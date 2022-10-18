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Ланкийский писатель Шехан Карунатилака получил Букеровскую премию

Ланкийский писатель Шехан Карунатилака получил Букеровскую премию - РИА Новости, 18.10.2022

Ланкийский писатель Шехан Карунатилака получил Букеровскую премию

Писатель Шехан Карунатилака из Шри-Ланки стал обладателем Букеровской премии за книгу "Семь лун Маали Алмейды", сообщается на сайте награды. РИА Новости, 18.10.2022

2022-10-18T10:30

2022-10-18T10:30

2022-10-18T11:33

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Писатель Шехан Карунатилака из Шри-Ланки стал обладателем Букеровской премии за книгу "Семь лун Маали Алмейды", сообщается на сайте награды.В книге рассказывается о военном фотографе, который умер и не знает, кто его убил. У героя есть лишь семь лун, чтобы найти близких и привести их к спрятанным фотографиям, которые потрясут Шри-Ланку.Награду писателю вручила королева-консорт Великобритании Камилла.Букеровская премия — одна из самых престижных наград в мире английской литературы. Ее вручают с 1969 года. До 2014 года лауреатами могли стать лишь граждане Великобритании, Ирландии и стран Британского Содружества наций, но теперь шанс на премию есть у писателей с любым паспортом. Главное условие — роман должен быть написан на английском языке и опубликован официальным издателем в Великобритании в год присуждения премии.

https://ria.ru/20221006/erno-1821967064.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, шри-ланка, великобритания, ирландия, книги, букеровская премия