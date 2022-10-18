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Ланкийский писатель Шехан Карунатилака получил Букеровскую премию
Ланкийский писатель Шехан Карунатилака получил Букеровскую премию - РИА Новости, 18.10.2022
Ланкийский писатель Шехан Карунатилака получил Букеровскую премию
Писатель Шехан Карунатилака из Шри-Ланки стал обладателем Букеровской премии за книгу "Семь лун Маали Алмейды", сообщается на сайте награды. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T10:30
2022-10-18T10:30
2022-10-18T11:33
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Писатель Шехан Карунатилака из Шри-Ланки стал обладателем Букеровской премии за книгу "Семь лун Маали Алмейды", сообщается на сайте награды.В книге рассказывается о военном фотографе, который умер и не знает, кто его убил. У героя есть лишь семь лун, чтобы найти близких и привести их к спрятанным фотографиям, которые потрясут Шри-Ланку.Награду писателю вручила королева-консорт Великобритании Камилла.Букеровская премия — одна из самых престижных наград в мире английской литературы. Ее вручают с 1969 года. До 2014 года лауреатами могли стать лишь граждане Великобритании, Ирландии и стран Британского Содружества наций, но теперь шанс на премию есть у писателей с любым паспортом. Главное условие — роман должен быть написан на английском языке и опубликован официальным издателем в Великобритании в год присуждения премии.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, шри-ланка, великобритания, ирландия, книги, букеровская премия
Культура, Новости культуры, Шри-Ланка, Великобритания, Ирландия, Книги, Букеровская премия
10:30 18.10.2022 (обновлено: 11:33 18.10.2022)
Ланкийский писатель Шехан Карунатилака получил Букеровскую премию
Писатель Карунатилака из Шри-Ланки получил Букеровскую премию за "Семь лун Маали Алмейды"