https://ria.ru/20221018/dobrovoltsy-1824821289.html

В Госдуме анонсировали принятие поправок о добровольцах на следующей неделе

В Госдуме анонсировали принятие поправок о добровольцах на следующей неделе - РИА Новости, 18.10.2022

В Госдуме анонсировали принятие поправок о добровольцах на следующей неделе

Поправки о добровольческих формированиях будут приняты на следующей неделе, сообщил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T11:36

2022-10-18T11:36

2022-10-18T11:36

специальная военная операция на украине

андрей картаполов

вооруженные силы рф

госдума рф

безопасность

частичная мобилизация в россии

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787174362_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_68299faaf2deac7073a76b0d56baba92.jpg

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Поправки о добровольческих формированиях будут приняты на следующей неделе, сообщил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов."Думаю, уже на следующей неделе поправки (о добровольцах) будут приняты… о социальной составляющей (их работы)", - ответил Картаполов на вопрос журналиста.Ранее в понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава комитета Думы по обороне Андрей Картаполов и члены оборонного комитета внесли в палату поправки о порядке создания добровольческих формирований, содействующих выполнению задач, возложенных на ВС РФ.Комитет также предложил Совету ГД включить законопроект с поправками в проект порядка работы Думы для рассмотрения во втором чтении на 18 октября, добавляется там.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

андрей картаполов, вооруженные силы рф, госдума рф, безопасность, частичная мобилизация в россии, ситуация в днр и лнр