разрушения на территории управления капитального строительства Запорожской АЭС в Энергодаре
1 из 12

Артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ подвергаются окрестности Энергодара и критически важная инфраструктура.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

По данным местной администрации, удары наносятся прицельно и корректируются с БПЛА.

Разрушенное здание в окрестностях Энергодара
2 из 12

По данным местной администрации, удары наносятся прицельно и корректируются с БПЛА.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Разрушения в окрестностях Энергодара.

Разрушенная территория в окрестностях Энергодара
3 из 12

Разрушения в окрестностях Энергодара.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Постоянно обстреливается завод "Энергомаш", который производит оборудование для атомной станции.

Разрушения на территории завода специальных конструкций АтомЭнергоМаш, по которому ВСУ нанесли удар из американской РСЗО HIMARS, в Энергодаре
4 из 12

Постоянно обстреливается завод "Энергомаш", который производит оборудование для атомной станции.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Под ударами находятся жилые дома и гражданские объекты.

Разрушенные дома в частном секторе в окрестностях Энергодара
5 из 12

Под ударами находятся жилые дома и гражданские объекты.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Яхт-клуб "Борисфен" в окрестностях Энергодара.

Табличка Опасно мины! у входа на территорию яхт-клуба Борисфен в Энергодаре
6 из 12

Яхт-клуб "Борисфен" в окрестностях Энергодара.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Систематическим обстрелам подвергается ТЭС, примыкающая к станции. Она снимает нагрузку с реакторов, перебои в ее работе опасны.

Разрушения на территории управления капитального строительства Запорожской АЭС в Энергодаре
7 из 12

Систематическим обстрелам подвергается ТЭС, примыкающая к станции. Она снимает нагрузку с реакторов, перебои в ее работе опасны.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Под огонь попал комплекс зданий Управления капитального строительства ЗАЭС.

Бойцы Росгвардии в Энергодаре
8 из 12

Под огонь попал комплекс зданий Управления капитального строительства ЗАЭС.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Критические повреждения получило оборудование в нескольких цехах атомной станции.

Разрушения внутри здания на территории управления капитального строительства Запорожской АЭС в Энергодаре
9 из 12

Критические повреждения получило оборудование в нескольких цехах атомной станции.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Пострадала и инженерная и строительная техника, необходимая для работы АЭС.

Разрушения на территории завода специальных конструкций АтомЭнергоМаш, по которому ВСУ нанесли удар из американской РСЗО HIMARS, в Энергодаре
10 из 12

Пострадала и инженерная и строительная техника, необходимая для работы АЭС.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

На территорию атомной электростанции время от времени пытаются проникнуть диверсанты, чтобы "прощупать" опорные пункты безопасности.

Поврежденные яхты на территории яхт-клуба Борисфен в Энергодаре
11 из 12

На территорию атомной электростанции время от времени пытаются проникнуть диверсанты, чтобы "прощупать" опорные пункты безопасности.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Бойцы Вооруженных сил и росгвардейцы уничтожают украинские беспилотники в районе ЗАЭС при помощи антидронных пушек и огнестрельного оружия.

Сотрудник Росгвардии с противодроновым комплексом в Энергодаре.
12 из 12

Бойцы Вооруженных сил и росгвардейцы уничтожают украинские беспилотники в районе ЗАЭС при помощи антидронных пушек и огнестрельного оружия.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
1 из 12

Артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ подвергаются окрестности Энергодара и критически важная инфраструктура.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
2 из 12

По данным местной администрации, удары наносятся прицельно и корректируются с БПЛА.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
3 из 12

Разрушения в окрестностях Энергодара.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
4 из 12

Постоянно обстреливается завод "Энергомаш", который производит оборудование для атомной станции.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
5 из 12

Под ударами находятся жилые дома и гражданские объекты.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 12

Яхт-клуб "Борисфен" в окрестностях Энергодара.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
7 из 12

Систематическим обстрелам подвергается ТЭС, примыкающая к станции. Она снимает нагрузку с реакторов, перебои в ее работе опасны.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
8 из 12

Под огонь попал комплекс зданий Управления капитального строительства ЗАЭС.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 12

Критические повреждения получило оборудование в нескольких цехах атомной станции.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
10 из 12

Пострадала и инженерная и строительная техника, необходимая для работы АЭС.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 12

На территорию атомной электростанции время от времени пытаются проникнуть диверсанты, чтобы "прощупать" опорные пункты безопасности.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 12

Бойцы Вооруженных сил и росгвардейцы уничтожают украинские беспилотники в районе ЗАЭС при помощи антидронных пушек и огнестрельного оружия.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
 
ЖКХЭнергодарЗапорожская областьЗапорожская АЭСРоссия
 
 
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