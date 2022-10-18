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Президент ЮАР заявил о желании Саудовской Аравии стать членом БРИКС - РИА Новости, 18.10.2022
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Президент ЮАР заявил о желании Саудовской Аравии стать членом БРИКС
Президент ЮАР заявил о желании Саудовской Аравии стать членом БРИКС - РИА Новости, 18.10.2022
Президент ЮАР заявил о желании Саудовской Аравии стать членом БРИКС
Саудовская Аравия хочет войти в стратегический альянс БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), заявил президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса... РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T22:52
2022-10-18T22:52
в мире
сирил рамафоса
саудовская аравия
юар
брикс
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Саудовская Аравия хочет войти в стратегический альянс БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), заявил президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса. Его цитирует местная радиостанция SABC.Рамафоса провел выходные в Саудовской Аравии, чтобы наладить прочные торговые и деловые связи между двумя странами. Но во время двусторонних переговоров выяснилось, что Саудовская Аравия хочет войти в состав стран БРИКС, говорится в материале."В следующем году страны БРИКС соберутся на саммит под председательством ЮАР. И этот вопрос будет рассматриваться. Уже несколько государств обращались к другим странам-членам, и мы дали им один и тот же ответ, сказав, что это будет обсуждаться партнерами по БРИКС, и после этого будет принято решение", — сказал Рамафоса.По его мнению, вступление Саудовской Аравии в БРИКС принесет серьезные изменения для стран-партнеров по объединению.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. Ранее о желании присоединиться к экономическому блоку заявляли Аргентина и Иран.
https://ria.ru/20221006/zapad-1821831476.html
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в мире, сирил рамафоса, саудовская аравия, юар, брикс
В мире, Сирил Рамафоса, Саудовская Аравия, ЮАР, БРИКС
22:52 18.10.2022
 
Президент ЮАР заявил о желании Саудовской Аравии стать членом БРИКС

Президент ЮАР Рамафоса рассказал о желании Саудовской Аравии присоединиться к БРИКС

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкВстреча лидеров стран БРИКС во дворце "Итамарати"
Встреча лидеров стран БРИКС во дворце Итамарати - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Встреча лидеров стран БРИКС во дворце "Итамарати". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Саудовская Аравия хочет войти в стратегический альянс БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), заявил президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса. Его цитирует местная радиостанция SABC.
Рамафоса провел выходные в Саудовской Аравии, чтобы наладить прочные торговые и деловые связи между двумя странами. Но во время двусторонних переговоров выяснилось, что Саудовская Аравия хочет войти в состав стран БРИКС, говорится в материале.
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"В следующем году страны БРИКС соберутся на саммит под председательством ЮАР. И этот вопрос будет рассматриваться. Уже несколько государств обращались к другим странам-членам, и мы дали им один и тот же ответ, сказав, что это будет обсуждаться партнерами по БРИКС, и после этого будет принято решение", — сказал Рамафоса.
По его мнению, вступление Саудовской Аравии в БРИКС принесет серьезные изменения для стран-партнеров по объединению.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. Ранее о желании присоединиться к экономическому блоку заявляли Аргентина и Иран.
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В миреСирил РамафосаСаудовская АравияЮАРБРИКС
 
 
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