https://ria.ru/20221018/britaniya-1824760031.html

Премьер Британии Трасс заявила, что не намерена покидать свой пост

Премьер Британии Трасс заявила, что не намерена покидать свой пост - РИА Новости, 18.10.2022

Премьер Британии Трасс заявила, что не намерена покидать свой пост

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что пока не намерена покидать свой пост на фоне призывов отправить главу кабмина в отставку. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T02:00

2022-10-18T02:00

2022-10-18T02:00

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что пока не намерена покидать свой пост на фоне призывов отправить главу кабмина в отставку.Британский премьер добавила, что принимает на себя ответственность за "совершенные ошибки" и хочет принести извинения.Британское правительство во главе с Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План был представлен в парламенте бывшим главой минфина Квази Квартенгом и предполагает масштабное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.Из-за ситуации на финансовых рынках в прошлую пятницу Трасс объявила о повышении налога на прибыль предприятий с 19% до 25%, предложенного при правительстве ее предшественника Бориса Джонсона и отмененного ранее самой Трасс. Отмена запланированного повышения являлась одной из мер плана поддержки экономики и предполагала, что больше предприятий будут инвестировать в экономику Великобритании. В пятницу в отставку подал автор скандального плана Квартенг, которого на этом посту сменил экс-глава британского МИД Джереми Хант.

https://ria.ru/20221017/trass-1824420750.html

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