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В Госдуме анонсировали принятие поправок о добровольцах на следующей неделе - РИА Новости, 18.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221018/dobrovoltsy-1824821289.html
В Госдуме анонсировали принятие поправок о добровольцах на следующей неделе
В Госдуме анонсировали принятие поправок о добровольцах на следующей неделе - РИА Новости, 18.10.2022
В Госдуме анонсировали принятие поправок о добровольцах на следующей неделе
Поправки о добровольческих формированиях будут приняты на следующей неделе, сообщил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T11:36
2022-10-18T11:36
специальная военная операция на украине
андрей картаполов
вооруженные силы рф
госдума рф
безопасность
частичная мобилизация в россии
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Поправки о добровольческих формированиях будут приняты на следующей неделе, сообщил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов."Думаю, уже на следующей неделе поправки (о добровольцах) будут приняты… о социальной составляющей (их работы)", - ответил Картаполов на вопрос журналиста.Ранее в понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава комитета Думы по обороне Андрей Картаполов и члены оборонного комитета внесли в палату поправки о порядке создания добровольческих формирований, содействующих выполнению задач, возложенных на ВС РФ.Комитет также предложил Совету ГД включить законопроект с поправками в проект порядка работы Думы для рассмотрения во втором чтении на 18 октября, добавляется там.
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андрей картаполов, вооруженные силы рф, госдума рф, безопасность, частичная мобилизация в россии, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Андрей Картаполов, Вооруженные силы РФ, Госдума РФ, Безопасность, Частичная мобилизация в России, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:36 18.10.2022
 
В Госдуме анонсировали принятие поправок о добровольцах на следующей неделе

Депутат Картаполов сообщил, что поправки о добровольцах примут на следующей неделе

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Поправки о добровольческих формированиях будут приняты на следующей неделе, сообщил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.
"Думаю, уже на следующей неделе поправки (о добровольцах) будут приняты… о социальной составляющей (их работы)", - ответил Картаполов на вопрос журналиста.
Ранее в понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава комитета Думы по обороне Андрей Картаполов и члены оборонного комитета внесли в палату поправки о порядке создания добровольческих формирований, содействующих выполнению задач, возложенных на ВС РФ.
Комитет также предложил Совету ГД включить законопроект с поправками в проект порядка работы Думы для рассмотрения во втором чтении на 18 октября, добавляется там.
Не сидеть в стороне: добровольцы из Запорожья проходят боевую подготовку
© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Тренировки добровольческого батальона имени Судоплатова проходят на одном из полигонов в Запорожской области.

Военнослужащий добровольческого батальона имени Судоплатова на занятиях по стрельбе из боевого оружия на полигоне в Запорожской области
1 из 10

Тренировки добровольческого батальона имени Судоплатова проходят на одном из полигонов в Запорожской области.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

"Мы наконец-то можем взять в руки оружие, заступиться за свою Родину, своих близких и не сидеть в стороне", — говорит один из бойцов.

Военнослужащие добровольческого батальона имени Судоплатова на занятиях по стрельбе из боевого оружия на полигоне в Запорожской области
2 из 10

"Мы наконец-то можем взять в руки оружие, заступиться за свою Родину, своих близких и не сидеть в стороне", — говорит один из бойцов.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

После специальной подготовки добровольцы отправятся на передовую.

Военнослужащий добровольческого батальона имени Судоплатова на занятиях по стрельбе из боевого оружия на полигоне в Запорожской области
3 из 10

После специальной подготовки добровольцы отправятся на передовую.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Батальон имени Судоплатова создали в сентябре по инициативе главы Запорожской области Евгения Балицкого. Его сын Александр тоже стал добровольцем.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий на занятиях по стрельбе из боевого оружия военнослужащих добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области
4 из 10

Батальон имени Судоплатова создали в сентябре по инициативе главы Запорожской области Евгения Балицкого. Его сын Александр тоже стал добровольцем.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

На службу в подразделение принимают мужчин из Мелитополя и других городов и поселков.

Военнослужащие добровольческого батальона имени Судоплатова на занятиях по стрельбе из боевого оружия на полигоне в Запорожской области
5 из 10

На службу в подразделение принимают мужчин из Мелитополя и других городов и поселков.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Добровольцев обеспечили необходимой экипировкой за счет региона.

Военнослужащие добровольческого батальона имени Судоплатова готовятся к занятиям по стрельбе из боевого оружия на полигоне в Запорожской области
6 из 10

Добровольцев обеспечили необходимой экипировкой за счет региона.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

В батальон записались две сотни человек.

Военнослужащие добровольческого батальона имени Судоплатова в военной части в Запорожской области
7 из 10

В батальон записались две сотни человек.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Бойцы Запорожского добровольческого батальона имени Павла Судоплатова приняли воинскую присягу.

Военнослужащие добровольческого батальона имени Судоплатова принимают присягу в военной части в Запорожской области
8 из 10

Бойцы Запорожского добровольческого батальона имени Павла Судоплатова приняли воинскую присягу.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Военнослужащие поклялись защищать Российскую Федерацию и соблюдать Конституцию.

Военнослужащие добровольческого батальона имени Судоплатова принимают присягу в военной части в Запорожской области
9 из 10

Военнослужащие поклялись защищать Российскую Федерацию и соблюдать Конституцию.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Советский контрразведчик Судоплатов, чье имя носит батальон, известен героическим противостоянием националистам из отрядов Бандеры.

Военнослужащие добровольческого батальона имени Судоплатова в военной части в Запорожской области
10 из 10

Советский контрразведчик Судоплатов, чье имя носит батальон, известен героическим противостоянием националистам из отрядов Бандеры.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Тренировки добровольческого батальона имени Судоплатова проходят на одном из полигонов в Запорожской области.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

"Мы наконец-то можем взять в руки оружие, заступиться за свою Родину, своих близких и не сидеть в стороне", — говорит один из бойцов.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

После специальной подготовки добровольцы отправятся на передовую.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
4 из 10

Батальон имени Судоплатова создали в сентябре по инициативе главы Запорожской области Евгения Балицкого. Его сын Александр тоже стал добровольцем.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
5 из 10

На службу в подразделение принимают мужчин из Мелитополя и других городов и поселков.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Добровольцев обеспечили необходимой экипировкой за счет региона.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
7 из 10

В батальон записались две сотни человек.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Бойцы Запорожского добровольческого батальона имени Павла Судоплатова приняли воинскую присягу.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
9 из 10

Военнослужащие поклялись защищать Российскую Федерацию и соблюдать Конституцию.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
10 из 10

Советский контрразведчик Судоплатов, чье имя носит батальон, известен героическим противостоянием националистам из отрядов Бандеры.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
 
Специальная военная операция на УкраинеАндрей КартаполовВооруженные силы РФГосдума РФБезопасностьЧастичная мобилизация в РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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