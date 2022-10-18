https://ria.ru/20221018/briks-1824999406.html

Президент ЮАР заявил о желании Саудовской Аравии стать членом БРИКС

Президент ЮАР заявил о желании Саудовской Аравии стать членом БРИКС - РИА Новости, 18.10.2022

Президент ЮАР заявил о желании Саудовской Аравии стать членом БРИКС

Саудовская Аравия хочет войти в стратегический альянс БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), заявил президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса... РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T22:52

2022-10-18T22:52

2022-10-18T22:52

в мире

сирил рамафоса

саудовская аравия

юар

брикс

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Саудовская Аравия хочет войти в стратегический альянс БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), заявил президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса. Его цитирует местная радиостанция SABC.Рамафоса провел выходные в Саудовской Аравии, чтобы наладить прочные торговые и деловые связи между двумя странами. Но во время двусторонних переговоров выяснилось, что Саудовская Аравия хочет войти в состав стран БРИКС, говорится в материале."В следующем году страны БРИКС соберутся на саммит под председательством ЮАР. И этот вопрос будет рассматриваться. Уже несколько государств обращались к другим странам-членам, и мы дали им один и тот же ответ, сказав, что это будет обсуждаться партнерами по БРИКС, и после этого будет принято решение", — сказал Рамафоса.По его мнению, вступление Саудовской Аравии в БРИКС принесет серьезные изменения для стран-партнеров по объединению.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. Ранее о желании присоединиться к экономическому блоку заявляли Аргентина и Иран.

https://ria.ru/20221006/zapad-1821831476.html

https://ria.ru/20220926/briks-1819547900.html

саудовская аравия

юар

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Иванников

в мире, сирил рамафоса, саудовская аравия, юар, брикс