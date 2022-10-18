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Премьер Британии Трасс заявила, что не намерена покидать свой пост - РИА Новости, 18.10.2022
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Премьер Британии Трасс заявила, что не намерена покидать свой пост
Премьер Британии Трасс заявила, что не намерена покидать свой пост - РИА Новости, 18.10.2022
Премьер Британии Трасс заявила, что не намерена покидать свой пост
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что пока не намерена покидать свой пост на фоне призывов отправить главу кабмина в отставку. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T02:00
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лиз трасс
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политика
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что пока не намерена покидать свой пост на фоне призывов отправить главу кабмина в отставку.Британский премьер добавила, что принимает на себя ответственность за "совершенные ошибки" и хочет принести извинения.Британское правительство во главе с Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План был представлен в парламенте бывшим главой минфина Квази Квартенгом и предполагает масштабное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.Из-за ситуации на финансовых рынках в прошлую пятницу Трасс объявила о повышении налога на прибыль предприятий с 19% до 25%, предложенного при правительстве ее предшественника Бориса Джонсона и отмененного ранее самой Трасс. Отмена запланированного повышения являлась одной из мер плана поддержки экономики и предполагала, что больше предприятий будут инвестировать в экономику Великобритании. В пятницу в отставку подал автор скандального плана Квартенг, которого на этом посту сменил экс-глава британского МИД Джереми Хант.
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лиз трасс, великобритания, в мире, политика
Лиз Трасс, Великобритания, В мире, Политика
02:00 18.10.2022
 
Премьер Британии Трасс заявила, что не намерена покидать свой пост

Премьер-министр Британии Трасс заявила, что пока не намерена покидать свой пост

© AP Photo / Daniel LealПремьер-министр Великобритании Лиз Трасс
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© AP Photo / Daniel Leal
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что пока не намерена покидать свой пост на фоне призывов отправить главу кабмина в отставку.
"Я остаюсь, потому меня выбрали работать на благо этой страны, и это то, что я намерена делать. Я буду во главе Консервативной партии на следующих всеобщих выборах... Мы сейчас переживаем очень трудные времена и просто не можем тратить время на разговоры о Консервативной партии вместо того, чтобы делать то, что мы должны. Это мое послание коллегам", - заявила Трасс в интервью телеканалу Би-би-си.
Британский премьер добавила, что принимает на себя ответственность за "совершенные ошибки" и хочет принести извинения.
"Я действительно хочу принять на себя ответственность и извиниться за совершенные ошибки. Я хотела помочь людям справиться со счетами на энергию, с проблемой больших налогов, но мы зашли слишком далеко и слишком быстро, я это признала", - добавила Трасс.
Британское правительство во главе с Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План был представлен в парламенте бывшим главой минфина Квази Квартенгом и предполагает масштабное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.
Из-за ситуации на финансовых рынках в прошлую пятницу Трасс объявила о повышении налога на прибыль предприятий с 19% до 25%, предложенного при правительстве ее предшественника Бориса Джонсона и отмененного ранее самой Трасс. Отмена запланированного повышения являлась одной из мер плана поддержки экономики и предполагала, что больше предприятий будут инвестировать в экономику Великобритании. В пятницу в отставку подал автор скандального плана Квартенг, которого на этом посту сменил экс-глава британского МИД Джереми Хант.
Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
Вчера, 08:00
В Британии уже ищут замену Лиз Трасс
 
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