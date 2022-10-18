Президент ЮАР заявил о желании Саудовской Аравии стать членом БРИКС
Президент ЮАР Рамафоса рассказал о желании Саудовской Аравии присоединиться к БРИКС
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкВстреча лидеров стран БРИКС во дворце "Итамарати"
Встреча лидеров стран БРИКС во дворце "Итамарати". Архивное фото
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Саудовская Аравия хочет войти в стратегический альянс БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), заявил президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса. Его цитирует местная радиостанция SABC.
Рамафоса провел выходные в Саудовской Аравии, чтобы наладить прочные торговые и деловые связи между двумя странами. Но во время двусторонних переговоров выяснилось, что Саудовская Аравия хочет войти в состав стран БРИКС, говорится в материале.
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"В следующем году страны БРИКС соберутся на саммит под председательством ЮАР. И этот вопрос будет рассматриваться. Уже несколько государств обращались к другим странам-членам, и мы дали им один и тот же ответ, сказав, что это будет обсуждаться партнерами по БРИКС, и после этого будет принято решение", — сказал Рамафоса.
По его мнению, вступление Саудовской Аравии в БРИКС принесет серьезные изменения для стран-партнеров по объединению.
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