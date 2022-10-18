Рейтинг@Mail.ru
Ланкийский писатель Шехан Карунатилака получил Букеровскую премию - РИА Новости, 18.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20221018/booker-1824792896.html
Ланкийский писатель Шехан Карунатилака получил Букеровскую премию
Ланкийский писатель Шехан Карунатилака получил Букеровскую премию - РИА Новости, 18.10.2022
Ланкийский писатель Шехан Карунатилака получил Букеровскую премию
Писатель Шехан Карунатилака из Шри-Ланки стал обладателем Букеровской премии за книгу "Семь лун Маали Алмейды", сообщается на сайте награды. РИА Новости, 18.10.2022
2022-10-18T10:30
2022-10-18T11:33
культура
новости культуры
шри-ланка
великобритания
ирландия
книги
букеровская премия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824790864_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_01f9327b8fe68e6cf5f3e68fd09d1d80.jpg
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Писатель Шехан Карунатилака из Шри-Ланки стал обладателем Букеровской премии за книгу "Семь лун Маали Алмейды", сообщается на сайте награды.В книге рассказывается о военном фотографе, который умер и не знает, кто его убил. У героя есть лишь семь лун, чтобы найти близких и привести их к спрятанным фотографиям, которые потрясут Шри-Ланку.Награду писателю вручила королева-консорт Великобритании Камилла.Букеровская премия — одна из самых престижных наград в мире английской литературы. Ее вручают с 1969 года. До 2014 года лауреатами могли стать лишь граждане Великобритании, Ирландии и стран Британского Содружества наций, но теперь шанс на премию есть у писателей с любым паспортом. Главное условие — роман должен быть написан на английском языке и опубликован официальным издателем в Великобритании в год присуждения премии.
https://ria.ru/20221006/erno-1821967064.html
шри-ланка
великобритания
ирландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824790864_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_16d98c648347772adcac8092ffef35b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, шри-ланка, великобритания, ирландия, книги, букеровская премия
Культура, Новости культуры, Шри-Ланка, Великобритания, Ирландия, Книги, Букеровская премия
10:30 18.10.2022 (обновлено: 11:33 18.10.2022)
 
Ланкийский писатель Шехан Карунатилака получил Букеровскую премию

Писатель Карунатилака из Шри-Ланки получил Букеровскую премию за "Семь лун Маали Алмейды"

© AP Photo / Alberto PezzaliПисатель из Шри-Ланки Шехан Карунатилака получил Букеровскую премию за "Семь лун Маали Алмейды"
Писатель из Шри-Ланки Шехан Карунатилака получил Букеровскую премию за Семь лун Маали Алмейды - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Писатель Шехан Карунатилака из Шри-Ланки стал обладателем Букеровской премии за книгу "Семь лун Маали Алмейды", сообщается на сайте награды.
В книге рассказывается о военном фотографе, который умер и не знает, кто его убил. У героя есть лишь семь лун, чтобы найти близких и привести их к спрятанным фотографиям, которые потрясут Шри-Ланку.
Награду писателю вручила королева-консорт Великобритании Камилла.
Букеровская премия — одна из самых престижных наград в мире английской литературы. Ее вручают с 1969 года. До 2014 года лауреатами могли стать лишь граждане Великобритании, Ирландии и стран Британского Содружества наций, но теперь шанс на премию есть у писателей с любым паспортом. Главное условие — роман должен быть написан на английском языке и опубликован официальным издателем в Великобритании в год присуждения премии.
Французская писательница Анни Эрно - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 14:03Культура
Нобелевскую премию по литературе получила писательница Анни Эрно
 
КультураНовости культурыШри-ЛанкаВеликобританияИрландияКнигиБукеровская премия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала