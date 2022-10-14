https://ria.ru/20221014/batalon-1823945169.html

Не сидеть в стороне: добровольцы из Запорожья проходят боевую подготовку

Не сидеть в стороне: добровольцы из Запорожья проходят боевую подготовку - РИА Новости, 14.10.2022

Не сидеть в стороне: добровольцы из Запорожья проходят боевую подготовку

Бойцы Запорожского добровольческого батальона имени Павла Судоплатова готовы защищать свой регион с оружием в руках. Занятия по боевой подготовке — в фотоленте... РИА Новости, 14.10.2022

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фото

специальная военная операция на украине

запорожская область

частичная мобилизация в россии

ситуация в днр и лнр

военные

евгений балицкий

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Бойцы Запорожского добровольческого батальона имени Павла Судоплатова готовы защищать свой регион с оружием в руках. Занятия по боевой подготовке — в фотоленте Ria.ru.

запорожская область

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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