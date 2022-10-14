Не сидеть в стороне: добровольцы из Запорожья проходят боевую подготовку
Тренировки добровольческого батальона имени Судоплатова проходят на одном из полигонов в Запорожской области.
Тренировки добровольческого батальона имени Судоплатова проходят на одном из полигонов в Запорожской области.
"Мы наконец-то можем взять в руки оружие, заступиться за свою Родину, своих близких и не сидеть в стороне", — говорит один из бойцов.
"Мы наконец-то можем взять в руки оружие, заступиться за свою Родину, своих близких и не сидеть в стороне", — говорит один из бойцов.
После специальной подготовки добровольцы отправятся на передовую.
После специальной подготовки добровольцы отправятся на передовую.
Батальон имени Судоплатова создали в сентябре по инициативе главы Запорожской области Евгения Балицкого. Его сын Александр тоже стал добровольцем.
Батальон имени Судоплатова создали в сентябре по инициативе главы Запорожской области Евгения Балицкого. Его сын Александр тоже стал добровольцем.
На службу в подразделение принимают мужчин из Мелитополя и других городов и поселков.
На службу в подразделение принимают мужчин из Мелитополя и других городов и поселков.
Добровольцев обеспечили необходимой экипировкой за счет региона.
Добровольцев обеспечили необходимой экипировкой за счет региона.
В батальон записались две сотни человек.
Бойцы Запорожского добровольческого батальона имени Павла Судоплатова приняли воинскую присягу.
Бойцы Запорожского добровольческого батальона имени Павла Судоплатова приняли воинскую присягу.
Военнослужащие поклялись защищать Российскую Федерацию и соблюдать Конституцию.
Военнослужащие поклялись защищать Российскую Федерацию и соблюдать Конституцию.
Советский контрразведчик Судоплатов, чье имя носит батальон, известен героическим противостоянием националистам из отрядов Бандеры.
Советский контрразведчик Судоплатов, чье имя носит батальон, известен героическим противостоянием националистам из отрядов Бандеры.