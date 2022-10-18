В Госдуме анонсировали принятие поправок о добровольцах на следующей неделе

Депутат Картаполов сообщил, что поправки о добровольцах примут на следующей неделе
Тренировки добровольческого батальона имени Судоплатова проходят на одном из полигонов в Запорожской области.
Тренировки добровольческого батальона имени Судоплатова проходят на одном из полигонов в Запорожской области.
"Мы наконец-то можем взять в руки оружие, заступиться за свою Родину, своих близких и не сидеть в стороне", — говорит один из бойцов.
"Мы наконец-то можем взять в руки оружие, заступиться за свою Родину, своих близких и не сидеть в стороне", — говорит один из бойцов.
После специальной подготовки добровольцы отправятся на передовую.
После специальной подготовки добровольцы отправятся на передовую.
Батальон имени Судоплатова создали в сентябре по инициативе главы Запорожской области Евгения Балицкого. Его сын Александр тоже стал добровольцем.
Батальон имени Судоплатова создали в сентябре по инициативе главы Запорожской области Евгения Балицкого. Его сын Александр тоже стал добровольцем.
На службу в подразделение принимают мужчин из Мелитополя и других городов и поселков.
На службу в подразделение принимают мужчин из Мелитополя и других городов и поселков.
Добровольцев обеспечили необходимой экипировкой за счет региона.
Добровольцев обеспечили необходимой экипировкой за счет региона.
Бойцы Запорожского добровольческого батальона имени Павла Судоплатова приняли воинскую присягу.
Бойцы Запорожского добровольческого батальона имени Павла Судоплатова приняли воинскую присягу.
Военнослужащие поклялись защищать Российскую Федерацию и соблюдать Конституцию.
Военнослужащие поклялись защищать Российскую Федерацию и соблюдать Конституцию.
Советский контрразведчик Судоплатов, чье имя носит батальон, известен героическим противостоянием националистам из отрядов Бандеры.
Советский контрразведчик Судоплатов, чье имя носит батальон, известен героическим противостоянием националистам из отрядов Бандеры.
Тренировки добровольческого батальона имени Судоплатова проходят на одном из полигонов в Запорожской области.
"Мы наконец-то можем взять в руки оружие, заступиться за свою Родину, своих близких и не сидеть в стороне", — говорит один из бойцов.
После специальной подготовки добровольцы отправятся на передовую.
Батальон имени Судоплатова создали в сентябре по инициативе главы Запорожской области Евгения Балицкого. Его сын Александр тоже стал добровольцем.
На службу в подразделение принимают мужчин из Мелитополя и других городов и поселков.
Добровольцев обеспечили необходимой экипировкой за счет региона.
Бойцы Запорожского добровольческого батальона имени Павла Судоплатова приняли воинскую присягу.
Военнослужащие поклялись защищать Российскую Федерацию и соблюдать Конституцию.
Советский контрразведчик Судоплатов, чье имя носит батальон, известен героическим противостоянием националистам из отрядов Бандеры.